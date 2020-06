Hải Châu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Hải Châu (Hải Hậu) ngày càng được nâng cao. Bộ mặt nông thôn trong xã có nhiều đổi mới, nhiều tuyến đường trục xã, thôn, xóm được đổ bê tông, trải nhựa; ven đường là các dãy nhà cao tầng san sát vươn lên khẳng định sức sống mới ở một vùng quê.

Một góc nông thôn mới xã Hải Châu hôm nay.

Đạt được kết quả trên, Đảng bộ xã Hải Châu đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội. Tỷ trọng kinh tế trong sản xuất nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng. Đặc biệt, chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển (giai đoạn 2016-2020), NTM kiểu mẫu (giai đoạn 2019-2025) đã đạt kết quả quan trọng. Hệ thống giao thông thủy lợi, công trình phúc lợi tiếp tục được đầu tư nâng cấp với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, xã có 21/21 xóm được huyện Hải Hậu công nhận là xóm NTM bền vững và phát triển. Năm 2019 xã có xóm 2, xóm 3 Phú Lễ được UBND huyện công nhận xóm NTM kiểu mẫu. Xã được chọn làm điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu của huyện. Triển khai thực hiện xã Hải Châu đã tập trung hoàn thành các quy hoạch: Xây dựng nông thôn, sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất và tích cực chỉ đạo, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa với số thửa bình quân giảm từ 3,3 thửa xuống còn 1,8 thửa/hộ. Qua công tác dồn điền đổi thửa, xã đã vận động nhân dân đóng góp được trên 133,4 nghìn m2 để mở rộng đường giao thông nội đồng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu... Kết hợp giữa thủy lợi nội đồng, hàng năm xã tập trung nạo vét kênh mương cấp 2, 3 để lấy đất đắp đường, mở rộng mặt bằng 55km các tuyến giao thông nội đồng, tổng khối lượng đào đắp trên 75,3 nghìn m3 với tổng kinh phí trên 780 triệu đồng. Với nguồn lực huy động theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã chỉ đạo các xóm triển khai mở rộng nền đường, đổ bê tông các tuyến đường dong, đường nội đồng dài 34km với tổng kinh phí 9,8 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 7,6 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 2,2 tỷ đồng). Hệ thống thoát nước trong các khu dân cư được cứng hóa, đảm bảo thoát nước kịp thời, bảo vệ đường và giữ vệ sinh môi trường. Các xóm đã thi công cứng hóa hệ thống thoát nước khu dân cư với chiều dài 9,5km, tổng kinh phí là 1,7 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng; xã hỗ trợ 400 triệu đồng). 100% đường dong xóm với chiều dài 21,2km được bê tông hóa đạt chuẩn với nền đường rộng từ 4-5m, mặt đường rộng tối thiểu từ 3m. Cùng với nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, để hoàn thành mục tiêu cảnh quan nông thôn “sạch sẽ - xanh mát”, xã đã vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa hai bên lề các tuyến đường dong ngõ, xóm (kể cả một số tuyến đường trục nội đồng). Đến nay, toàn xã đã hình thành 10 tuyến đường kiểu mẫu, tổng chiều dài 18,5km có bồn hoa, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng. Việc duy trì trồng hoa, nhặt cỏ, dọn vệ sinh giao thông nông thôn do hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và các xóm đảm nhiệm. Hệ thống điện của xã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cung cấp điện an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cùng với đó, xã đã vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “thắp sáng đường quê”, xây dựng hệ thống chiếu sáng đường làng bằng cột đúc, đèn Led, dây chạy ngầm. Đến nay, toàn xã đã có 615 cột đèn chiếu sáng riêng biệt được lắp đặt với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Hệ thống cơ sở vật chất trường học cũng được xã quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và chuẩn “trường xanh - sạch - đẹp - an toàn” với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 13,8 tỷ đồng. Về cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa xã có diện tích 530m2, sức chứa 380 chỗ ngồi với tổng kinh phí đầu tư 6 tỷ đồng; khu trung tâm thể thao xã có diện tích trên 4.000m2 đã hoàn thành giai đoạn I với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng; 21/21 xóm có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân với kinh phí xây dựng từ 350-500 triệu đồng/nhà văn hóa. Chợ Hải Châu với diện tích 2.500m2 được đầu tư cải tạo các công trình hạ tầng, tổ chức thu gom rác thải thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giao thương của nhân dân. Toàn xã không còn nhà dột nát, tỷ lệ nhà đạt chuẩn xây dựng là trên 98,5%. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ theo các tiêu chí xây dựng NTM, đến nay giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác của xã đã đạt 150 triệu đồng/ha/năm; giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 445 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, xã Hải Châu tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo thêm một số tuyến đường liên xóm, đường trục xóm, phấn đấu 100% tuyến đường giao thông thuộc địa giới hành chính của xã được trồng cây bóng mát, trồng hoa trên bồn, luôn được chăm sóc xanh tốt, sạch cỏ và phế thải; các công trình công cộng (trụ sở, nhà văn hóa, khu thể thao, trường học, trạm y tế…), các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên được chỉnh trang sạch, đẹp; tất cả các tuyến kênh mương luôn thông thoáng, sạch sẽ, không có rác thải; 100% lượng rác thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định; các tuyến đường xã, trục xóm, dong xóm có rãnh thoát nước được xây dựng kiên cố, đảm bảo tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường; tiếp tục đầu tư nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao trung tâm đạt chuẩn theo quy định. Xã Hải Châu quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2020./.

Bài và ảnh: Thành Trung