Agribank Giao Thuỷ chung tay cùng nông dân vượt khó

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, dịch bệnh phức tạp; bám sát định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, Agribank chi nhánh huyện Giao Thuỷ đã có nhiều quyết sách, giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, thận trọng, đồng hành cùng với các khách hàng để thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị, vừa hỗ trợ tối đa đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tính đến hết tháng 6-2020, tổng nguồn vốn huy động nội tệ của Chi nhánh ước đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 8,3%. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công tác huy động vốn có tốc độ tăng trưởng chậm, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 8% (giảm 125 tỷ đồng). Tổng dư nợ cho vay ước đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 4,6% với 11.032 hộ dư nợ. Số hộ khách hàng có dư nợ trên 500 triệu đồng chiếm 30-40% tổng dư nợ, riêng các món vay từ 100-500 triệu đồng chiếm tới 80-85% tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,22% tổng dư nợ. Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank cấp trên; Agribank Giao Thuỷ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn và thông qua các tổ trưởng tổ vay vốn; thường xuyên rà soát qua mạng lưới tổ vay vốn, khách hàng để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc thiệt hại của khách hàng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện, Agribank Giao Thuỷ đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất đồng loạt thấp hơn 0,5%/năm cho tất cả các hợp đồng tín dụng còn dư nợ và các hợp đồng tín dụng mới phát sinh từ 1-4 đến 30-6-2020; thời gian giảm lãi là 3 tháng. Tổng cộng đã có 11.200 khách hàng được thụ hưởng chính sách trên, dư nợ được ưu đãi là 868 triệu đồng. Ngoài ra, Agribank Giao Thuỷ còn hỗ trợ 2 khách hàng có dư nợ là 4,1 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đủ điều kiện theo gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng áp dụng hình thức giảm lãi 1%/năm đối với dư nợ hiện hữu trong vòng 3 tháng và giảm lãi suất 1% đối với các món vay mới. Anh Trần Văn Thuỳ, chủ bãi nuôi ngao ở vùng Giao Xuân, Giao An, Giao Lạc chia sẻ với chúng tôi: “Suốt hơn 11 năm gắn bó với Agribank Giao Thuỷ, chúng tôi luôn được ngân hàng, cán bộ tín dụng tạo điều kiện thủ tục về vốn nhanh chóng, thuận tiện, giải ngân nhanh góp phần giúp việc sản xuất, kinh doanh ngao vạng luôn đạt hiệu quả cao, không bao giờ bị đói vốn. Hiện tại, dư nợ của gia đình tôi tại ngân hàng là 2 tỷ 450 triệu đồng”. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, việc tiêu thụ ngao chậm lại do nhu cầu tiêu dùng thấp, thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc cấm biên dẫn đến chi phí vận chuyển, bảo quản ngao, nhân công tăng, gia đình anh thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Giữa lúc khó khăn bủa vây, Agribank Giao Thuỷ đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất 0,5%/năm đối với dư nợ hiện hữu giúp gia đình anh giảm thiểu thiệt hại, có vốn quay vòng để tái phục hồi sản xuất ngao, chuẩn bị vụ nuôi mới. Nhờ vậy, đến nay, việc sản xuất ngao của gia đình anh đã cơ bản ổn định. Dự kiến đến hết năm nay, gia đình anh Thuỳ sẽ đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trừ chi phí thu về gần 3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Lý ở xã Giao Châu, một khách hàng lâu năm của Agribank Giao Thuỷ cũng được giảm lãi suất 0,5%/năm cho biết: “Dịch COVID-19 cùng với dịch tả lợn châu Phi hoành hành, thị trường tiêu thụ cám của gia đình trong 3 tháng vừa qua sụt giảm đáng kể. Chúng tôi chia sẻ thông tin và được cán bộ tín dụng của ngân hàng nhanh chóng nắm bắt tình hình, tạo điều kiện giảm lãi suất 0,5%/năm cho món vay 2,8 tỷ đồng giúp gia đình tôi chủ động được nguồn vốn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn ở các xã lân cận như Bạch Long, Giao Châu, Giao Yến chậm trả tiền cám, tái đàn lợn phục hồi chăn nuôi hiệu quả”.

6 tháng cuối năm 2020, Agribank Giao Thuỷ đặt mục tiêu tổng nguồn vốn huy động nội tệ đạt 2.762 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Dư nợ đạt 2.327 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1%. Phấn đấu tăng 550 khách hàng, đạt 11.614 khách hàng. Nợ quá hạn ổn định ở mức 0,3%. Để hoàn thành mục tiêu trên, Agribank Giao Thuỷ tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới tín dụng từ huyện đến các phòng giao dịch, tổ vay vốn trong việc điều tra, thẩm định, cung cấp thông tin tư vấn, giải quyết cho vay kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ trong đầu tư tín dụng. Áp dụng lãi suất linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền, vay tiền. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thái độ, tác phong giao tiếp, rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân, đảm bảo giao dịch chính xác, kịp thời để thu hút và mở rộng khách hàng từ dân cư. Gắn công tác tín dụng và phát triển sản phẩm dịch vụ với công tác huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, tăng tỷ trọng nguồn tiền gửi thanh toán, tiền gửi từ dân cư và nguồn tiền gửi có kỳ hạn ổn định để nâng cao tính chủ động trong sử dụng vốn. Tăng cường mở rộng thị trường, thị phần đầu tư, tập trung chủ yếu cho doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển với mở rộng cho vay làng nghề, ngành nghề./.

Đức Toàn