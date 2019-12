Mở rộng các hình thức chăm sóc khách hàng sử dụng điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn tháng 12 hàng năm là tháng tri ân khách hàng để các đơn vị thành viên thể hiện trách nhiệm, nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành Điện đối với toàn xã hội. Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2019 với thông điệp “Hiện đại, minh bạch, thân thiện” và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12), Công ty Điện lực Nam Định đang thực hiện tốt chuỗi sự kiện nhằm gửi lời tri ân tới tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nam Định sửa chữa lưới điện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc).

Công ty đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và của tỉnh liên quan đến vấn đề an toàn điện, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tới hơn 1.100 cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc. Tổ chức căng treo gần 500 băng rôn, khẩu hiệu quảng bá, giới thiệu chương trình tri ân khách hàng tại trụ sở Công ty, 9 Điện lực huyện, thành phố và trên Trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Nam Định. Ban Giám đốc Công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động đội ngũ cán bộ, công nhân viên khi thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong tháng 12 phải mặc đồng phục theo quy định, có dán lô gô tri ân khách hàng, khuyến khích đăng tải thông tin, hình ảnh đẹp về ngành Điện trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Bên cạnh đó, công ty tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện bảo đảm cung ứng an toàn, liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của khách hàng đúng thời gian quy định. Nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bên cung ứng và người tiêu dùng, từ ngày 18 đến 21-12, Công ty triển khai nhắn 1,4 triệu tin nhắn SMS và 363 nghìn tin nhắn Zalo thông báo hoạt động sản xuất, kinh doanh đến người dùng điện. Các Điện lực cơ sở lựa chọn 45 cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu để phối hợp vệ sinh công nghiệp, sửa chữa miễn phí các trạm biến áp chuyên dùng. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình tri ân như: Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, ngành Điện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành lựa chọn, sửa chữa, cải tạo lưới điện sau công tơ miễn phí cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách; Đoàn Thanh niên Công ty kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh, Nghĩa Hưng lựa chọn 5 trường tiểu học còn nhiều khó khăn tiến hành thay mới hệ thống chiếu sáng cũ bằng đèn Led hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương” và “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tặng quà cho 200 đối tượng là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có thân nhân là liệt sĩ, hộ nghèo, đối tượng chính sách tiêu biểu. Chương trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai lắp đặt hệ thống dây dẫn, đèn chiếu sáng miễn phí cho 5 ngõ xóm tại thành phố Nam Định và 4 huyện: Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu. Chương trình “Hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây sau công tơ” được thực hiện đối với 50 hộ gia đình cấp điện mới trong tháng 12-2019, trong đó ưu tiên các trường hợp hộ nghèo, gia đình chính sách ở các địa bàn xa trung tâm huyện, thành phố. Ngoài ra, Công ty Điện lực Nam Định dự kiến tặng 200 ghế đá có in hàng chữ “Tri ân khách hàng sử dụng điện” và số tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 cho các bệnh viện, trường học, công viên công cộng; tặng quà 35 khách hàng có sản lượng điện tiêu dùng lớn trong năm; tổ chức bốc thăm trúng thưởng đối với 13 khách hàng thường xuyên thanh toán tiền điện qua ngân hàng và sử dụng một số dịch vụ khác của ngành Điện. Tất cả các chương trình và hoạt động được xây dựng đều nhằm mục tiêu hướng tới khách hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ; triển khai xử lý sự cố nhanh, kịp thời, giải đáp mọi thắc mắc, khiếu nại của người dùng điện, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Với những nỗ lực cố gắng, năm 2019, Công ty Điện lực Nam Định đã cơ bản hoàn thành cung ứng 2,48 tỷ kWh điện thương phẩm, tăng trưởng hơn 11,72% so với cùng kỳ năm trước với tổn thất giảm xuống chỉ còn hơn 7%, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu