Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Nam Định nỗ lực ổn định tăng trưởng

Qua 7 năm chuyển đổi hình thức hoạt động từ Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Trung ương thành ngân hàng, đến nay Ngân hàng Hợp tác xã (HTX) Việt Nam chi nhánh Nam Định đã thu hút được đông đảo khách hàng tham gia gửi tiền, đa dạng hóa các kỳ hạn gửi tiền, cải thiện và gia tăng tiện ích cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc điều hòa vốn linh hoạt đã đáp ứng được nhu cầu phát triển tăng trưởng tín dụng của các Quỹ TDND, góp phần phát triển kinh tế các địa phương.

Cán bộ Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Nam Định hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục vay vốn ưu đãi.

Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng HTX Việt Nam, thời gian qua Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Nam Định đã chủ động nắm bắt diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động tín dụng, bảo đảm phù hợp với khả năng quản lý và nguồn vốn huy động của đơn vị. Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường huy động vốn và thúc đẩy tăng trưởng dư nợ cho vay. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, nguồn vốn huy động từ tiền gửi đạt 872 tỷ đồng, chiếm 90% tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 643 tỷ đồng, trong đó cho vay trong hệ thống là 166 tỷ đồng, cho vay ngoài hệ thống là 477 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,51%/tổng dư nợ. Đối với cho vay Quỹ TDND, Ngân hàng HTX chi nhánh Nam Định xác định công tác tín dụng và chăm sóc thành viên luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên quan tâm đến chất lượng tín dụng và khả năng mở rộng quy mô hoạt động. Hiện tại, toàn tỉnh có 42 Quỹ TDND với 33.224 thành viên trên địa bàn 7 huyện và thành phố Nam Định. Đến hết tháng 4 năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống Quỹ TDND đạt 3.975 tỷ 336 triệu đồng. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 3.809 tỷ 443 triệu đồng; tiền vay từ Ngân hàng HTX chi nhánh Nam Định là 165 tỷ 888 triệu đồng. Việc huy động tiền gửi tăng dần đã từng bước giúp các Quỹ TDND chủ động được nguồn vốn cho vay. Tổng dư nợ cho vay của các Quỹ TDND đạt 3.547 tỷ 166 triệu đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn là 2.641 tỷ 468 triệu đồng; dư nợ trung và dài hạn là 905 tỷ 698 triệu đồng. Dư nợ cho vay đối với Quỹ TDND chiếm 45% tổng dư nợ của chi nhánh. Để bảo đảm an toàn nguồn vốn vay, chi nhánh đã áp dụng chính sách tín dụng bền vững, nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hệ thống quy trình, quy chế và bộ máy tổ chức phù hợp. Trong đó trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường theo dõi, quản lý nợ, thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, thực hiện tăng trưởng tín dụng một cách thận trọng trong biên độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước và chỉ tiêu Ngân hàng HTX Việt Nam giao. Thực hiện chính sách điều hành vốn thận trọng, bám sát diễn biến thị trường, xu hướng vận động của 42 Quỹ TDND thành viên, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Nam Định luôn bảo đảm cung ứng đủ vốn cho các Quỹ TDND cho vay, chi trả tiền gốc, lãi của khách hàng. Trong quá trình cho vay, chi nhánh đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng vốn vay một cách hiệu quả nhất. Tổ chức tư vấn cho các Quỹ TDND cải tiến, đổi mới quy trình cho vay; hướng dẫn về thủ tục giấy tờ, quy trình nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đa dạng hoá phương thức phục vụ; ưu tiên nguồn vốn phục vụ mọi nhu cầu cho vay khác của các Quỹ TDND nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ TDND. Hàng tháng, yêu cầu các Quỹ TDND thành viên thực hiện nghiêm túc việc báo tình hình vốn, quỹ thông qua hệ thống phần mềm quản lý chuyên dụng. Bên cạnh đó, công tác lựa chọn khách hàng trong hoạt động tín dụng cũng được chi nhánh chú trọng, đồng thời đi sâu nghiên cứu thị trường, tiếp cận các loại đối tượng khách hàng nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng, bảo đảm tăng trưởng chắc chắn. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên và toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của chi nhánh, trong đó đặc biệt chú trọng đến các mặt hoạt động có nguy cơ rủi ro cao như: Thẩm định đánh giá tính pháp lý, xác định giá trị tài sản đảm bảo của khách hàng khi đến vay vốn cũng như việc chấp hành đánh giá lại khoản vay và tài sản định kỳ đúng kế hoạch. Ngoài ra, chi nhánh tập trung thúc đẩy mạnh công tác thanh toán chuyển tiền, thông qua hệ thống Ngân hàng điện tử CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác cho 28/42 Quỹ TDND. Các Quỹ TDND đã nắm vững quy trình nghiệp vụ, xử lý công việc nhanh chóng, đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Quỹ TDND và bước đầu các Quỹ TDND có thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Công tác phát triển mạng lưới chăm sóc thành viên luôn được chú trọng. Theo đó, chi nhánh luôn ưu tiên phục vụ khách hàng trong hệ thống, trong đó đối tượng cho vay quan trọng nhất là đáp ứng vốn cho thành viên và hỗ trợ chi trả tiền gửi, giữ vững uy tín cho toàn hệ thống. Triển khai thực hiện văn bản, chế độ về công tác điều hoà vốn trong hệ thống. Tăng cường kiểm tra sử dụng vốn tại chỗ đối với các Quỹ TDND, đánh giá các mặt hoạt động qua phân tích thông tin, báo cáo để phát hiện những mặt hạn chế, tồn tại và có biện pháp chỉnh sửa kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để chỉ đạo hướng xử lý kịp thời khi xảy ra khó khăn và khủng hoảng tại Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh, như tại Quỹ TDND Cổ Lễ (Trực Ninh). Đặc biệt, trong tâm bão dịch COVID-19 vừa qua, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Nam Định luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nỗ lực điều chỉnh giảm dần lãi suất cho vay đối với mọi đối tượng khách hàng. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, chi nhánh đã 2 lần điều chỉnh hạ lãi suất cho vay, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa trong 5 lĩnh vực ưu tiên là 6%/năm; lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân kỳ hạn 6 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm. Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đã giúp nhiều khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp, vượt qua được giai đoạn khó khăn, bớt áp lực trả lãi, mạnh dạn vay vốn tiếp tục đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19. Cùng với đó, được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng đã thành lập phòng giao dịch số 2 tại thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) để phục vụ được tốt hơn, mang lại hiệu quả cao cho các Quỹ TDND thuộc 3 huyện: Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Hải Hậu; đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại để ổn định kinh tế gia đình, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng về số lượng, chất lượng đối với cả nguồn vốn huy động và cho vay. Thực hiện tốt vai trò điều hoà vốn, tư vấn nghiệp vụ cho thành viên, tăng khả năng cạnh tranh của chi nhánh và hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn. Duy trì chính sách tăng trưởng tín dụng một cách chắc chắn, đẩy mạnh huy động tiền gửi, bám sát thị trường để có chính sách điều hành linh hoạt, phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 15-20%, dư nợ cho vay hàng năm tăng từ 12-15%. Nỗ lực mở rộng các hoạt động dịch vụ tiện ích, tăng cường hỗ trợ các Quỹ TDND trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tập trung thực hiện các giải pháp để thu hồi nợ đọng, lãi treo… góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống./.

Bài và ảnh: Đức Toàn