Vị thế mới, sức bật mới

Bước vào năm 2020 trong bối cảnh chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; cạnh tranh, bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng... gây tác động nhiều mặt đến sự phát triển chung của cả nước và của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã thực sự tạo dựng vị thế mới, sức bật mới, là nền tảng để các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh vững tin, tiếp tục quyết tâm nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Nông thôn mới xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu) trong công cuộc đổi mới. Ảnh: Việt Thắng

Năm 2019 toàn bộ 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện ở hầu hết các xã, phường, thị trấn nhưng các cấp chính quyền, các địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan; chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn lợn không mắc bệnh và từng bước tái đàn thận trọng. Ðể bù đắp thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm; trồng trọt, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản. Toàn tỉnh đã xây dựng được 346 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 17.759ha gieo trồng các giống lúa, rau màu cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tiêu biểu như giống lúa ST25 là loại gạo mới được công nhận ngon nhất thế giới. Ðã quy hoạch được 139 vùng chăn nuôi tập trung. Trong đó có 34 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; kiểm soát, truy suất nguồn gốc cho 150 sản phẩm nông nghiệp, nhờ đó nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã đủ điều kiện tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Trong nuôi trồng thủy sản các địa phương ven biển đã tham gia chuỗi sản xuất, chế biến ngao theo tiêu chuẩn ASC với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Lenger Việt Nam. Các ngành, các địa phương còn đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm; tạo sức phát triển tương hỗ giữa ngành công nghiệp và nông nghiệp. Công nghiệp chế biến vì thế có sự bứt phá với mức tăng trưởng 15% so với năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao 14,5% so với năm 2018, cao nhất trong giai đoạn 2016-2019; xuất khẩu chạm mốc 2 tỷ USD. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng được niềm tin, uy tín về sự đồng hành với các nhà đầu tư trong giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục đầu tư. Các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh thực hiện. Nhờ đó thu hút đầu tư năm 2019 của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá. Toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 81 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.393,8 tỷ đồng và 208,96 triệu USD. Ðầu tư trong nước có số vốn đăng ký gấp 3,5 lần so với năm 2018. Trong đó, cấp mới cho 68 dự án đầu tư (60 dự án trong nước và 8 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 5.062,6 tỷ đồng và 200,18 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 13 dự án (12 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án FDI) với tổng số vốn tăng là 1.331,2 tỷ đồng và 8,78 triệu USD. Ước tính hết năm 2019, tỉnh đã hoàn thành 97,1% mục tiêu thu hút đầu tư FDI và gần 40% mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong nước của cả nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Số lượng dự án FDI đăng ký đầu tư mới giảm nhưng tổng vốn đầu tư lớn; trong đó, riêng tổng vốn đăng ký đầu tư dự án của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) tại Khu công nghiệp Rạng Ðông đã là 180 triệu USD.

Sản xuất sợi xuất khẩu tại Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định (Tổng Công ty Dệt may Nam Định). Ảnh: Trần Văn Trọng

Ðặc biệt, trong năm 2019 các địa phương tiếp tục dựa vào sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giúp tỉnh hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba. Kết quả rõ nét của chương trình xây dựng nông thôn mới có thể kể đến gồm: Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp khá đồng bộ theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực; công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển nhanh và đa dạng. Ðiều kiện sống và làm việc của người dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã đạt mức trên 45 triệu đồng/người/năm. Cảnh quan, môi trường nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều địa phương trong tỉnh đã thực sự trở thành miền quê đáng sống, có nhiều địa phương trong cả nước tới tham quan, học tập. Ðặc biệt, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, đã thay đổi nhận thức của người dân, từ chỗ hiểu “xây dựng nông thôn mới” hoặc mọi chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là “chương trình, hay dự án của Nhà nước” đến nhận thức cần sự chung sức, chủ động của chính người dân; góp phần xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại; sự nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái chung sức góp công, góp đất, hiến kế chỉnh trang nông thôn và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống mới.

Cầu Thịnh Long trên tuyến đường bộ ven biển nối liền hai bờ sông Ninh Cơ thuộc các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng chuẩn bị khánh thành đưa vào khai thác. Ảnh: Thành Trung

Nắm bắt được cơ hội mà vị thế mới đưa lại, năm 2020, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả những định hướng đã đặt ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Toàn tỉnh phấn đấu, năm 2020: tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng 9,5% trở lên; giá trị công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 82% trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5-3,0%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% trở lên; giá trị các ngành dịch vụ tăng 9,2% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ 2,2 tỷ USD trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 1,65% trở lên; dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 5.700 tỷ đồng./.

Thanh Thúy