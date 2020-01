Ngành Ngân hàng đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội

Sau một năm kinh doanh, đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong sự nghiệp làm kinh tế, Tết đến, ngành Ngân hàng lại tích cực cùng các địa phương hưởng ứng các phong trào “Vì người nghèo”, nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng; góp phần thực hiện mục tiêu “Nhà nào cũng có Tết”.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Nam Định trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Lộc vào dịp Tết Canh Tý 2020.

Dịp giáp Tết Canh Tý 2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định đã triển khai chương trình “Tết yêu thương 2020” với tổng giá trị 165 triệu đồng gồm trao tặng các suất quà tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Mắt Nam Định, 10 suất quà cho các sinh viên nghèo vượt khó tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 1 hộ phụ nữ nghèo và 4 gia đình có hoàn thành khó khăn ở phường Lộc Vượng, phường Quang Trung (thành phố Nam Định), huyện Hải Hậu, Ý Yên. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Nam Định cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế cũng như ngành Ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động của Vietcombank luôn nhận thức đúng đắn về công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng nên tự nguyện trích một phần thu nhập của mình đóng góp các quỹ nhân đạo và ủng hộ các phong trào xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của ngân hàng tập trung vào các đối tượng yếu thế. Những suất quà gồm sữa, bánh, kẹo, tiền mặt tuy nhỏ bé về vật chất nhưng có ý nghĩa lớn về tinh thần động viên các đối tượng cố gắng vượt qua nghịch cảnh, tiếp thêm khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm phát triển sản xuất, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong dịp Tết năm nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh thành phố Nam Định đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội với các hoạt động như: Tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công, tặng quà cho người cao tuổi, tham gia hiến máu cứu người, góp đá xây dựng Trường Sa; tích cực đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp, quỹ từ thiện xã hội như ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 10 triệu đồng, ủng hộ chương trình “Bàn tay ấm mãi bàn tay” do Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV8 tổ chức 5 triệu đồng, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biên cương” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 2 triệu đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 5 triệu đồng, tài trợ các chương trình an sinh xã hội khác tại tỉnh 10 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Nam Định trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 5kg gạo cho các hộ nghèo thuộc 6 xã: Vĩnh Hào, Liên Minh, Thành Lợi, Hợp Hưng, Tân Khánh, Tam Thanh (Vụ Bản); phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh, Hội thiện nguyện tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trị giá 32 triệu đồng. Dịp giáp Tết, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng tích cực cùng các ngành chức năng triển khai chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” dành cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã trao tặng 80 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các hộ nghèo ở 2 huyện Mỹ Lộc và Nghĩa Hưng. Đối với các gia đình khó khăn già yếu, không có khả năng đến nhận quà, cán bộ ngân hàng đến thăm hỏi và tặng quà trực tiếp. Nhận suất quà trên tay, chị Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi ở xóm Đông, xã Mỹ Thịnh chia sẻ: “Tôi rất xúc động cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội đã quan tâm chung tay để hộ nghèo chúng tôi đón Tết tươm tất hơn”. Được biết, hộ chị Hồng thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân chị lại bị bệnh tiểu đường nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn, vì thế món quà của ngân hàng đến với chị hết sức có ý nghĩa.

Những đóng góp từ hoạt động từ thiện vì cộng đồng của ngành Ngân hàng mỗi khi Tết đến, Xuân về đã, đang và ngày càng thắp sáng ngọn lửa tình thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái quý báu của dân tộc ta. Thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục gắn các hoạt động xã hội với kinh doanh, coi đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của ngành nhằm nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”... góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu ổn định an sinh xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn