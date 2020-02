Hiệu quả mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây của Công ty TNHH Minh Dương

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH và CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 của Bộ KH và CN, từ tháng 10-2017, Công ty TNHH Minh Dương, Cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định) đã triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong trồng trọt, bảo quản, chế biến khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây tại Nam Định”. Thành công của Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị của sản phẩm cũng như xây dựng thương hiệu, tạo lập vị thế cho nông sản địa phương trên thị trường.

Dây chuyền chế biến khoai tây theo công nghệ hiện đại của Công ty TNHH Minh Dương, Cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định).

Thực hiện Dự án, Công ty TNHH Minh Dương được chuyển giao các quy trình công nghệ như: công nghệ trồng khoai tây hàng hóa theo hướng VietGAP của Viện Sinh học Nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); công nghệ sơ chế, bảo quản, trữ đông, sấy chân không đối với khoai tây thương phẩm của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN và PTNT). Sau khi tiếp nhận chuyển giao các quy trình công nghệ, Công ty đã đầu tư thiết bị rửa, chà vỏ khoai tây; máy cắt lát định hình; kho mát bảo quản nguyên liệu và hầm cấp đông. Qua khảo sát, phân tích và đánh giá lựa chọn các mẫu đất, nước có hàm lượng kim loại nặng dưới ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVN08-MT:2015/BTNMT, Công ty Minh Dương đã lựa chọn và xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khoai tây tại 2 HTX dịch vụ nông nghiệp: Yên Lương, xã Yên Lương (Ý Yên) và Nam Hùng, xã Nam Hùng (Nam Trực) với tổng diện tích trồng 150ha. Giống khoai tây được lựa chọn trồng là giống Solara, đây là giống khoai tây có nhiều ưu điểm như năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng và phát triển mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Công ty đã phối hợp với Viện Sinh học Nông nghiệp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, phân loại sản phẩm khoai tây. Tham gia mô hình liên kết, các hộ nông dân còn được hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư giống khoai tây Solara, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trong suốt quá trình sản xuất, Công ty đã phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát đồng ruộng, trực tiếp kiểm tra, giám sát hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn bộ diện tích khoai tây trồng theo mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất đạt trên 18 tấn/ha. Công ty đảm bảo thu mua sản phẩm khoai tây của nông dân tại 2 vùng trồng đạt các tiêu chuẩn: đường kính củ lớn hơn 4cm, vỏ củ nhẵn, không ghẻ, không sứt, không sâu hà, không xanh vỏ, không dính đất, hàm lượng chất khô đạt trên 18%, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Với hệ thống chế biến, bảo quản hiện đại, Công ty TNHH Minh Dương đã cho ra các sản phẩm: khoai tây vị tự nhiên, khoai tây lắc vị phô mai, khoai tây sấy. Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã thiết kế cải tiến mẫu mã bao bì hợp lý, bắt mắt, đăng ký công bố sản phẩm khoai tây, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đồng thời tăng cường quảng bá tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại. Hiện nay, các sản phẩm khoai tây vị tự nhiên, khoai tây lắc vị phô mai, khoai tây sấy của Công ty TNHH Minh Dương được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị lớn như: Big C, Vinmart+, Circle K và các nhà phân phối. Thành công của Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong trồng trọt, bảo quản, chế biến khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây tại Nam Định” được khẳng định khi đã góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, địa phương có nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty; tăng thu nhập cho các HTX và các hộ nông dân từ sản xuất khoai tây thương phẩm, khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” cho người trồng. Bên cạnh đó, Dự án còn giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển từ phương thức truyền thống sang thực hành quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; biết cách sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả và phù hợp; hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Phát huy hiệu quả từ Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong trồng trọt, bảo quản, chế biến khoai tây thương phẩm trong mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai tây tại Nam Định”, thời gian tới, Công ty TNHH Minh Dương tiếp tục duy trì vận hành hệ thống sơ chế, bảo quản sản phẩm và chế biến khoai tây; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục mở rộng diện tích liên kết sản xuất lên 200 ha/năm; tích cực đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm khoai tây tạo thành chuỗi liên kết giá trị bền vững, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh