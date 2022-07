Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Cải thiện môi trường đầu tư - Từ tư duy đến hành động (Kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

Mặc dù đã có những kết quả cải thiện đáng kể môi trường đầu tư (MTĐT) song so với yêu cầu vẫn còn một số bất cập, yếu kém cần khắc phục để tăng đà đổi mới, nâng chất công tác cải thiện MTĐT. Trong đó, vai trò tiên quyết của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải đề cao, rõ nét hơn nữa. “Người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị phải gương mẫu đặt mình vào quá trình cải cách để tạo ra sự lan tỏa, động lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và thúc đẩy cải thiện MTĐT” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh.

II. Con người là hạt nhân đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư

Phân tích các vướng mắc trong thu hút đầu tư của tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Về cơ chế, chính sách giữa các tỉnh không khác nhau nhiều nhưng “điểm nghẽn” lớn nhất của tỉnh trong lĩnh vực này chính là tiến độ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai và cấp phép đầu tư... UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhận diện vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Dù kết quả PCI năm 2021 của tỉnh tăng điểm, tăng hạng khá nhưng còn có sự không đồng đều, xu hướng ngược nhau trong kết quả cải thiện MTĐT. Trong đó, nhiều lĩnh vực mặc dù có cải thiện song thứ hạng của các chỉ số thành phần vẫn còn thấp hoặc không được cải thiện, thậm chí vẫn còn 4/10 chỉ số thành phần hạ bậc so với năm 2020 (gia nhập thị trường giảm 1,41 điểm; cạnh tranh bình đẳng giảm 0,97 điểm; đào tạo lao động giảm 0,84 điểm; tính minh bạch giảm 0,4 điểm). Ngay các địa phương trong tỉnh thì mức độ cải cách, cải thiện MTĐT và phát triển kinh tế cũng khác nhau; cùng bị tác động bởi dịch bệnh nhưng có địa phương rất nỗ lực và đạt kết quả tốt song lại có địa phương ít có sự cải thiện. Công tác cải cách hành chính (CCHC) chung cấp tỉnh tuy đã có chuyển biến nhưng kết quả CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lại chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mong muốn của người dân, doanh nghiệp. Điểm trung bình của khối sở, ngành chỉ đạt 59,94 điểm, bằng 88,32% so với năm 2020, giảm 2,68 điểm (1,33%); trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nằm trong nhóm trung bình thấp với mức chỉ số CCHC đạt khung từ 70% đến dưới 80%. Điểm trung bình khối UBND các huyện, thành phố đạt 58,45 điểm, bằng 83,50% so với năm 2020, giảm 3,01 điểm (4,3%); trong đó có huyện nằm trong nhóm trung bình thấp với mức chỉ số CCHC đạt khung từ 75% đến dưới 80%.

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế nêu trên được phân tích, đánh giá cụ thể; trong đó, có các nguyên chính xuất phát từ nguồn nhân lực chỉ đạo, lãnh đạo và thực thi cải thiện MTĐT. Cụ thể là: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của CCHC, cải thiện MTĐT, chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, cải thiện MTĐT; đôi lúc chưa kịp thời, triệt để phát hiện và xử lý vi phạm trong thực thi công vụ. Sự phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư có thời điểm còn chưa tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, đa số kiêm nhiệm, còn ít kinh nghiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ pháp lý nên chất lượng tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đồng đều. Đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu phát triển của tỉnh, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Theo đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc đều nỗ lực CCHC, cải thiện MTĐT. Về phía các doanh nghiệp trong giai đoạn hậu COVID-19 cũng đang cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ, tạo thuận lợi để tận dụng cơ hội, phục hồi, đầu tư mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bối cảnh này, đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh phải tăng nhanh tốc độ và tăng cao mức độ CCHC, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ hành chính, cải thiện MTĐT mới có thể đáp ứng nhu cầu thực tế và không bị lạc nhịp, bị chậm lại so với các địa phương trên toàn quốc.

Để khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra những đột phá trong cải thiện MTĐT giai đoạn tới, tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Xác định con người là hạt nhân đổi mới, cải thiện MTĐT; đặc biệt người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, đặt mình vào quá trình CCHC để tạo ra sự lan tỏa, động lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và thúc đẩy cải thiện MTĐT. Các cấp ủy, chính quyền phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu BCH Đảng bộ tỉnh đã định hướng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần quan tâm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, coi nhiệm vụ cải thiện MTĐT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi gây khó khăn trong giải quyết TTHC, làm trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng đội ngũ cán bộ (nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở làm việc tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp) đủ năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, cải thiện MTĐT. Đồng thời các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong cải cách TTHC và công tác giải quyết TTHC với doanh nghiệp và người dân, khắc phục sự quan liêu, tạo MTĐT thông thoáng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện MTĐT đối với người đứng đầu các cấp, các ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bám sát Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 để chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên trong cải thiện MTĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí và thời gian giải quyết trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện thủ tục triển khai dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường...; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đưa mạnh dịch vụ công trực tuyến trở nên phổ biến trong giải quyết TTHC ở các cấp; đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Các sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, phản hồi và xử lý các ý kiến, kiến nghị xác đáng của các doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những bất cập, hạn chế trong khâu thực thi, tháo gỡ các rào cản về thể chế, quy định pháp luật; tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt hơn để cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế tận dụng cơ hội phục hồi chuỗi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng hậu COVID-19.

Bằng việc coi con người là hạt nhân đổi mới, cải thiện MTĐT, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, chắc chắn tỉnh quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong chương trình CCHC, cải thiện MTĐT để ngày càng trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư./.

