Nam Trực tập trung xây dựng các công trình hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã khởi công, huyện Nam Trực tiếp tục triển khai các điều kiện để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật mới; phát huy hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Nam Tiến.

UBND huyện đã giao Phòng Công Thương chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn đôn đốc tiến độ các dự án giao thông, xây dựng các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã. Vừa qua, huyện đã hoàn thành hàng loạt công trình như: xây dựng cầu Gai trên tuyến đường Nam Ninh Hải; cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính vào khu sản xuất (đường số 6, đường trục xã) của hợp tác xã Nam Điền, xã Điền Xá. Các công trình trên đã được Sở Giao thông Vận tải thông báo kết quả công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành bằng văn bản trong tháng 6-2020. Trong đó, công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính vào khu sản xuất của Hợp tác xã Nam Điền, xã Điền Xá dài gần 1.320m. Trong đó: tuyến chính có điểm đầu tại cầu chợ Nam Điền, điểm cuối tuyến là đê hữu sông Hồng dài 1.141,3m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m; tuyến nhánh dài 178,4m, mặt đường rộng 3,5m bê tông xi măng. Các công trình: đường Nam Ninh Hải, tỉnh lộ 487B; đôn đốc tiến độ dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã: Nam Dương (giai đoạn II), Nam Tiến, Tân Thịnh... cũng được chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B là công trình giao thông cấp II; một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của huyện Nam Trực kết nối với các huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng. Đến hết tháng 6-2020, phần bổ sung (giai đoạn 1) của dự án đã xây dựng xong hệ thống rãnh thoát nước, thi công xong lớp đá dăm tiêu chuẩn, đang lu lèn và chờ di chuyển xong cột điện để thảm mặt đường; giai đoạn 2 phần nền đường tiếp tục ra đá và lu lèn 3.000m, thi công xong rãnh dọc (còn phần cống hộp đoạn từ cầu Cổ Chử - chợ Thượng chưa lắp đặt do vướng các vị trí cột điện), đã thi công được 3.400m/3.500m kè đá. Công trình cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải đã thi công xong cống hộp (tại vị trí Km1+580), hoàn thành 620/1.965m tường chắn; thi công phần nền đường đạt 2.400m/7.200m.

Về tiến độ thi công các dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã: khu dân cư tập trung xã Tân Thịnh đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư là 14,9 tỷ đồng, đang tiến hành lựa chọn nhà thầu; Khu dân cư tập trung xã Nam Tiến đã hoàn thành cốt đường, đang hoàn thiện chuẩn bị rải nhựa mặt đường; Khu dân cư tập trung Nam Dương 2 cơ bản đã san lấp xong mặt bằng, đang tiếp tục xây dựng phần tường kè phía nam và cống thoát nước. Bên cạnh các dự án đã hoàn thành và đang triển khai, vừa qua huyện Nam Trực có 1 công trình mới được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư là dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng và 1 công trình được UBND tỉnh cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh. Dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng quy mô đường cấp V đồng bằng có tổng chiều dài các tuyến thiết kế khoảng 14,445km; gồm 1 tuyến chính và 2 tuyến nhánh. Trong đó tuyến chính dài 12,458km, gồm 4 đoạn tuyến (đoạn 1 từ đê tả sông Đào, xã Nghĩa An đến tỉnh lộ 490C dài 2,057km; đoạn 2 từ Km3+895 trên tuyến tỉnh lộ 490C đến Quốc lộ 21 tại vị trí Km154+750 dài 3,796km; đoạn 3 từ giao Quốc lộ 21 tại cống Đỗ Xá, Km155+875 đến đê hữu sông Hồng xã Nam Thắng dài 5,038km; đoạn 4 từ đê hữu sông Hồng đến đê bối Thắng Thịnh, xã Nam Thắng dài 1,568km). 2 tuyến nhánh có tổng chiều dài 1,987km gồm 2 đoạn tuyến (tuyến nhánh 1 từ điểm giao với tuyến chính tại Km8+727 qua khu đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền đến cầu Cối giáp xã Điền Xá, dài 1,182km; tuyến nhánh 2 từ điểm giao với tuyến chính đến đê bối Thắng Thịnh dài 0,805km). Dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng là dự án nhóm B; công trình giao thông cấp IV với tổng mức đầu tư trên 119,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh (lấy từ nguồn đấu giá quỹ đất tại khu đô thị thị trấn trung tâm huyện, các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện) và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự án trong các năm 2020-2022. Dự án khu dân cư tập trung thôn Nội xã Nam Thanh đã thi công xong, số lô đất thương phẩm là 88 lô. Năm 2019 UBND huyện Nam Trực đã thực hiện 3 đợt đấu giá, kết quả đã tổ chức đấu giá thành công 17/88 lô đất với tổng số tiền 11,858 tỷ đồng, còn 71 lô chưa có người tham gia đấu giá. Nguyên nhân là do việc đi lại của khu dân cư chưa thực sự thuận lợi, đường giao thông chưa kết nối thông suốt nên chưa hấp dẫn người dân tham gia đấu giá đất. Để nâng cao khả năng kết nối các khu dân cư trong khu vực, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đấu giá hiệu quả 71 lô đất còn lại, UBND huyện đã trình các sở, ngành thẩm định để trình UBND tỉnh cho đầu tư xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh. Ngày 2-6-2020 UBND tỉnh đã có Thông báo số 98/TB-UBND giao UBND huyện Nam Trực tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh. Theo đó, dự án sẽ do UBND huyện Nam Trực làm chủ đầu tư với các hạng mục: xây dựng cầu rộng 7m và tuyến đường có chiều dài khoảng 300m, mặt đường rộng 7m và các công trình trên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quỹ đất tại khu dân cư tập trung thôn Nội, xã Nam Thanh.

Các dự án mới này được triển khai đảm bảo tiến độ sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị của huyện theo quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của địa phương. Do vậy, UBND huyện Nam Trực đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình duyệt, đảm bảo khởi công thi công theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung