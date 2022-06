Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Lập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để công tác tuyên truyền đúng định hướng, đạt kết quả cao, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, Ban TVTU chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sĩ, nhà báo và hội viên tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng hợp, gửi báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đã được tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh để phục vụ Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương pháp và hình thức thông qua hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, cụm tranh cổ động, tổ chức chiếu phim, sáng tác dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm văn học - nghệ thuật... tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp... Trên các cổng thông tin điện tử, trang website, bản tin của các địa phương, đơn vị đều lập chuyên mục “Học và làm theo Bác” để thông tin tuyên truyền kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả triển khai; các tấm gương điển hình tiên tiến; mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, trong tỉnh và cả nước… Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị gắn với kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, các cuộc vận động, các phong trào do các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động. MTTQ và các đoàn thể huyện phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và nhân dân làm theo lời Bác như phong trào “Chung sức xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Thanh niên làm theo lời Bác”; phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Làm theo Bác”; đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn. Báo Nam Định đã tích cực đổi mới, cải tiến mạnh mẽ các loại hình báo in và báo điện tử trong tổ chức tuyên truyền hiệu quả, kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện các đợt tuyên truyền cao điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ năm 2021 đến nay, Báo đã có hơn 300 tin, bài, ảnh, video clip về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đăng phát trên Báo Nam Định và Báo Nam Định điện tử. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022), Báo Nam Định đã phát động tới toàn thể biên tập viên, phóng viên cơ quan hưởng ứng Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức. Qua đây, nhằm phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong tỉnh; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực học tập và làm theo Bác... Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục kiến thức văn hóa, đạo đức cho học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng thường xuyên hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú. Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 5-2022 đã giúp học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập lý thuyết đi đôi với thực hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; tiếp tục truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, những giá trị, chân lý tốt đẹp của Bác Hồ kính yêu với mỗi học sinh.

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã đăng tải trên 10 nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang, nhóm mạng xã hội; 175 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI; 34 bài dự cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 15 nghìn băng rôn, khẩu hiệu; biểu dương hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác... Hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến phong cách, lối sống, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo gương Bác; nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp sức vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng