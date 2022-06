Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) vừa ban hành Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) với một số điểm mới nhằm thông qua việc tổ chức Giải Búa liềm vàng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bám sát những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung).

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Những thách thức lớn đối với hội nhập toàn cầu, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và tăng trưởng xanh, giải quyết các vấn đề xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ tác động không nhỏ đến việc phục hồi nền kinh tế và ổn định đời sống nhân dân ở nước ta. Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), Ban Chỉ đạo Giải xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

II. NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng

Tiếp tục sử dụng tên giải thưởng là: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải:

Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân Lễ trao Giải Búa liềm vàng hằng năm, Ban Tổ chức Giải lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh (nếu có).

4. Đối tượng tham dự giải

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

- Các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

5. Thời gian tác phẩm dự giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2021 đến 31-10-2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2022 (theo dấu bưu điện).

III. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC GIẢI

1. Thành phần Ban Chỉ đạo Giải

Bao gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Thành phần Ban Tổ chức Giải

Bao gồm các đồng chí lãnh đạo cơ quan và một số đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam, do đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình hoạt động.

3. Cơ quan Thường trực Giải

Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan Thường trực Giải.

IV. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng:

Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo (nếu có).

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

2. Giá trị giải thưởng

Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

Giải A: 100.000.000đ

Giải B: 75.000.000đ

Giải C: 50.000.000đ

Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50. 000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000,0đ.

Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ

Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ

Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

3. Hình thức khen thưởng

+ Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

+ Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

+ Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng

+ Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

+ Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thống nhất các nội dung công việc và phân công trách nhiệm

+ Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức họp, thống nhất các nội dung công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từ khi phát động đến khi công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

+ Ban Chỉ đạo Giải gửi công văn đề nghị Thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Qua đó định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm như kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và kết quả bước đầu hồi phục nền kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng…

+ Hội Nhà báo Việt Nam gửi công văn đến các hội nhà báo tỉnh, thành phố, liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí giới thiệu, vận động và hướng dẫn các hội viên viết, sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

+ Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong phạm vi cả nước.

2. Thành lập Hội đồng chấm Giải, ban hành Thể lệ Giải

Ban hành kèm theo Kế hoạch này Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (sửa đổi, bổ sung) làm căn cứ xét chọn tác phẩm xuất sắc và tập thể tiêu biểu để trao giải.

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng), Ban Tổ chức giải ra quyết định thành lập Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo), Ban Thư ký và Tổ giúp việc. Số lượng, cơ cấu Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian chấm giải.

3. Xét chọn sơ khảo

Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15-12-2022. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

4. Xét chọn chung khảo

Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 20-12-2022 đến ngày 10-01-2023. Dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải xem xét, quyết định tác phẩm đoạt giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề theo cơ cấu giải thưởng. Cơ quan Thường trực Giải phối hợp Ban Thư ký Giải qua theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo sẽ chọn ra các cơ quan báo chí, hội nhà báo, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, Nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải xem xét quyết định khen thưởng.

5. Công bố và trao giải

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

6. Kinh phí hỗ trợ Giải

Kinh phí hoạt động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, không huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham dự giải. Việc thông tin quảng cáo bảo đảm quyền lợi cho các nhà tài trợ sẽ do Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương và các báo, tạp chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam cùng phối hợp thực hiện (việc thông tin quảng cáo miễn phí bảo đảm quyền lợi cho các nhà tài trợ được coi là một phần kinh phí hỗ trợ cho công tác tổ chức Giải). Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu trên sẽ chuyển về tài khoản của Giải Búa liềm vàng; được sử dụng đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình chấm, lựa chọn, tôn vinh và trao giải. Cơ quan Thường trực Giải căn cứ vào Kế hoạch này và thực tế phát sinh xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Giải xem xét, quyết định./.

-------------------------------------------

THỂ LỆ (sửa đổi, bổ sung)

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(Giải Búa liềm vàng)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 59 - KH/BTCTW,

ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc. Để vinh danh các nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân Lễ trao Giải Búa liềm vàng hằng năm, Ban Tổ chức Giải lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với những trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Vinh danh nhà báo lão thành, có nhiều đóng góp với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (nếu có).

- Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

2. Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc).

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc).

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải

I. Đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 1-11 năm trước đến ngày 31-10 năm sau. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

a) Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ, loạt phát thanh hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

đ) Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

* Trường hợp đặc biệt Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

II. Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy

1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng;

- Có sản phẩm truyền thông sáng tạo hoặc tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng nhất;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có tác giả, tác phẩm đoạt Giải hoặc vào vòng chung khảo.

2. Đối với tổ chức Hội Nhà báo

- Được Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hoặc Thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trong cơ quan Trung ương Hội hoặc làm cơ quan thường trực triển khai Giải ở các địa phương.

- Hướng dẫn, vận động thu hút được nhiều hội viên, phóng viên tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng và có nhiều tác phẩm chất lượng cao.

3. Đối với các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy

Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tại ban, bộ, ngành, địa phương, hoặc gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

III. Vinh danh nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu

1. Đối với Nhà báo tiêu biểu

- Là nhà báo lão thành, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

- Có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

(Ban Tổ chức có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn)

2. Đối với nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải

(Ban Tổ chức có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn)

Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải

a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng hằng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 01 giải Đặc biệt, 06 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C và 30 Giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 có thêm một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao Giải “Xuất sắc” cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

c) Đối với Nhà báo: Lựa chọn để vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu.

d) Đối với nhân vật: Lựa chọn để vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

2. Hình thức khen thưởng

a) Đối với tác giả, tác phẩm: Tặng biểu trưng “Búa liềm vàng”; Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

b) Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng “Búa liềm vàng”.

c) Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

d) Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

3. Tiền thưởng

- Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

- Giải A: 100.000.000đ

- Giải B: 75.000.000đ

- Giải C: 50.000.000đ

- Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000,0đ.

- Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

- Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ.

- Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ.

- Tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

Điều 7. Ban Tổ chức Giải

1. Ban Tổ chức Giải hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Ban Thư ký và các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng.

2. Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 8. Cơ quan Thường trực Giải

Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng là Tạp chí Xây dựng Đảng. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung và bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Chỉ đạo Giải, Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét tác phẩm đoạt giải, trao giải thưởng, Lễ công bố và trao giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng.

Điều 9. Hội đồng chấm Giải

1. Hội đồng chấm giải bao gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, do Trưởng Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải, Ban Chỉ đạo Giải quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề theo cơ cấu giải thưởng.

Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với Ban Thư ký Giải theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo để chọn ra các cơ quan báo chí, hội nhà báo, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, Nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải xem xét quyết định khen thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2.

Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Giải

1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.

3. Tạp chí Xây dựng Đảng - cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Trưởng Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng.

Điều 12: Lập hồ sơ dự Giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, ngay ngắn, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email: Bualiemvang@xaydungdang.vn để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hằng năm (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm:

Tạp chí Xây dựng Đảng, tòa nhà D, khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (080)45129-45793; (024) 32373667. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Giải.

Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.