Phát triển Đảng trong vùng đồng bào có đạo - "đãi cát… tìm nguồn" (kỳ 3)

(Tiếp theo và hết)

Kỳ III: Đến những mùa “quả ngọt”

Với việc quan tâm, triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào có đạo, chất lượng đảng viên nói chung và đảng viên người có đạo nói riêng trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng lên. Nhiều người đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trở thành những “hạt nhân” quan trọng tham gia vào hệ thống lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ hoặc hội, đoàn thể ở cơ sở; là đảng viên Công giáo tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đoàn “nhiều tốt”

Năm 2022, anh Nguyễn Hồng Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Chính vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác. Là một đảng viên người Công giáo, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên từ năm 2019, “thủ lĩnh Đoàn” Nguyễn Hồng Lâm được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã yêu mến, tin tưởng; bởi anh rất năng động, luôn nghĩ ra những cách làm mới để thúc đẩy phong trào, hoạt động Đoàn ở địa phương. Điển hình như: để thực hiện cuộc vận động “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”, Lâm bàn bạc cùng các đồng chí trong BCH Đoàn xã chủ động đăng ký các phần việc vệ sinh môi trường. Theo đó, BCH Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho ĐVTN ra quân hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn trên 300 hộ dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ. Để bảo vệ môi trường biển, anh tổ chức cho ĐVTN trong xã, chi đoàn Trường THCS Hải Chính ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu hút hơn 300 lượt ĐVTN tham gia; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường biển; trồng 500 cây phi lao chắn sóng, chắn cát trên tuyến đê biển; lắp đặt trên 100 cột điện đúc, đèn led thuộc 10 xóm...

Triển khai chương trình “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, anh Lâm cùng với BCH Đoàn xã đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Đoàn xã thường xuyên tổ chức các chương trình gặp mặt, thăm tặng quà cho thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách. Quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh của từng ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, anh Lâm thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng người để cùng với tổ chức Đoàn lên kế hoạch giúp đỡ. Năm học 2020-2021, trên địa bàn xã có một số ĐVTN học hết lớp 9 không đăng ký dự thi cấp 3. Trước tình hình đó, anh Lâm, BCH Đoàn xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, giáo viên Trường THCS Hải Chính xuống động viên những học sinh này tiếp tục theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề; đồng thời, anh cùng với tổ chức Đoàn kêu gọi ĐVTN, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp kinh phí, ủng hộ và trao các phần quà khuyến học, động viên các thanh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tổ chức gặp mặt và trao 60 phần quà khuyến học, trị giá 6 triệu đồng cho sinh viên nghèo vượt khó đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Thực hiện vai trò “đội hậu bị tin cậy cho Đảng”, cùng với tổ chức Đoàn, anh Lâm luôn quan tâm, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Hải Chính đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong hoạt động Đoàn, anh Nguyễn Hồng Lâm đã góp phần đưa phong Đoàn ở Hải Chính phát triển. Nhiều năm liền Đoàn xã cũng như cá nhân anh Lâm được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn tặng Bằng khen, Giấy khen.

Chi hội trưởng phụ nữ gốc giáo tiêu biểu

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hoàn, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ xóm 4, xã Xuân Thành (Xuân Trường) khi bà đang “bận rộn” cùng các chị em phụ nữ trong chi hội chăm sóc tuyến đường hoa do phụ nữ trong xóm trồng. Sinh ra trong một gia đình Công giáo ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), bà Hoàn lấy chồng rồi “định cư” hẳn ở xã Xuân Thành. Mặc dù là “nông dân chính gốc” nhưng một trong những mong ước lớn nhất của bà Hoàn chính là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào những hoạt động thiết thực cho cộng đồng. Để “hiện thực hóa” mong ước của mình, bà Hoàn luôn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Được giao bất cứ nhiệm vụ lớn, nhỏ nào bà đều không nề hà mà xắn tay vào làm. “Tôi luôn tâm niệm một điều, nếu chỉ nói mà không làm và không làm tốt thì không ai nghe và làm theo mình. Tôi luôn quan niệm việc gì có ích cho xã hội, cho cộng đồng thì đều là việc mà người cán bộ, đảng viên nên làm”, bà Hoàn chia sẻ. Năm 2003, sau nhiều năm phấn đấu, bà Hoàn đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với 21 năm làm chi hội trưởng phụ nữ và trên 10 năm làm Phó Bí thư chi bộ, trên cả 2 cương vị bà Hoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như bà con giáo dân gương mẫu thực hiện, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời, bà đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp Hội Phụ nữ phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Để thu hút tập hợp đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, bà còn tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động hội viên tham gia đóng hội phí, xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách khó khăn, phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, bà Hoàn còn tích cực tổ chức các hoạt động, vận động chị em tích cực tham gia tương trợ góp vốn xoay vòng, phát động hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm, nuôi lợn đất, ủng hộ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”... góp phần giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình. “Điểm sáng” trong các hoạt động của bà Hoàn là vận động nhân dân, hội viên phụ nữ chung sức xây dựng NTM với những phần việc cụ thể, thiết thực như: bà đã cùng với chi bộ, các chi hội vận động nhân dân, hội viên hiến 320m2 đất làm đường; đóng góp làm đường giao thông với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng; xây nhà văn hóa thôn, kinh phí trên 300 triệu đồng; vận động chị em phụ nữ trồng tuyến đường hoa dài 1km; lắp đặt 35 cột đèn đường...

Nhiệt huyết, luôn hết mình trong các công tác xã hội, phần thưởng lớn nhất mà bà Hoàn nhận được chính là niềm tin từ hội viên, bà con nhân dân trong xóm, khen thưởng của các cấp, ngành. Hàng năm, bà vinh dự được dự hội nghị gặp mặt đảng viên Công giáo tiêu biểu của huyện.

Đồng bào Công giáo góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Với nhiều giải pháp gỡ khó, khắc phục khó khăn trong công tác tạo nguồn, công tác kết nạp đảng viên vùng đồng bào có đạo trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Đảng viên sau khi kết nạp luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trở thành “hạt nhân” nòng cốt tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng NTM. Cụ thể, trong phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Công giáo luôn mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... đem lại nguồn thu nhập lớn. Đặc biệt, các ngành nghề truyền thống độc đáo như cơ khí, đúc đồng, chạm kiệu, đục tòa, tạc tượng, sơn son thiếp vàng, khảm trai, thêu ren… được nhiều gia đình mở mang phát triển. Ở các làng nghề cơ khí, giáo dân đã mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng cơ sở sản xuất lớn mạnh. Tiêu biểu như giáo dân xứ Kiên Lao (Xuân Trường), họ An Tôn làng Vân Tràng (Nam Trực) sản xuất các loại máy phục vụ nông nghiệp, công nghiệp... Đến nay, số hộ giàu của người Công giáo tỉnh là 36.847 hộ, tăng 2.815 hộ so với nhiệm kỳ 2007-2012. Số hộ khá là 54.310 hộ, số hộ cận nghèo và nghèo giảm còn 9.438 hộ (tính theo tiêu chí mới). Người Công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào: “3 an toàn”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Xứ họ không có ma túy, không tội phạm”, “Xứ họ bình yên”, “Bình yên làng nghề”, “Gia đình hòa thuận”... Bên cạnh đó, người Công giáo toàn tỉnh còn làm tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang, giáo dục con em về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm, có 1.097 thanh niên Công giáo lên đường bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng bào Công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2017 đến nay, giáo dân trong tỉnh đã ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị bão lũ, người tàn tật cô đơn, cơ nhỡ… trên 18 tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn, xe lăn, xây 109 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Hưởng ứng “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”, đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh đã hiến trên 20 nghìn m2, hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm... Những kết quả đó đã góp phần tạo khởi sắc trong sự phát triển chung của tỉnh./.

Hoa Xuân, Văn Huỳnh