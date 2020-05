Công ty Điện lực Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua bảo đảm an toàn lao động

Cùng với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua Công ty Điện lực Nam Định luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ; đặc biệt là với những lao động trực tiếp tham gia quản lý, vận hành hệ thống điện, bộ phận tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Điện lực huyện Giao Thủy lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại xã Giao Phong phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Công ty luôn chú trọng thực hiện 14 hoạt động liên quan đến ATVSLĐ; trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2020, bám sát chủ đề ATVSLĐ “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động; tích cực thay đổi tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” do Tổng Công ty Điện miền Bắc phát động Công ty đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trong tất cả 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các phòng, ban chuyên môn, Điện lực các huyện, thành phố. Trong đó, chủ động tuyên truyền việc thực hiện tốt quy trình cung ứng điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quy trình an toàn khi làm việc trên lưới điện; cảnh báo an toàn tại các vị trí cột điện có nguy hiểm về an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn điện trong dân; thực hiện đầy đủ trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân đối với các nhà thầu tham gia thi công hệ thống điện. Đặc biệt, thời gian qua ngành Điện tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về giãn cách xã hội; chấp hành đầy đủ công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch của Bộ Y tế; thực hiện tốt quy trình lao động trong mùa dịch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động. Đến nay, Công ty đã phát hơn 70 nghìn tờ rơi, hơn 1.500 cẩm nang an toàn điện và gần 10 nghìn biển báo khoảng cách an toàn dán trên các cột điện cao thế, trung thế gần nơi đông dân cư phục vụ công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để tuyên truyền cách thức sử dụng điện an toàn, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, công tác phòng cháy chữa cháy, hoạt động tiết kiệm điện...

Song song với hoạt động tuyên truyền, Công ty Điện lực Nam Định luôn chú trọng áp dụng các giải pháp kỹ thuật như định kỳ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ cho 100% cán bộ, công nhân viên; huấn luyện quy trình an toàn điện đối với tất cả 530 thợ dịch vụ điện nông thôn; trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động và bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi đối với công nhân trực tiếp lao động, sản xuất. Định kỳ tiến hành kiểm tra yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đối với các phương tiện xe cẩu, xe nâng, thang máy và các thiết bị chuyên dụng như pa lăng, tời, tó, puli, dây cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời trang bị, bổ sung các bình chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho kho lưu trữ, nhà để xe, tại các Điện lực cơ sở, ở các trạm điện 110kV; lắp đặt mới hệ thống cầu thang ngoài trời, cửa ngăn khói ở trụ sở 9 tầng của Công ty phục vụ yêu cầu thoát hiểm khẩn cấp khi cần thiết. Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm phòng cháy, chữa cháy bắt buộc đối với trụ sở Công ty, kho vật tư Mỹ Trọng, trụ sở Điện lực thành phố Nam Định và 11 trạm biến áp 110kV nằm phân bổ rải rác trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Công ty đã phối hợp với ngành Công an mở nhiều lớp huấn luyện kiến thức, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho 220 người là lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; định kỳ triển khai huấn luyện, thực tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với 800 người tại các bộ phận trực thuộc. Năm 2020, các giải pháp huấn luyện tập trung vào cách thức chữa cháy tại phòng làm việc, trong phòng kín, nơi kho chứa vật tư, trên trạm biến áp kiểu kín, trạm treo, trạm trong nhà, dụng cụ điện, hộp công tơ trên cột điện...

Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm nay (tháng 5 năm 2020), Công ty tập trung vào nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho người lao động. Các đơn vị trực thuộc tích cực đề ra giải pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; đổi mới công tác bồi dưỡng, sát hạch, kiểm tra quy trình an toàn điện nhằm nâng cao kiến thức về an toàn và quản lý, vận hành thiết bị điện cho người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động; định kỳ tổ chức rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ; hoàn thiện kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, nguy cơ rủi ro trong lao động, sản xuất. Tổ chức Công đoàn và Phòng An toàn của Công ty phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh; kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động không may gặp rủi ro, hoạn nạn; tích cực bồi huấn chuyên sâu đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên; đồng thời tham mưu Ban Giám đốc Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành, quản lý sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn lao động, trong 10 năm nay, Công ty Điện lực Nam Định không có cán bộ, công nhân viên bị tai nạn chết người về điện, đóng góp tích cực vào việc cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu