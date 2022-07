Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Đảng bộ xã Yên Thọ vững mạnh từ việc học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Thọ (Ý Yên) đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, lấy việc học tập và làm theo Bác là kim chỉ nam cho mọi hành động. Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã đã được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhờ đó đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Yên Thọ.

Đồng chí Phạm Khắc Thông, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ cho biết: Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã một mặt căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên, mặt khác, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương để chủ động cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền và quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên thường xuyên liên hệ học tập và làm theo Bác trong công việc cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đảng ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh, kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc, sinh hoạt, hội họp, các hoạt động văn hóa thể thao. Kịp thời cổ vũ và xây dựng những gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đảng ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, báo cáo không trung thực. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội. Từ đó đã tác động tích cực về việc tổ chức các nhiệm vụ của địa phương, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn Đảng bộ và nhân dân trong xã cùng chung tay góp sức xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn xóm kiểu mẫu nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trên địa bàn xã Yên Thọ xuất hiện ngày càng nhiều hơn các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả cùng các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình là Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong phong trào chung sức xây dựng NTM đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp 134 triệu đồng ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương; hiến đất ruộng làm đường giao thông xã, giao thông nội đồng. Với tinh thần “không cam chịu đói nghèo”, Hội CCB xã đã phát động hội viên từng bước đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào các thôn và từng gia đình. Qua đó đã có nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi như hộ gia đình các CCB: Phạm Văn Đua, Phạm Hữu Toản, Bùi Xuân Đỉnh, Phạm Văn Dư… thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội CCB xã thành lập 8 tổ “CCB vì dân” với 40 CCB ở các chi hội phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết những vụ việc phức tạp, một số “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Ý Yên chung tay xây dựng NTM”, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên làm công tác vệ sinh môi trường đường dong ngõ định kỳ theo tuần, thực hiện tốt nếp ăn ở, vệ sinh theo tiêu chí “Sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ”. Thực hiện tốt mô hình phân loại rác thải tại nguồn góp phần đảm bảo thành công tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt đợt thi đua “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đã tiết kiệm được 360 triệu đồng, tạo điều kiện cho 32 hội viên vay với lãi suất thấp để mua tư liệu sản xuất, vật nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chị em đã vươn lên làm giàu, tiêu biểu là chị Trịnh Thị Hào (Chi hội Thanh Bình), chị Hoàng Thị Nữ (Chi hội Bình Hạ)… Hội Nông dân xã với các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Đoàn Thanh niên với các phong trào “Thanh niên xây dựng NTM”, “Áo ấm mùa đông”… Việc học tập và làm theo Bác sâu rộng ở Yên Thọ đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đến nay, xã Yên Thọ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và được Đoàn thẩm định NTM nâng cao của tỉnh đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; 4/7 thôn là Thượng Bình, Bóng, Đông Hưng, Thanh Bình được UBND huyện công nhận thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%… Hàng năm chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đều được xếp loại vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, xã Yên Thọ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Xã đặt mục tiêu phấn đấu 3 thôn còn lại sẽ đạt thôn NTM kiểu mẫu và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023./.

Nguyễn Trung Dũng

(Trung tâm Văn hóa -

Thông tin Thể thao huyện Ý Yên)