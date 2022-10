Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những năm qua, Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hiện có 19 đảng viên công tác tại 2 Đội nghiệp vụ gồm: Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài. Đại tá Lê Hải Đăng, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện của Đảng bộ Công an tỉnh. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; coi đây là giải pháp quan trọng, quyết định đến hiệu quả việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ từng bước được đổi mới, sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị; đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy phòng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, quản lý chặt chẽ theo quy định của Bộ Công an, trong đó chú trọng quản lý về các mặt: tư tưởng, công tác, nền nếp làm việc, sinh hoạt..

Với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác quản lý xuất nhập cảnh. Hàng năm, đơn vị đón tiếp hàng chục nghìn lượt công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú… Trên cơ sở nắm chắc tình hình, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thường xuyên phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài đảm bảo đúng pháp luật, quy trình công tác và yêu cầu nghiệp vụ. Từ năm 2021 đến nay, cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động của gần 2.300 lượt người nước ngoài nhập cảnh về địa phương. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng nắm tình hình, hướng dẫn công tác quản lý người nước ngoài tại 97 lượt cơ sở lưu trú, qua đó kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hoạt động của người nước ngoài, cấp ủy chi bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã quán triệt nhiệm vụ tới từng cán bộ, đảng viên; qua đó phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát 75 đoàn với 343 người nước ngoài về làm việc tại 37 công ty trên địa bàn tỉnh.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chi bộ Phòng đã đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả như: tăng số lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tăng thời gian làm viêc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ; giảm giấy tờ, thủ tục không cần thiết khi giải quyết TTHC; giảm chi phí cho người dân. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc quy trình công tác quản lý xuất nhập cảnh. Niêm yết công khai các quy định về thủ tục, giấy tờ, lệ phí và quy trình, yêu cầu điều kiện khi thực hiện TTHC trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và tại trụ sở của đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện khi thực hiện TTHC; duy trì hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email tại nơi tiếp dân để ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân khi có vấn đề phát sinh, từ đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Duy Tuyên, Phó Bí thư Chi bộ Phòng xuất nhập cảnh cho biết: Với các giải pháp đồng bộ, công tác CCHC của phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã thực hiện hiệu quả ứng dụng “Hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp Hộ chiếu qua Internet”. Theo đó, công dân đề nghị cấp Hộ chiếu phổ thông có thể dùng máy tính, Lap top, điện thoại thông minh… kết nối Internet để kê khai thông tin cá nhân trên hệ thống của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh. Sau khi xác nhận thông tin đã khai, công dân kiểm tra thông tin và lựa chọn thời gian để đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và lịch tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh. Theo lịch hẹn đăng ký, công dân đến Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh để liên hệ đối chiếu thông tin, chụp ảnh, nộp lệ phí, lấy biên nhận trả kết quả. Người dân có thể chọn 2 hình thức nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc có thể đăng ký nhận kết quả cấp Hộ chiếu tại nhà qua dịch vụ bưu điện. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tiếp nhận hơn 9.000 hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu phổ thông.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian tới, cấp uỷ Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần cùng với các đơn vị Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Xuân Trường

Công an Tỉnh Nam Định