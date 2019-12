Hải Hậu tập trung các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, huyện Hải Hậu đã chú trọng chỉ đạo triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) góp phần thúc đẩy nghề khai thác hải sản phát triển bền vững.

Đánh bắt hợp pháp giúp ngành khai thác thủy sản Hải Hậu phát triển bền vững (Trong ảnh: Ngư dân Hải Hậu khai báo sản lượng hải sản khai thác được tại Cảng cá Ninh Cơ).

Ông Vũ Văn Kiên ở thị trấn Thịnh Long có 3 tàu cá chuyên khai thác hải sản trên các ngư trường xa và là một trong những chủ tàu đầu tiên thực hiện lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Ông Kiên cho biết, được các ngành chức năng của tỉnh, huyện tuyên truyền, khuyến cáo, tháng 6-2019 ông đã quyết định đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 3 tàu cá của gia đình. Cùng với việc lắp đặt, duy trì vận hành thiết bị giám sát hành trình, ông Kiên còn thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến hoạt động khai thác trên biển như: xin phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bảo đảm an toàn hàng hải, thường xuyên ghi sổ danh bạ thuyền viên, nhật ký, báo cáo khai thác theo quy định trước mỗi chuyến ra khơi tại Cảng cá Ninh Cơ. Nhờ đó, việc khai thác hải sản trên các tàu cá của gia đình ông luôn thuận lợi, không để xảy ra vi phạm trong quá trình khai thác, đồng thời mỗi chuyến ra khơi đều được Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá của tỉnh giám sát chặt chẽ, hạn chế rủi ro khi vươn khơi bám biển sản xuất... Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hậu, toàn huyện hiện có 681 phương tiện tàu, thuyền, mủng, mảng khai thác thủy sản với tổng công suất máy trên 110 nghìn mã lực; trong đó có 668 phương tiện đăng ký tại huyện và 13 phương tiện do ngư dân Hải Hậu mua nhưng chưa sang tên đổi chủ; có 198 tàu đánh bắt xa bờ, 47 tàu đánh bắt gần bờ và 423 phương tiện khai thác ven bờ. Để thực hiện tốt việc chống khai thác bất hợp pháp, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về tăng cường công tác chống khai thác hải sản IUU như: Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025... UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Công văn số 406/UBND-NN ngày 24-9-2018 yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục đảm bảo các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy hải sản nắm được nội dung cơ bản của quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Cụ thể, không khai thác hải sản bất hợp pháp bằng các nghề khai thác bị cấm, không tiếp tay tiêu thụ hải sản có được do khai thác bất hợp pháp, thực hiện cam kết không vi phạm ranh giới các vùng biển nước ngoài để khai thác thủy hải sản trái phép; phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác và đánh bắt thủy hải sản; phân công cán bộ quản lý theo dõi, thống kê số lượng tàu cá, số lượng thuyền viên tại địa phương. Khi vươn khơi sản xuất phải có giấy phép khai thác thủy sản; treo cờ Việt Nam khi hoạt động trên biển; mang theo giấy chứng nhận an toàn, đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên phải thực hiện đăng kiểm và ghi nộp nhật ký khai thác; tàu có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp và vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình; tàu cá khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của tổ chức hàng hải quốc tế và có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của Tổng cục Thủy sản; tuân thủ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền... Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá của tỉnh, Đồn Biên phòng và các cơ quan chức năng cùng các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền tới ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng các quy định của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Nội dung truyên truyền tập trung vào việc quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; chủ động chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm, áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, ghi số lượng thuyền viên, kẻ vẽ đánh dấu tàu cá, xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, việc lắp đặt, vận hành hệ thống giám sát hành trình... Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có 244 tàu cá đã được đánh dấu; có 497 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; 245 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; 20 tàu cá có chiều dài lớn hơn 24m đã lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình; 113 tàu đã báo cáo và ghi sổ nhật ký tại Cảng cá Ninh Cơ trước khi khai thác hải sản (trong đó xã Hải Triều 49 tàu, Hải Chính 47 tàu, Hải Lý 11 tàu, Hải Hòa 3 tàu và thị trấn Thịnh Long 3 tàu). Đến đầu tháng 11-2019, Ban quản lý Cảng cá Ninh Cơ đã kiểm soát được 613 lượt tàu cá của huyện xuất - về bến, lên cá; sản lượng thủy sản được kiểm tra, kiểm soát 532 tấn; trên địa bàn huyện không có tàu vi phạm lỗi không ghi nhật ký khai thác và các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản... Tuy nhiên hiện vẫn còn một số ngư dân chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc khai thác thủy sản; lực lượng, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá của huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế song những nỗ lực trong thực hiện chống khai thác thủy sản IUU của huyện Hải Hậu đang góp phần cùng với các địa phương khác của tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển ngành khai thác hải sản một cách hợp pháp, có trách nhiệm, bảo đảm bền vững, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho ngư dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Đại