Đảm bảo hàng hóa dự trữ phòng chống thiên tai

Dự trữ hàng hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) nên hàng năm Sở Công Thương đều chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Cửa hàng nông sản sạch Hiền Thục, xã Trực Thái (Trực Ninh) chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân khu vực trong mùa mưa bão.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong năm 2020, tình hình thiên tai, mưa lũ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Để hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; xây dựng phương án, kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu tiêu dùng, sử dụng hàng hóa, nhu yếu phẩm trong mùa mưa bão làm cơ sở chỉ đạo Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng hóa, kinh doanh xăng dầu, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn có kế hoạch dự trữ phù hợp, đồng thời yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp dự trữ và cung ứng hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan chức năng khi có tình huống bão lụt xảy ra; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hoá do thiên tai để tăng giá quá mức nhằm trục lợi. Theo đó các mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT được tập trung vào 2 nhóm gồm: hàng hóa phục vụ công tác hộ đê, PCTT, khôi phục sản xuất nếu như xảy ra bão lũ như nhiên liệu xăng dầu, chất đốt, vật liệu xây dựng (tấm lợp, đinh vít, dây thép buộc), nhà bạt, áo phao cứu sinh, phao tròn, phao bè, đá hộc, bao tải, cây tre...; hàng hóa đáp ứng nhu cầu dự trữ lương thực (gạo), thực phẩm công nghệ chế biến sẵn (mỳ tôm, lương khô, bánh mỳ, nước uống đóng chai...), thuốc men và các nhu yếu phẩm. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở phân phối cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã cam kết chuẩn bị dự trữ 52 nghìn thùng mỳ tôm, 8.500 thùng lương khô, 4.505 tấn gạo, 2.300 thùng nước uống đóng chai, 7.000 tấn lương thực, thực phẩm, gần 130 nghìn lít xăng, dầu các loại, 10 nghìn tấm tôn lợp, 2.000 tấm lợp bằng vật liệu khác, 7 tấn đinh vít, 200 tấn dây thép và một số loại hàng hóa khác… Tổng giá trị hàng hoá thiết yếu dự trữ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh ước trên 200 tỷ đồng. Những đơn vị chủ lực trong việc dự trữ hàng hóa được lựa chọn gồm các siêu thị: BigC, Micom Plaza, Co.op Mart; Doanh nghiệp Tư nhân Nam Sơn, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Công ty Cổ phần Lương thực miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Phương, Công ty Quản lý, kinh doanh chợ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định… Đối với các mặt hàng tươi sống như: Rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, các siêu thị đã liên hệ với nhà sản xuất chuẩn bị hàng trước mùa mưa bão, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Riêng mặt hàng xăng dầu được dự trữ và cung ứng theo hệ thống tại trên 300 cửa hàng xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu phân bổ đều ở cả 10 huyện, thành phố. Cùng với việc dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp lớn, trên địa bàn tỉnh có 213 chợ truyền thống và mỗi huyện, thành phố còn có rất nhiều đại lý bán lẻ bách hóa tổng hợp phân bố đều khắp với nhiều loại hàng hóa phong phú về số lượng và đa dạng về chủng loại. Do đó, có thể dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu với số lượng lớn, đủ phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong vùng bị mưa, lũ. Sở Công Thương còn yêu cầu Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, UBND các xã xác định các vùng trọng yếu để xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm cung cấp kịp thời cho các khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai; tuyên truyền người dân dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết đủ cho sử dụng và dự phòng mùa mưa lũ. Rà soát, xây dựng phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập toàn bộ hệ thống kho chứa hàng hoá, phương tiện vận tải, các thiết bị... để kịp thời sửa chữa, bảo đảm yêu cầu bảo quản, lưu trữ hàng hóa, giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Định hướng cho các siêu thị, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tăng nguồn hàng dự trữ trong các kho, tại các đại lý, các cửa hàng bán lẻ ở trung tâm các huyện và các cụm xã vùng sâu vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt nhằm không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; đặc biệt là khu vực hay xảy ra ngập úng, bị chia cắt cục bộ trong mùa mưa lũ như các xã Yên Trị, Yên Bằng (Ý Yên); Đại Thắng, Thành Lợi (Vụ Bản), khu vực ngoài bối các xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Nam Phong (thành phố Nam Định), Nam Thắng (Nam Trực)… Ngoài ra, Sở Công Thương còn xây dựng nhiều phương án đáp ứng hàng hóa theo các tình huống giả định; kế hoạch phối hợp với các tỉnh bạn trong khu vực có phương án luân chuyển hàng hóa đảm bảo không để thiếu hàng cục bộ gây sốt giá ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh việc dự trữ, phân luồng cung ứng hàng hóa, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường.

Chuẩn bị đủ hàng hóa dự trữ, chủ động các phương án phân phối cung ứng và quản lý, kiểm tra chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường… là những biện pháp cơ bản để đảm bảo kịp thời nguồn hàng hóa, khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất để ổn định đời sống cho người dân khi xảy ra thiên tai bão lũ. Tuy nhiên, để công tác dự trữ hàng hóa PCTT được thuận lợi hơn và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa, các cơ quan chức năng cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù về lãi suất vay ngân hàng, chi phí lưu kho và vận chuyển khi xuất hàng đến điểm ứng cứu cho các đơn vị, cá nhân tham gia chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương