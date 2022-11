HĐND huyện Nghĩa Hưng nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Nghĩa Hưng tập trung đổi mới hoạt động giám sát; nội dung giám sát đã bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND huyện, Điện lực Nghĩa Hưng đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, tăng độ an toàn cho khách hàng sử dụng điện.

Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nghĩa Hưng cho biết: Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm HĐND huyện đã ban hành nghị quyết về chương trình giám sát, tạo sự chủ động cho thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia hoạt động giám sát. Cùng với đó, phương pháp, hình thức, nội dung giám sát có nhiều đổi mới. Cụ thể, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện chú trọng, duy trì hoạt động giám sát thường xuyên. Hình thức giám sát đa dạng như thông qua làm việc với các phòng, ban UBND huyện, các đơn vị cơ sở; qua xem xét các báo cáo; lồng ghép làm việc theo lĩnh vực với UBND huyện tại các cuộc họp Thường trực HĐND hàng tháng. Giám sát về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, về việc thực hiện ý kiến cử tri. Thẩm tra các báo cáo, các văn bản liên quan và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện. Đối với giám sát chuyên đề, hàng năm, HĐND huyện đều căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát theo các chuyên đề; đồng thời xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện cũng tích cực khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp với người dân địa phương; tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau, qua đó thu thập thông tin mang tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát. Kết thúc mỗi đợt giám sát, các đoàn giám sát đều có báo cáo kết quả giám sát gửi đến UBND huyện và các đơn vị chịu sự giám sát, các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả giám sát nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, qua đó có các kiến nghị cụ thể, xác đáng đối với UBND và cơ quan được giám sát khắc phục hạn chế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên hoạt động giám sát chuyên đề luôn có chất lượng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở, nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện. Cụ thể như cuộc giám sát chuyên đề của thường trực HĐND huyện về “Việc thực hiện quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng năm 2020-2021”. Qua giám sát, thường trực huyện đã chỉ rõ mâu thuẫn trong quy định của các văn bản thi hành pháp luật về đất đai với các luật khác, công tác quản lý, tổ chức thực hiện của các đơn vị chức năng còn hạn chế nên dẫn đến nhiều bất cập khi thực hiện các thủ tục hành chính như: chồng chéo trong xác nhận hồ sơ; “cò mồi” dịch vụ; đo đạc địa chính, thẩm định, kiểm tra hồ sơ thửa đất còn rất mập mờ chung chung; số lượng hồ sơ nộp vào một cửa huyện tăng cao do phải đính chính thông tin trên giấy chứng nhận vì thay đổi số Chứng minh nhân dân cũ thành số Căn cước công dân mới, hoặc phải đính chính do việc sáp nhập các xóm, tổ dân phố, từ đó tăng áp lực làm việc quá tải số lượng hồ sơ phải tiếp nhận giải quyết của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị với các cơ quan liên quan các giải pháp để khắc phục và có thông báo kết luận đề nghị các cơ quan được giám sát nhanh chóng khắc phục những hạn chế. Vì vậy, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, điều chỉnh và tổ chức thực hiện, góp phần giúp đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện. Hay cuộc giám sát thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Lâm của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Qua giám sát, Ban đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các xóm chưa cao, chưa hiệu quả do thiếu người hướng dẫn hoạt động và không có chi phí để trả cho những người hoạt động thường xuyên. Công tác thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá còn chưa đầy đủ do khối lượng công việc thực hiện xây dựng nông thôn mới là rất nhiều, thường xuyên, liên tục và trên nhiều lĩnh vực phân công, nhiều ngành phụ trách. Đường hoa đã được giao cho các cơ quan, đoàn thể trồng, chăm sóc nhưng do thời tiết; ý thức chăm sóc, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và người dân có thời điểm chưa được quan tâm. Từ đó đề xuất các giải pháp đề nghị khắc phục, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Nghĩa Hưng đã thực hiện 6 cuộc giám sát chuyên đề; giám sát trên 900 quyết định của UBND huyện và trên 110 nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Kết quả trên góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian tới, HĐND huyện Nghĩa Hưng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tập trung nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nắm bắt, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề, lựa chọn nội dung để giám sát. Tăng cường tái giám sát để đánh giá mức độ thực hiện các đề xuất, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri quan tâm./.

Bài và ảnh: Văn Trọng