Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Nam Mỹ

Đảng bộ xã Nam Mỹ (Nam Trực) hiện có 12 chi bộ với 296 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc học và làm theo Bác, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Nông dân Nam Mỹ chăm sóc vườn hoa đào chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Đại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Mỹ cho biết: Xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đề ra những chủ trương, nghị quyết đúng, trúng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; xây dựng xã NTM nâng cao; xây dựng xóm văn hóa và khu dân cư văn hóa NTM; bảo vệ môi trường; phòng chống dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý đất đai; sáp nhập thôn, xóm; tổ chức đại hội chi bộ; bầu cử trưởng xóm... MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, bám sát cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Đến nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng”; “Chung sức xây dựng NTM và NTM nâng cao”; “Xây dựng khu dân cư văn hóa NTM và khu dân cư văn hóa”; “Phụ nữ xã Nam Mỹ thực hành tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khoẻ gia đình”; “Đặt bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật”... Trong đó mô hình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng” đã thực hiện chuyển đổi trên 40% diện tích đất canh tác trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây đào cảnh cho thu nhập gấp 10 lần trên một đơn vị diện tích. Mô hình “Chung sức xây NTM và NTM nâng cao” đã tạo sự đồng thuận để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, trong đó năm 2022 xã đã tập trung các nguồn lực cho hoàn thiện các tiêu chí thực địa xây dựng NTM nâng cao như: Đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Dân dài 323m, kinh phí 848 triệu đồng và tuyến đường Trung Thành dài 552,5m rộng 4m, kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Huy động sự đóng góp của nhân dân xóm Trung Thành để xây dựng rãnh thoát nước từ hồ ra cửa Xạ với kinh phí huy động 168 triệu đồng. Xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng nhà vệ sinh học sinh trường THCS với tổng kinh phí 504 triệu đồng từ nguồn ngân sách cấp trên và ngân sách xã.

Bên cạnh đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy, chính quyền xã Nam Mỹ đã tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm trên các lĩnh vực đất đai, tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính... Điển hình như, trong công tác quản lý đất đai xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã khắc phục những tồn tại đất đai, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát hồ sơ, lập phương án xử lý theo Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 58 trường hợp; tham mưu hòa giải 7 vụ việc tranh chấp đất đai và 4 đơn đề nghị liên quan đến đất đai; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thống kê đất đai năm 2021 và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn xã; hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho 4 hộ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở; phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục hồ sơ thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty cổ phần Nam Tân Phong và hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất khu vực ao Lân Tuyền để xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc thu hồi giải phóng mặt bằng làm đường điện và trạm biến áp 110kV Nam Điền đoạn qua địa phận xã.

Việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Mỹ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở Nam Mỹ đạt 11%. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, có hai xóm được thẩm định công nhận khu dân cư văn hóa NTM. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên. Năm 2021, Nam Mỹ có 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 91,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã được BCH Đảng bộ huyện Nam Trực tặng giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh tiêu biểu./.

Bài và ảnh: Văn Trọng