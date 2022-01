Đảng bộ xã Xuân Phương quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ xã Xuân Phương (Xuân Trường) hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 288 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tạo tiền đề lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Diện mạo làng quê xã Xuân Phương hôm nay.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên tham gia sinh hoạt hàng tháng với tất cả 12 chi bộ; qua đó nắm bắt tình hình cơ sở để đề xuất các biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại. Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức họp giao ban bí thư chi bộ trực thuộc, giao ban khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; duy trì các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm nâng cao chính trị, tư tưởng lập trường của đảng viên. Nổi bật trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học và làm theo gương Bác được gắn với thực hiện từng công việc cụ thể đối với tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên như: cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; chăm lo gia đình chính sách; giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm ATGT; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa... Là xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo (chiếm tỷ lệ 73%), Đảng ủy xã Xuân Phương thường xuyên quan tâm công tác dân vận, nhân rộng và triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; huy động cả hệ thống chính trị “vào cuộc” làm tốt công tác vận động, giáo dục, thuyết phục giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với các chức sắc, chức việc trong Ban hành giáo của giáo xứ vận động bà con giáo dân thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo và hưởng ứng phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào thi đua, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, xã không có đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Việc bồi dưỡng đối tượng và kết nạp đảng viên mới được Đảng ủy xã chú trọng để tăng cường lực lượng đảng viên ở cơ sở, nhất là các xóm có đông đồng bào Công giáo. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 26 đảng viên mới, trong đó có 2 đảng viên gốc giáo.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động ngày càng hiệu quả. Trong đó, MTTQ xã thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, phát động phong trào “Thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Các xóm, đội, xứ họ đạo thực hiện phong trào thi đua 5 không”... Đoàn Thanh niên xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ giúp nhau lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”. Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã kết nạp 200 đoàn viên thanh niên, nâng tổng số đoàn viên trong toàn xã đến nay là 473 đoàn viên. Hội Phụ nữ xã đổi mới phương thức hoạt động với nội dung sinh hoạt phong phú; nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, làm vụ đông trên đất 2 lúa giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nhằm tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi; thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay vốn thoát nghèo. Hội Cựu chiến binh xã luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đi đầu trong các phong trào của địa phương, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên trong xã thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với xây dựng các ngành, đoàn thể vững mạnh, cả 8 chi bộ xóm đã cụ thể hóa tinh thần các chỉ thị, nghị quyết các cấp vào thực tế cuộc sống, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Đinh Mạnh Việt, Bí thư chi bộ xóm 5 cho biết: Trong 5 năm qua, chi bộ có 20% đảng viên trong số 24 đảng viên của chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70-75% đảng viên hoàn thành tốt; 5-10% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng để bê tông hóa 2,7km đường nội đồng; làm gần 2km đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân xây mới 2 cây cầu dân sinh với kinh phí 230 triệu đồng... Đến nay, xóm cơ bản hoàn thành 8 tiêu chí về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Với sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xóm, Chi bộ xóm 5 nhiều năm liền được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đều đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Đồng chí Phan Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phương cho biết: Với việc tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Xuân Phương đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng trong những năm qua đạt kết quả tích cực. 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 10% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số cán bộ, công chức và cán bộ thôn, xóm hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm chiếm tỷ lệ cao. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã được Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Vừa qua, Đảng bộ xã Xuân Phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Thành quả xây dựng Đảng là tiền đề để Đảng bộ xã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội luôn giữ được mức tăng trưởng khá. Nhiều ngành nghề tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động như: Vận tải thủy bộ, nghề mộc, nghề nề, chạm gỗ, thêu các loại, máy may, máy xay xát, dệt chiếu. Trong lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân đã mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất như: máy cấy, máy cày, bừa, máy gặt lúa liên hợp, máy bay điều khiển từ xa phun thuốc bảo vệ thực vật... Đến nay, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,97%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Xuân Phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư