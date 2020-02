Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn

Thực hiện chủ trương xã hội hóa cung cấp nước sạch nông thôn, từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có 34 dự án được các doanh nghiệp đầu tư; trong đó có 24 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhờ đó đến hết năm 2019, tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sạch trong tỉnh ước đạt 75,6%. Tuy nhiên để bảo đảm hoàn thành mục tiêu có từ 95% trở lên người dân được cung cấp nước sạch, trong năm 2020 cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nước sạch nông thôn.

Vận hành hệ thống cấp nước của Công ty CP Đầu tư nước và Vệ sinh nông thôn Ý Yên, tại xã Trực Mỹ (Trực Ninh).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án nước sạch nông thôn do doanh nghiệp đầu tư đang triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, các dự án này cung cấp nước cho dân cư của 64 xã, thị trấn. Như vậy, cùng với 53 công trình cấp nước sạch tập trung đang vận hành (cấp nước cho 145 xã, thị trấn), các dự án này hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước cho toàn bộ dân cư nông thôn của tỉnh. Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, trong 10 dự án này, có 8 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, còn 2 dự án đang lập thủ tục đầu tư. Trong số 8 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, có 6 dự án đang thi công, gồm: Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước sạch Yên Lộc và nâng cấp, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước xã Yên Ninh (Ý Yên); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch liên xã Trung Đông (Trực Ninh) và xã Nam Thanh, (Nam Trực); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Trực Mỹ (Trực Ninh); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch xã Trực Phú (Trực Ninh); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân (Nghĩa Hưng) và Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Hải Minh (Hải Hậu). Còn 2 dự án chưa khởi công là: Dự án xây dựng, quản lý và vận hành công trình cung cấp nước sạch xã Xuân Ninh (Xuân Trường); Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) và xây dựng trạm bơm nước thô tại xã Xuân Ninh (Xuân Trường). Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước sạch Yên Lộc và nâng cấp, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước xã Yên Ninh do Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là nâng công suất Nhà máy nước sạch Yên Lộc từ 8.000m3 lên 12 nghìn m3/ngày - đêm và xây dựng hệ thống cấp nước sạch nối mạng từ Nhà máy để cấp nước sạch cho xã Yên Ninh thay thế công trình cấp nước cũ của xã Yên Ninh lấy nước mặt từ sông Sắt. Tổng mức đầu tư của dự án là 45,81 tỷ đồng bằng nguồn vốn đối ứng của các hộ dân dùng nước ở xã Yên Ninh, nguồn vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Hằng, Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Nam Định cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, người dân địa phương, Công ty đã tập trung huy động vốn, lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt. Đến nay, việc nâng cấp Nhà máy nước sạch Yên Lộc đã thi công được trên 80% khối lượng công trình; nâng cấp cải tạo hệ thống đường ống cấp nước tại xã Yên Ninh đạt trên 70% khối lượng. Mặc dù việc thi công gặp khó khăn do hệ thống đường giao thông liên thôn, xóm kết cấu nhiều lớp, chủ yếu là đường bê tông, nhựa và vẫn phải đảm bảo cấp nước liên tục trong quá trình thi công (từ công trình cũ) cho người dân sử dụng nhưng Công ty đã quyết tâm khắc phục, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II năm 2020. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước sạch xã Trực Phú do Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Tâm Đức Huy làm chủ đầu tư; đảm bảo cấp nước sạch cho thị trấn Ninh Cường và các xã: Trực Hùng, Trực Cường, Trực Thái, Trực Đại, Trực Thắng. Nhà máy nước sạch xã Trực Phú có công suất 10 nghìn m3/ngày - đêm; tổng mức đầu tư 133,8 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã thi công xây dựng được một số hạng mục như: Hồ sơ lắng, trạm bơm cấp I, trạm biến áp và một số hạng mục trong khu vực trạm xử lý; đã chuẩn bị vật tư, đường ống cấp nước sạch nhưng chưa thi công mạng đường ống cấp nước sạch đến các xã do chờ hoàn thiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Mặc dù chủ đầu tư đã có cố gắng trong việc triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Theo kế hoạch, dự án sẽ phải hoàn thành vào quý IV năm 2019 và cấp nước sạch cho nhân dân vào quý I năm 2020, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong thủ tục phê duyệt tổng mặt bằng, hồ sơ thiết kế cụm xử lý nên khó đảm bảo tiến độ theo kế hoạch...

Theo kế hoạch, toàn bộ 10 dự án này đều chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do năng lực của một số nhà đầu tư yếu; một số dự án trong quá trình triển khai do liên quan đến thủ tục về pháp luật đất đai, đê điều thủy lợi nên phải điều chỉnh thiết kế và vị trí xây dựng nhà máy. Nhận thức của người dân về sự cần thiết sử dụng nước sạch chưa cao, thu nhập của nhiều hộ dân nông thôn còn khó khăn nên việc thu vốn đối ứng để đầu tư xây dựng công trình còn thấp và chậm; tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch không cao. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án cấp nước sạch. Đồng chí Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổ công tác đã trực tiếp làm việc với từng chủ đầu tư, các đơn vị thi công các dự án nước sạch nông thôn để nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để cùng phối hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tháo gỡ. Hàng tháng, Tổ công tác đều có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo và có phương án, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tổ công tác đã đề nghị UBND các huyện: Ý Yên, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đang xây dựng dự án phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án. Chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án như phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng, phê duyệt hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng, khu vực trạm xử lý của nhà máy; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Kiên quyết thay thế các chủ dự án năng lực yếu kém làm ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu chung của chương trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh.

Với việc thành lập Tổ công tác làm đầu mối tập trung đôn đốc thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương, hy vọng việc xây dựng các dự án cấp nước sạch nông thôn sẽ sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn./.

Bài và ảnh: Văn Đại