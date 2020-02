Yên Nhân khai thác tiềm năng kinh tế thương mại - dịch vụ

Là xã thuần nông, để phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND xã Yên Nhân (Ý Yên) đã xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phá thế độc canh trong nông nghiệp, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và thương mại dịch vụ. Sau gần 10 năm tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp thụ các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, đến nay, xã đã có nhiều sản phẩm đặc trưng như khoai tây giống, khoai tây thương phẩm, các loại cá truyền thống, thịt gia súc, gia cầm và dầu hạt các loại… được các công ty chế biến rau củ quả và người dân trong khu vực tìm đến giao thương, khiến vùng quê thuần nông thêm sôi động.

Nông dân xã Yên Nhân thu hoạch khoai tây thương phẩm.

Đổi thay đến với người dân xã Yên Nhân từ khi Đảng ủy, UBND xã định hướng phát triển kinh tế mũi nhọn là sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác lợi thế vùng đất bãi ven sông và phát triển CN-TTCN và thương mại dịch vụ. Xã quy hoạch lại đất sản xuất và đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất; trong đó quy hoạch hơn 20ha đất xa khu dân cư chuyển đổi thành khu chăn nuôi tập trung và đã có 15 hộ đấu thầu để xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi. Các trang trại, gia trại đều được xây dựng theo mô hình sản xuất khép kín, có khu chăn nuôi riêng và được ngăn cách giữa các khu chuồng trại bằng không gian cây xanh, mặt nước…; vừa hạn chế được nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ môi trường lại nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, xã khuyến khích nhân dân đầu tư chuyển đổi 10ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang canh tác rau màu với nhóm cây chủ lực là khoai tây, lạc, ngô, rau màu hè thu. Khu vực ven sông Đáy, xã tiếp tục tạo điều kiện cấp đất cho người dân làng chài Phong Doanh lên bờ định cư phát triển ngành nghề mới như kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng. Đến nay, gần 100 hộ dân làng chài Phong Doanh đã định cư trên bờ và phát triển các ngành kinh doanh vận tải thủy, bến bãi vật liệu xây dựng. Trên triền đê sông Đáy đã có 3 xưởng đóng tàu pha sông biển được thành lập do chính người con quê hương Yên Nhân làm chủ với số vốn lưu động lên đến vài trăm tỷ đồng. Trong đó gia đình các ông Trần Văn Thắng, Trần Văn Soạn, xóm Phong Doanh đã thành lập Công ty Vận tải thủy, nội địa Thắng Xuyên, Loan Soạn với mức vốn đầu tư ban đầu hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương có thu nhập ổn định. Đối với các hộ dân thuộc khu vực nội đồng, xã khuyến khích các hộ phát triển ngành nghề mới như may gia công, sản xuất thủ công mỹ nghệ, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi thủy sản có ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Với cách làm này, gần 500ha đất nông nghiệp của xã được khai thác triệt để, mang lại hiệu quả kinh tế cao, không có đất ruộng bỏ hoang. Nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu trong phát triển sản xuất như hộ các ông: Trịnh Văn Ngoãn, xóm 1; Bùi Văn Thị, xóm 10; Phạm Ngọc Sơn, xóm 12; Phạm Văn Dụng, xóm 4… Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn xã đạt gần 100 tỷ đồng. Trong đó sản lượng lương thực, thực phẩm các loại đạt trên 64 nghìn tấn, đạt giá trị khoảng 76 tỷ đồng; chăn nuôi đạt gần 500 tấn, giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Trong đó 1/3 sản lượng khoai tây của xã đã được Công ty Giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình tiêu thụ với mức giá cao. Hiện tại UBND xã đang khuyến khích bà con nông dân liên kết mở rộng sản xuất nông sản hàng hóa theo yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật của các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nông sản và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Song song với việc phát triển sản xuất, xã Yên Nhân còn khuyến khích, tạo điều kiện tín dụng để cho các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng dư nợ các nguồn vốn vay trên toàn xã đạt gần 100 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn xã đã có hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải thủy, bến bãi, đóng mới tàu thuyền; may gia công và dịch vụ thu mua, tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2019, với sự ủng hộ của UBND xã, trên địa bàn đã hình thành 2 cơ sở chế biến dầu ăn từ các loại hạt và sản xuất kẹo lạc, vừng thanh đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Cơ sở chế biến dầu hạt của gia đình bác Trần Văn Nông, xóm 2 đã đầu tư chế biến dầu lạc, dầu vừng, dầu đậu nành phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bác Nông cho biết: là vùng đất có sản lượng lớn về các loại nguyên liệu lạc, đậu nành nên tôi đã tổ chức thu mua tiêu thụ sản phẩm cho bà con từ lâu song trước đây chủ yếu để bán nguyên liệu. Qua quá trình kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tôi mạnh dạn đầu tư công nghệ ép dầu để tiếp tục nâng cao giá trị nông sản và tiêu thụ nhiều hơn sản phẩm nông nghiệp của bà con. Hiện tại sản phẩm dầu ăn các loại của gia đình đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy, hải sản (Sở NN và PTNT) cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm do UBND tỉnh tổ chức.

Kết quả phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã cho thấy hướng đi đúng đắn trong chỉ đạo phát triển kinh tế của Đảng ủy, UBND xã Yên Nhân. Từ một xã thuần nông, đến nay giá trị dịch vụ thương mại của xã đã đạt 173,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã cũng vượt kế hoạch đề ra, đạt trên 49,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh trong những năm qua, diện mạo làng quê ngày càng trù phú./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương