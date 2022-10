Đảng bộ Mỹ Lộc tạo đột phá từ đổi mới phương thức lãnh đạo

Mỹ Lộc vốn là huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp. Những năm qua, Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn liền khắc phục những hạn chế, yếu kém đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội.

Một góc nông thôn mới nâng cao xóm 7, xã Mỹ Thịnh.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân huyện Mỹ Lộc đã vượt qua khó khăn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp được tiến hành nghiêm túc, có sự đổi mới; trong đó chú trọng xây dựng ban hành chương trình hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Huyện ủy cũng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn...

Mỹ Hưng là xã thuần nông, thu nhập người dân thấp, hạ tầng yếu kém... Để vực dậy, đưa địa phương phát triển, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu bầu bí thư chi bộ, trưởng thôn. Đồng chí Đặng Đình Vĩnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đó là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố đoàn thể, phối hợp vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn”. Khi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng hạn hẹp, cấp ủy các chi bộ cùng các đảng viên, đoàn thể vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất làm đường; đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng công trình văn hóa, thể thao. Đến nay, Mỹ Hưng là một trong những xã đầu tiên của huyện được công nhận xã NTM nâng cao. Thực tế kinh nghiệm từ xã Mỹ Hưng cho thấy, hạt nhân lãnh đạo phải tạo thế “sâu rễ, bền gốc” từ nhân dân. Hiệu lực lãnh đạo của Đảng, cùng sự vào cuộc của hệ thống chính trị đưa nghị quyết “đúng, trúng” sớm vào cuộc sống đã tạo nên bứt phá.

Thực tế ở Mỹ Lộc thời gian qua cho thấy quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức quán triệt 8 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Huyện ủy (huyện ban hành 3 nghị quyết), Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 12 kế hoạch; 3 chương trình hành động và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể, toàn diện các nội dung nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch, theo dõi, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác kiểm tra, giám sát. UBND huyện xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và Nghị quyết số 05-NQ/HU về đẩy mạnh cải cách hành chính. UBND huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và từng năm. Triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp ứng phó linh hoạt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh và các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Triển khai kịp thời đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố (2021-2022). Trong đó, việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được triển khai bài bản, đảm bảo sự đồng thuận xã hội. Toàn huyện đã sắp xếp giảm từ 137 xuống còn 95 thôn (xóm), tổ dân phố. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp tổ chức đoàn thể ở cơ sở sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện tích cực triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025 về tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận và thị trấn Mỹ Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; lựa chọn, đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng NTM nâng cao đối với xã Mỹ Thắng, Mỹ Tiến và Mỹ Hà; thẩm định, đề nghị công nhận Khu dân cư kiểu mẫu tại xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh. Phấn đấu trong năm 2022 đạt 8/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện cũng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 28-8-2018 và các kết luận của Ban TVHU về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm điểm nghiêm túc theo Thông báo Kết luận số 05-TB/UBKTTU ngày 22-01-2021 của UBKT Tỉnh ủy. Xem xét, kiểm điểm, xử lý tập thể và cá nhân vi phạm, sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại các địa phương. Trong kỳ, xảy ra 16 vụ việc vi phạm đều đã xử lý dứt điểm. Tăng cường công tác quản lý đất công, đất công ích, đất nông nghiệp, đất liên quan đến tôn giáo, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai mới phát sinh, tồn đọng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển. 9 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 610 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.231 tỷ đồng, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 14,06% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 731 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 101,6 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,58%. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm. Công tác quốc phòng - an ninh được duy trì giữ vững./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn