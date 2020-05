Ý Yên chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, từ đầu năm 2020, huyện Ý Yên đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Đoàn công tác của huyện Ý Yên kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại cống Đập Đuồi, xã Yên Phú. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trên địa bàn huyện có các tuyến đê chính là đê hữu sông Đào, đê tả sông Đáy với 39,8km đê đại hà và đê bối, 28,1km đê bao; ngoài ra, có 29 kênh, cống tiêu, tưới dưới đê; 5 trạm bơm điện lớn và rất nhiều trạm bơm tưới, tiêu. Thời gian qua, hệ thống đê điều và các công trình phòng, chống lụt bão của huyện đã được Nhà nước quan tâm cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, trên đê hữu sông Đào và đê tả sông Đáy, nhiều đoạn mặt bê tông ở các xã Yên Nhân, Yên Quang, Yên Phong... đã vỡ; thân đê rò rỉ, thẩm lậu khi lũ ở mức báo động III. Các tuyến đê bối ở các xã Yên Phúc, Yên Lộc mặt cắt nhỏ, cao trình thấp, nhiều vị trí bị sạt lở, còn rò rỉ, thẩm lậu khi mực nước lũ trên báo động II. Đây cũng là những khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), bão lũ của huyện. Tháng 10-2017, trận lũ trên sông Đáy làm tràn và vỡ bờ bao các xã Yên Bằng, Yên Phúc, Yên Khang; uy hiếp tràn và vỡ bối Yên Trị với hơn 10 nghìn hộ dân; gần 500 hộ dân bị ngập nước trên 1m, 328 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ước tính thiệt hại do trận mưa lũ đó là hơn 240 tỷ đồng. Năm 2019, huyện Ý Yên đã được Nhà nước đầu tư xử lý cấp bách, gia cố mái một số đoạn đê xung yếu bị sạt lở do mưa lũ tháng 10-2017 ở tuyến đê tả sông Đáy giai đoạn 2; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình cống Đập Đuồi; cứng hóa mặt bối các xã Yên Trị, Yên Đồng, Yên Nhân chiều dài 12,26km và dự án xử lý cấp bách giờ đầu vị trí mái đê bối phía sông thuộc tuyến đê bối Yên Phúc… tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng, chống lụt bão. Rút kinh nghiệm từ mùa mưa bão trước và để chuẩn bị mọi điều kiện ứng phó với những diễn biến bất thường trong mùa mưa bão năm nay, từ đầu tháng 3, Ý Yên đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của huyện, đồng thời thành lập 5 cụm PCTT trên đê và bộ phận chỉ đạo chống úng nội đồng. UBND huyện chỉ đạo Phòng NN và PTNT, Hạt quản lý đê và Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình PCTT đê, bối, kè, cống trên địa bàn huyện trước mùa mưa lũ để xác định các vị trí xung yếu, các hư hỏng cần phải sửa chữa, khắc phục trước mùa mưa lũ.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng là chính”, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các đội xung kích tổng số 5.950 người; lực lượng tuần tra, canh gác 500 người được tập huấn thành thạo về công tác hộ đê giờ đầu, TKCN. Về vật tư và phương tiện vận chuyển, hiện nay, các xã, thị trấn đã chuẩn bị 6.500m2 bạt chắn sóng, 780m3 đất dự trữ để đắp bổ sung ở vị trí gần các cống dưới đê, 36 nghìn cây tre, 90 nghìn bao tải, 1.000 con rồng rào, 780m lưới thép B40 và 155 chiếc xe tải. Ở các xã nội đồng, mỗi gia đình chuẩn bị 2 bao tải; ở 13 xã ven đê, mỗi gia đình chuẩn bị 3 bao tải để tại nhà khi có lệnh huy động các gia đình đóng đất vào bao để bàn giao kịp thời cho lực lượng hộ đê. Là một trong 13 xã ven đê của huyện nên công tác PCTT luôn được xã Yên Phúc đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm bảo vệ an toàn cao nhất hệ thống đê điều cũng như tính mạng, tài sản của nhân dân. Xã thường xuyên kiểm tra đánh giá, theo dõi, quản lý các công trình đê, điều, kè, cống và các hệ thống tiêu úng trước mùa mưa bão. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phát quang cây cối lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lưới điện che khuất tầm nhìn, để đảm bảo “4 tại chỗ” xã đã tích cực chuẩn bị các điều kiện PCTT, nhất là tại các công trình đê, kè, cống; giao cho mỗi gia đình nộp 2 bao tải, 1 bó rào tre và tự chuẩn bị dụng cụ thắp sáng; thành lập đội xung kích gồm 300 người; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ tốt công tác PCTT của xã như: áo phao, phao cứu sinh, máy phát điện, xe tải... Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, từng thành viên trong Ban Chỉ huy sẵn sàng ứng phó với bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Ngày 23-4, huyện Ý Yên đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra toàn bộ hệ thống đê, bối, các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn huyện và việc triển khai công tác PCTT của các địa phương. Qua buổi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN từ huyện đến các xã, thị trấn, đặc biệt là 13 xã ven đê, khẩn trương hoàn thiện các phương án PCTT và TKCN; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, tu bổ nâng cấp đoạn đê, bối xung yếu trước mùa mưa bão năm nay. Đồng chí Vũ Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Trong tháng 5-2020, huyện sẽ tổ chức huấn luyện, thực hành diễn tập công tác PCTT và TKCN quy mô cấp huyện tại xã Yên Lộc nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN, kỹ năng xử lý các sự cố thường gặp trong mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn các công trình đê điều phục vụ công tác PCTT của huyện và của tỉnh, huyện đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí cho nâng cấp mở rộng và bê tông hóa mặt bối xã Yên Phúc, Yên Lộc; xây dựng kè đê tả sông Đáy từ Km158,6 đến Km164,2; xây dựng lại các kè đã bị hủy liệt như: kè Quỹ Độ (Yên Phong), kè An Quang (Yên Phúc), kè Đống Cao; đắp áp trúc mở rộng mặt đê tả đáy đoạn từ Km155+684 - Km162 thuộc xã Yên Bằng, Yên Khang, Yên Đồng, Yên Trị có nhiều đoạn đã bị thẩm lậu, rò rỉ khi mực nước trên báo động III như năm 2017, 2018./.

Ngọc Ánh