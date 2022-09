Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Vai trò của cấp ủy chi bộ cơ sở trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ phường Hạ Long (thành phố Nam Định) có gần 1.100 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 15 chi bộ; trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố (TDP). Những năm qua, các cấp ủy chi bộ trên địa bàn phường đã phát huy vai trò “hạt nhân” quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường và các TDP.

Cán bộ, nhân dân tổ dân phố 10, phường Hạ Long (thành phố Nam Định) tham gia dọn vệ sinh môi trường đảm bảo khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Hoàng Tuấn

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường Vũ Ngọc Phan khang trang, sạch đẹp, Bí thư chi bộ 10 Nguyễn Thị Ngọt cho biết: “Tổ dân phố số 10 có 450 hộ dân với khoảng 1.340 nhân khẩu; trong đó tuyến đường Vũ Ngọc Phan (thuộc TDP số 35 cũ) sát chợ Hạ Long, thuận tiện cho việc kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Tuy nhiên cũng phát sinh nhiều phức tạp, nhất là tình trạng người dân họp chợ tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, chi bộ TDP số 10 đã ra nghị quyết chuyên đề lập lại trật tự tuyến phố Vũ Ngọc Phan, trả lại hè phố, lòng đường cho người tham gia giao thông, ổn định trật tự an toàn trên địa bàn. Sau khi nghị quyết được ban hành, Chi ủy đã họp bàn, phân công chi ủy viên, các chi hội đoàn thể đi từng hộ dân tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện; đồng thời đề nghị UBND phường Hạ Long hỗ trợ. Thời kỳ đầu, chi ủy cùng TDP tổ chức lực lượng trực thường xuyên tại đầu đường Vũ Ngọc Phan để nhắc nhở người dân vào trong chợ để mua bán. Hàng ngày TDP chia làm 3 ca từ sáng sớm đến cuối giờ chiều. Mỗi ca 3 người, gồm các đảng viên trong ban chi uỷ, lãnh đạo ở các chi hội, đoàn thể và lực lượng của phường tăng cường. Việc thường trực tại chỗ kéo dài hàng năm trời. Đến nay, việc họp chợ tự phát ở mặt phố Vũ Ngọc Phan đã cơ bản được khắc phục. Từ đầu đến cuối tuyến đường, nhân dân trong TDP số 10 cũng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đem lại sự bình yên cho người dân trong khu vực.

Ở chi bộ số 4, từ nhiều năm nay, việc sinh hoạt chi bộ đã được duy trì nền nếp và chất lượng. Do có sự chuẩn bị kỹ về nội dung nên trong các buổi sinh hoạt của chi bộ 4, các đảng viên đều phát biểu sôi nổi và dành nhiều thời gian để thảo luận xây dựng nghị quyết đúng, trúng giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Từ nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết của chi bộ cấp mình, nhiều đảng viên đã gương mẫu đi đầu thực hiện, tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình như đảng viên Trần Danh Tuy ở chi bộ 2, là sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Trở về đời thường, ông đã tích cực tham gia công tác ở cơ sở và được đảng viên tín nhiệm bầu giữ nhiều cương vị công tác: chi uỷ viên, tổ trưởng, bí thư chi bộ. Đến nay dù tuổi cao, vừa xin thôi không tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhưng ở cương vị nào đồng chí Tuy cũng tận tâm với công việc, gần dân và hiểu dân. Với hơn 20 năm công tác ở cơ sở, cùng với chi ủy, ông đã lãnh đạo chi bộ TDP số 2 thường xuyên đứng ở tốp đầu trong các phong trào thi đua của phường Hạ Long.

Đến nay hầu hết các chi bộ, TDP phường Hạ Long đều thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Hàng năm có hơn 85% số đảng viên tham gia bình xét đạt mức “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15% đồng chí “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; gần 15% đồng chí “Đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ”; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 15/15 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có gần 20% số chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ phường liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Mai Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường Hạ Long cho biết: Có được kết quả trên là do Ban chi ủy tại các chi bộ TDP luôn phát huy vai trò gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, TDP đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cụ thể là nghị quyết hàng tháng của chi bộ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của chi ủy trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, Ban chi ủy cần chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, báo cáo ngắn gọn nhưng đầy đủ, thiết thực. Bên cạnh việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban chi uỷ phải chỉ ra những điểm yếu, những hạn chế của TDP, của các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nghị quyết và đề ra biện pháp khắc phục. Nội dung dự thảo nghị quyết nên chọn chủ đề, chuyên đề, bám sát thực tế cuộc sống ở khu dân cư như: giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh đường phố, phòng chống tội phạm; quản lý đô thị, an toàn giao thông; an sinh xã hội; phong trào văn hoá thể thao... Đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở để đảng viên tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho các chi uỷ viên, đảng viên tổ chức thực hiện nghị quyết tới các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tổ. Kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ được phân công là tiêu chí để bình bầu đảng viên cuối năm. Đồng thời cần đa dạng hoá việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, gắn việc triển khai nghị quyết của chi bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định số 08 của BCH Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một nội dung cần tập trung trong việc phát huy vai trò của chi ủy là cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc mới phát sinh ở cơ sở. Tại các kỳ họp chi bộ có nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương nơi làm tốt, nhắc nhở hướng dẫn những nơi làm chưa tốt. Các cấp ủy chi bộ cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với các đồng chí phụ trách các tổ chức đoàn thể như Phụ nữ, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ… Sau khi họp chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ thông báo cho các đồng chí chi hội trưởng nội dung nghị quyết chi bộ để lồng ghép vào chương trình sinh hoạt của từng chi hội. Mỗi khi chi bộ, tổ dân phố triển khai “việc lớn” như tổng kết năm, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ra quân làm vệ sinh môi trường… Ban chi ủy tổ chức họp liên tịch thay cho hội ý cấp uỷ để xin ý kiến và phân công công việc cho các tổ chức đoàn thể. Kết quả cuộc họp liên tịch là cơ sở để xây dựng nghị quyết chi bộ.

Một Ban chi ủy thực sự tâm huyết, năng lực, trung thực, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng là nhân tố quyết định sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong khi thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban chi uỷ chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thường xuyên nắm và phản ánh kịp thời những ý kiến đề xuất chính đáng của nhân dân trong tổ để lãnh đạo phường, cũng như các cơ quan chức năng của phường nghiên cứu giải quyết. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng thêm bền vững./.

ĐẶNG NGỌC OANH

(Chi bộ 4,

Đảng bộ phường Hạ Long,

thành phố Nam Định)