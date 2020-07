Giải pháp đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020

Năm 2020, Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong điều kiện đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Hiện nay, một số thị trường quốc tế quan trọng tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ vẫn còn khó khăn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được khôi phục hoàn toàn. Tình hình thực hiện các nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) thực hiện hỗ trợ trực tuyến qua mạng internet giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thuận lợi nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng chí Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020, Cục Thuế tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, NNT giảm bớt khó khăn, sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh tạo tiền đề nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, của tỉnh; chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ NNT nắm bắt, thực hiện các quy trình, thủ tục để tiếp cận, hưởng lợi từ chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP. Nhờ đó, NNT có thể nộp giấy đề nghị gia hạn mọi lúc mọi nơi; đến nay ngành Thuế tỉnh đã hướng dẫn, tiếp nhận 811 đề nghị gia hạn với số tiền thuế là 151 tỷ đồng. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của các doanh nghiệp đã được cán bộ ngành Thuế giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp kinh doanh. Ngành Thuế không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện để doanh nghiệp giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ để vi phạm pháp luật. Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tiếp tục thực hiện cam kết rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT giải quyết các khó khăn vướng mắc... bằng hình thức điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ của công chức thuế, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với NNT, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm kỷ cương kỷ luật của ngành. Bên cạnh đó, ngành Thuế kết hợp cùng với các ngành chức năng, các huyện, thành phố tích cực khai thác, quản lý nguồn thu tiền sử dụng đất. Trong đó, chú trọng khai thác nguồn thu như: Thu từ tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; thu từ hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở... Chi cục Thuế các huyện, các khu vực tiến hành thống kê, rà soát từng trường hợp đã thông báo nộp tiền sử dụng đất mà người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để vận động thực hiện nộp kịp thời vào ngân sách. Tại một số địa phương, Chi cục Thuế cử nhân viên xuống địa bàn trực tiếp đôn đốc từng người dân nộp tiền sử dụng đất. Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát danh mục các dự án, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để đấu giá tiền sử dụng đất theo kế hoạch và quy định của pháp luật, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 do ngành Thuế quản lý trên địa bàn tỉnh đạt kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thu nội địa đạt 2.252 tỷ 671 triệu đồng, đạt 43% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2019 và đạt cao so với tiến độ dự toán giao như thuế thu nhập cá nhân đạt 56% dự toán, thu phí, lệ phí đạt 54% dự toán, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 52% dự toán...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm của ngành Thuế dự kiến sẽ hết sức khó khăn. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về hỗ trợ NNT chịu ảnh hưởng của dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Tập trung đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng lĩnh vực, sắc thuế, doanh nghiệp để có giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường các hoạt động chức năng về quản lý và kiểm soát nguồn thu, như kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT nhằm phát hiện nhanh sự mâu thuẫn, tiềm ẩn việc kê khai không đủ thuế để có căn cứ đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế sát với thực tế phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT về chính sách thuế và các thủ tục hành chính để NNT hiểu và tự giác thực hiện. Đồng thời rà soát, xác định nguồn thu còn tiềm năng (các khoản thu từ đất đai, thu nợ đọng thuế...) để khai thác tăng thu bù đắp hụt thu ngân sách Nhà nước do COVID-19 gây ra. Kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh trong hoạt động chống thất thu thuế; tích cực thu hồi nợ thuế thông qua giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng phòng, chi cục thuế, từng đội thuế và công chức thuế, đồng thời giám sát tiến độ thu nợ thuế theo hàng tháng, hàng quý... nhằm tác động trực tiếp và hiệu quả trong khai thác nguồn thu, nâng cao số thu. Theo dõi, đôn đốc NNT nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước khi hết thời hạn gia hạn. Tăng cường công tác giám sát kê khai thuế và thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; quyết liệt xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng thuế./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy