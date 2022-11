Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Đảng bộ xã Trực Đại đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Đảng bộ xã Trực Đại (Trực Ninh) luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh Trường Mầm non xã Trực Đại.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trực Đại, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh; căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để chủ động cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch; gắn việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong năm 2021, Ban thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với việc học tập, quán triệt các chuyên đề, Ban thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở những mặt còn hạn chế, tồn tại của cấp ủy chi bộ và chỉ đạo những giải pháp khắc phục kịp thời.

Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Trực Đại đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ xã với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng người phụ nữ Trực Đại thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội ở địa phương đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, giảm lượng rác thải phải xử lý cho lò đốt rác tập trung của xã, hạn chế lượng khí thải độc hại ra môi trường; thường xuyên vệ sinh, chăm sóc, dặm tỉa các tuyến đường hoa duy trì cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”, góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng tới kiểu mẫu. Thực hiện phong trào “Lá lành đùm lá rách”, Hội Phụ nữ xã đã vận động xây dựng quỹ tình thương, chung tay giúp đỡ nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, chưa có nhà ở hoặc nhà ở không an toàn; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xây nhà ở cho 2 hội viên ở thôn Trung Cường và thôn Cường Thịnh.

Các tổ chức, đoàn thể khác cũng có nhiều cách làm hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh xã tích cực tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thường xuyên duy trì hoạt động tình nghĩa đồng đội, giúp đỡ 79 hội viên vay trên 2 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” với mục tiêu “Hiến kế, hiến công, hiến đất đai, tài sản” cho xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương. Trường Mầm non xã Trực Đại thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã giữ vững danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tiến tới xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn” tạo môi trường vui chơi, học tập lành mạnh, an toàn và thân thiện cho trẻ.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Trực Đại còn tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Điển hình là việc lãnh đạo thực hiện chủ trương chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu giống. Trong năm 2022, HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời trình diễn mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái trên cánh đồng diện tích 18ha. Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại và tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng dịch tả, lở mồm long móng, cúm… đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trực Đại là một trong những địa phương điển hình của huyện Trực Ninh trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với quyết tâm chính trị cao cùng với nhiều giải pháp “đồng bộ - sáng tạo - linh hoạt” phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, bộ mặt nông thôn và nông dân trong xã đã thực sự thay đổi toàn diện. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao “ý thức và trách nhiệm làm chủ” đã phát huy nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng NTM nâng cao. Kết quả, xã đã huy động được gần 79 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 31 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn có dải cây xanh bóng mát, có điện chiếu sáng, trồng hoa ở lề đường; bê tông cứng hóa đường giao thông nội đồng; xây mới, nâng cấp trường học các cấp, nhà văn hóa các thôn; xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung bằng công nghệ lò đốt… Được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2020, hiện xã Trực Đại đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ xã Trực Đại tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh