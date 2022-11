Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Kỳ I. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định có mạng lưới giao thông đa dạng loại hình với 72km bờ biển; trên 12 nghìn km đường bộ; đường thuỷ nội địa có 257km sông do Trung ương quản lý (gồm các sông Hồng, Đào, Đáy, Ninh Cơ và kênh Quần Liêu) và 268km sông địa phương; tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn dài 41,1km. Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Ban TVTU đã ban hành Chương trình hành động số 13- Ctr/TU ngày 8-4-2013 và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 4-4-2019 thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm lãnh đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn và khắc phục, chống ùn tắc giao thông.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch. (Trong ảnh: Thi công tuyến đường tỉnh 490B đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng).

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Ban ATGT tỉnh đều xây dựng các kế hoạch thực hiện Năm ATGT; kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia về thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 18-CT/TW và các văn bản liên quan; các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban TVTU, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12-8-2013; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16-5-2019 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 99 văn bản chỉ đạo, đánh giá, đôn đốc liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) của tỉnh cuối tháng 8 vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, coi công tác bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của địa phương, đơn vị. Thông qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, kéo giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông thu hút được sự đồng tình ủng hộ và tự nguyện chấp hành, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức tự giác, thượng tôn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành, địa phương phát hơn 80 nghìn tờ rơi; treo gần 28 nghìn áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền các loại; xây dựng gần 1.000 phóng sự, gần 12 nghìn tin, bài đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 2.080 buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tập huấn cho các cán bộ, đoàn viên các cấp hội; tổ chức cho 100% các cơ quan, trường học và trên 70% hộ gia đình ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT, không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; xây dựng và duy trì trên 3.000 đội tự quản về an ninh trật tự, ATGT ở khu dân cư; chủ động phối hợp với ngành chức năng và UBND các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giải toả lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ…, dỡ bỏ 2.165 lều quán, 1.131 biển quảng cáo, 441 điểm tập kết vật liệu xây dựng, họp chợ sai quy định gây cản trở, mất ATGT. Sở TT và TT, Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh… đã tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, hậu quả, thiệt hại do TNGT; các mô hình “cổng trường an toàn”, “Tuyến đường giao thông an toàn”... của ngành Giáo dục và Đào tạo; các mô hình cộng đồng tham gia giữ gìn trật tự ATGT, phòng ngừa TNGT.

Công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải đã được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp; tỉnh đã cơ bản hoàn thành nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải giữa các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông trong vùng và cả nước. Trong hơn 10 năm qua, Nam Định đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tỉnh đã hoàn thành một số tuyến đường bộ quan trọng như: Quốc lộ 21B (tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý), Quốc lộ 21B kéo dài (tỉnh lộ 488), giai đoạn I tỉnh lộ 490B (tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào, cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ, các tỉnh lộ 487, 489C… Trong các năm 2021, 2022 Nam Định đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn như: tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, giai đoạn II tỉnh lộ 490B và các tuyến tỉnh lộ 485, 488B, 488C,… cầu vượt sông Đào và đường tỉnh 484 (tuyến đường bộ mới từ thành phố Nam Định đến tuyến đường bộ ven biển)… với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, Nam Định đang phối hợp với các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng chuẩn bị các thủ tục để đầu tư tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng theo hình thức BOT… Đặc biệt, phong trào “thắp sáng đường quê” trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương không chỉ mang lại cảnh quan đẹp mà những tuyến đường được chiếu sáng về đêm đã góp phần phòng ngừa hiệu quả nguy cơ TNGT trên địa bàn nông thôn.

Công tác thiết lập kỷ cương về đảm bảo trật tự ATGT được tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng (Cảnh sát Giao thông; Thanh tra Giao thông) phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm quy định về đảm bảo trật tự ATGT. Trong 10 năm, lực lượng chức năng đã xử lý 388.075 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 260 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, đường bộ, toàn tỉnh đã huy động khoảng 5.300 nhân công 1.500 ca máy các loại để giải toả 16.631 trường hợp vi phạm, tháo dỡ 296m2 nhà xây trái phép, 12.936m2 ki-ốt, 27.983m2 mái che, 1.868m2 tường rào, 9.610m tấm trượt lên xuống bằng bê tông, 5.725 biển quảng cáo, phát quang 55.887 cây che khuất tầm nhìn và xử lý 1.875 trường hợp vi phạm khác…

Qua 10 năm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác đảm bảo trật tự ATGT của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, TNGT đã được kiềm chế. Mặc dù mạng lưới giao thông phát triển mở rộng, hoạt động giao thông vận tải tăng trưởng mạnh song so với cùng kỳ 10 năm trước TNGT giảm 11% về số vụ, giảm 34,7% về số người bị thương. Không xảy ra ùn tắc giao thông gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thiệt hại về kinh tế. Văn hóa giao thông đã được nâng cao trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Thành Trung