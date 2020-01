Ý Yên nâng cao năng lực thu hút đầu tư

Là địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây huyện Ý Yên đã khai thác hiệu quả các lợi thế vị trí địa lý có tuyến cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 10, Quốc lộ 37C, đường trục phát triển kinh tế nối vùng kinh tế biển với cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt Bắc Nam (ga Cát Đằng), gần cảng Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Huyện đã lập quy hoạch và tích cực huy động, bố trí hợp lý mọi nguồn vốn, từng bước triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp, đô thị mới tại 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến do khu vực này là đầu mối giao thông đường bộ, thủy, sắt và giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất sản phẩm may xuất khẩu ở Công ty CP Bảo Linh, xã Yên Hồng.

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển, đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính, ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Tiêu biểu như: Công ty CP May 5 (Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định) đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng nhà máy may tại thôn Mai Thanh với 12 chuyền may, 1 dây chuyền cắt, tạo việc làm, thu nhập cho trên 400 lao động của xã và các xã lân cận; 2 doanh nghiệp nước ngoài là: Công ty Santa Clara đầu tư nhà máy may tại xã Yên Bình giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, Công ty TNHH May mặc Dệt kim Smart Shirts đầu tư nhà máy sản xuất tại xã Yên Thọ, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động. Năm 2019, một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất lắp ráp ô tô thương hiệu Hyundai tại Việt Nam đã tìm hiểu cơ hội và đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô quy mô lớn ở CCN Yên Bằng... Những nỗ lực, kết quả kể trên khẳng định được những đột phá bước đầu trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện.

Để tạo sự tăng tốc, bứt phá trong năm cuối nhiệm kỳ 2020, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hình thành các khu dân cư mới tạo nên mạng lưới đô thị, thu hút người dân đến đầu tư sản xuất, kinh doanh và sinh sống, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách từ tài nguyên đất để tái đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ phát triển sản xuất, đời sống dân sinh; xây dựng các CCN thu hút nhà đầu tư, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Dương với diện tích giai đoạn I khoảng 50ha, tổng mức đầu tư 426 tỷ đồng; khẩn trương hoàn tất, lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch để triển khai xây dựng CCN Yên Bằng. Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nâng cao năng lực vận tải, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp thuộc các xã Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Khang, Yên Hồng, huyện từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch. Trong giai đoạn 2020-2024, huyện sẽ đầu tư xây dựng 7,3km tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B theo chủ trương đầu tư HĐND tỉnh đã phê duyệt. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác với quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư là 280 tỷ 228 triệu đồng. Dự án gồm 2 tuyến: Tuyến chính dài 5,6km từ nút giao ngã ba đê tả Đáy tại xã Yên Bằng tới ngã ba đường 57B tại xã Yên Tiến; tuyến nhánh dài 1,7km, điểm đầu giao với tuyến chính tại Km3+092, điểm cuối giao với đường trục xã Yên Bằng. Trong năm 2020 huyện sẽ huy động nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách hỗ trợ của cấp trên, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung triển khai một số dự án góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu là dự án xây dựng kè đá kiên cố hóa bờ kênh tiêu kết hợp làm đường giao thông nông thôn phía bờ đông kênh tiêu Quốc lộ 37B xã Yên Lợi (đoạn từ cống Mỹ Đô đến đầu núi Ngô). Ngoài ra, trong năm 2020 huyện triển khai đầu tư 4 dự án đường giao thông theo quy mô đường cấp V đồng bằng gồm: cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 38B đến UBND xã Yên Minh, đoạn từ ngã tư Mụa đến UBND xã Yên Minh; cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ Bưu điện văn hóa xã Yên Lương đến UBND xã Yên Cường; cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ UBND xã Yên Phong đến Quốc lộ 10 xã Yên Bằng; cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Yên Lợi đến xã Yên Minh (điểm đầu từ cầu Đồng Quan thuộc Quốc lộ 10, điểm cuối UBND xã Yên Minh). Ngoài ra huyện còn bố trí nguồn ngân sách địa phương xây dựng 3 hệ thống điện chiếu sáng gồm: tuyến Quốc lộ 38B, đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến CCN thị trấn Lâm; tuyến đường trục thị trấn Lâm, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa huyện đến cầu Bảo tàng; khu vực tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ huyện và khuôn viên trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, khai thác các nguồn lực trong huyện, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hoàn thiện đô thị mới tại 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến theo quy hoạch vùng là: trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch phía tây của tỉnh; trung tâm dịch vụ thương mại, đầu mối giao lưu trung chuyển hàng hóa; trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phía tây của tỉnh; đô thị sinh thái phát triển dịch vụ du lịch; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy