Ngành Ngân hàng tập trung duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định

Ngành Ngân hàng tập trung duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định

Năm 2019, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 63.633 tỷ đồng, tăng 7.569 tỷ đồng (13,5%) so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 66,5%; trung, dài hạn chiếm 33,5%. Dư nợ cho vay phân loại theo khách hàng vay: doanh nghiệp có dư nợ 20.871 tỷ đồng, chiếm 32,8%; HTX có dư nợ 66 tỷ đồng, chiếm 0,1%; hộ gia đình, cá nhân có dư nợ 42.696 tỷ đồng, chiếm 67,1%... Các ngân hàng thương mại đã tích cực đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp với 2 lần giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc áp dụng các chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp (mỗi lần 0,5%/năm). Riêng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Nam Định giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay trung, dài hạn đối với các khoản vay của các doanh nghiệp có dư nợ từ ngày 9-1-2019. Tỷ giá đảm bảo ổn định, tạo cơ sở an toàn, an ninh tài chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Ngân hàng nói chung đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và khách hàng, người dân ngày càng bền vững, gắn bó.

Sản xuất máy cơ khí nông nghiệp tại Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Xuân Trường).

Theo đánh giá của ngành chức năng, dự báo trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế vẫn được duy trì; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định với lạm phát, mặt bằng lãi suất và tỷ giá được giữ ổn định; thanh khoản của hệ thống ngân hàng diễn biến khả quan đối với cả tiền Việt và ngoại tệ. Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn trong bối cảnh các ngân hàng đều đẩy mạnh tăng trưởng mảng dịch vụ tiêu dùng bán lẻ. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng sẽ góp phần cung ứng kịp thời nguồn phục vụ nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Để tiếp tục tăng trưởng tín dụng, ngay từ đầu năm 2020, ngành Ngân hàng tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng, đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả. Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số, tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong ngành Ngân hàng. Ông Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Nam Định Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Trong năm 2020, Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng một cách nhanh chóng, thuận lợi. Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ trở thành ngân hàng số với việc ứng dụng hệ thống ngân hàng phần mềm lõi - Core Banking. Còn đại diện Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) thành phố Nam Định cho biết: Năm 2020, Vietinbank sẽ cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng, nhóm khách hàng; thực hiện đa dạng hóa hoạt động tín dụng; đẩy mạnh xử lý các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 6-8%.

Với các giải pháp, kế hoạch kinh doanh nhạy bén, năng động ngay từ đầu năm 2020, chúng ta kỳ vọng về những thành tựu đột phá tăng trưởng tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà mạnh mẽ hơn trong năm nay./.

Bài và ảnh: Đức Toàn