Công ty CP Phát triển Công nghệ Điện Thông hướng tới mục tiêu phát triển đa ngành bền vững

Công ty CP Phát triển Công nghệ Điện Thông tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Điện Thông thành lập ngày 1-6-2000. Từ một đơn vị nhỏ, nguồn vốn, nhân công khiêm tốn, chỉ thực hiện các công trình lắp đặt thiết bị điện, viễn thông giá trị thấp tại địa phương và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Công ty đã không ngừng nâng cao năng lực, đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh gồm: sản xuất kinh doanh thiết bị, thi công xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình: điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, thiết bị an ninh, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh xăng dầu; đăng kiểm xe cơ giới. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, Công ty đều thiết lập được tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng được thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh, ngày càng thu hút nhiều đối tác, bạn hàng lớn.

Ông Lê Chí Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghệ Điện Thông hướng dẫn các cán bộ, công nhân kiểm soát chất lượng lắp đặt công trình thiết bị điện.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, Lê Chí Hùng cho biết: Đạt được kết quả kể trên, Công ty đã chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, thi công xây lắp, tư vấn đào tạo; Xây dựng, áp dụng thành công và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008. Đặc biệt, Công ty luôn xác định con người là nhân tố trung tâm quyết định thành công, phát triển bền vững. Vì vậy Công ty chú trọng lựa chọn nhân lực đầu vào có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành nghề. Thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ, tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả các thành tựu công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay Công ty đã có hơn 100 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên, công nhân lao động có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, thi công lắp đặt, tư vấn. Phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng được duy trì thường xuyên, đã huy động được tất cả các thành viên trong Công ty tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Công ty đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công nhiều thiết bị phục vụ lắp đặt các hạng mục công trình điện, viễn thông đặc dụng khẳng định năng lực nội địa hóa nguồn vật tư đạt chuẩn với chất lượng và mức giá sản phẩm có tính cạnh tranh cao như: nhà chuyên dụng Shelter (nhà Container) cùng các sản phẩm cơ khí phụ trợ của công trình trạm thu phát sóng viễn thông BTS; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình lắp đặt, chuyển giao công nghệ sử dụng hệ thống kiểm soát khói tăng áp cầu thang; sản xuất thành công hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy công nghệ phun bọt khí nén FM200; sản xuất và lắp đặt thiết bị tủ, bảng điện, thiết bị của hệ thống điện trung thế; nghiên cứu, thiết lập quy trình lắp đặt an toàn lưới điện cao áp 110kV… Đến nay, Công ty đủ năng lực thực hiện trọn gói các công đoạn tư vấn, xây lắp, giám sát thi công của các dự án ở mọi quy mô lớn, nhỏ. Công ty đã được nhiều đối tác trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn thi công trọn gói các dự án lắp đặt, chuyển giao công nghệ vận hành, sử dụng hệ thống điện, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy quy mô lớn. Năm 2012, Công ty là doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước được Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động công nghiệp quốc phòng số 6786/GCN-CNQP ngày 14-11-2012. Nhờ đó Công ty đã tham gia thực hiện nhiều dự án xây dựng các công trình: Điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, thiết bị an ninh, chống sét, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông trực tiếp phục vụ công nghiệp quốc phòng. Hiện, Công ty được đánh giá là nhà thầu có uy tín của các đối tác như: Điện lực các tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai; Cao thế Miền Bắc, EVN Telecom thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; các Ban Quản lý dự án Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Nam Định, PMU 18, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định; các Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 8, Ban Quản lý dự án cầu Nhật Tân; Nhà máy Dệt nhuộm Sơn Nam; Một số đối tác nước ngoài như Nhà máy DENIM Hàn Quốc, Nhà máy Thủy điện Xekaman3 (Lào). Đặc biệt, Công ty đã thực hiện một số dự án quy mô lớn phục vụ công tác quốc phòng như: Công trình xây lắp toàn bộ hệ thống điện động lực dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất súng bộ binh của nhà máy Z11/TCCNQP. Xây lắp, cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện động lực, thiết bị điện mạng ngoài; hệ thống cấp khí, thiết bị hệ thống khí nén, khí gas của dự án Di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy Ba Son mới của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, huấn luyện chuyển giao công nghệ các thiết bị chế tạo (phi tiêu chuẩn và chuyên dụng) thuộc dự án Đầu tư công nghệ tại Nhà máy X52 thuộc Quân chủng Hải quân… Năm 2010 Công ty đã đầu tư hệ thống cung ứng xăng dầu; năm 2016 Công ty đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới xã hội hóa 18-02D tại Km 150 + 800 đường Lê Đức Thọ, xã Nghĩa An (Nam Trực) tại địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển đa ngành nghề bền vững, hiện nay Công ty đang tập trung đầu tư 2 dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, vui chơi, giải trí, hạ tầng kho bãi, nhà xưởng sản xuất góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cho du khách và người dân trong tỉnh, gồm: dự án Xây dựng Khu kinh doanh dịch vụ phức hợp Nam Định… quy mô 2.163m2 tại phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng, dự kiến quý I-2021 sẽ hoàn tất, đi vào hoạt động. Dự án Trung tâm sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại quy mô 78.081,5m2 tại xã Nghĩa An (Nam Trực) với tổng vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy