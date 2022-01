Công an tỉnh Nam Định - chủ động các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh

Năm 2021, Công an tỉnh Nam Định luôn xác định, nhất quán thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ các mục tiêu, yêu cầu trọng tâm đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng nỗ lực triển khai hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua Bộ Công an, UBND tỉnh giao.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Công an các địa phương trong Cụm Thi đua số 4 của Bộ Công an trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thu

Thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc về hướng dẫn xử lý các tình huống về an ninh trật tự liên quan đến cuộc bầu cử. Ngoài ra, Công an tỉnh còn bảo vệ an toàn Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 và bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao khác diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống phản động, Công an tỉnh đã chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nắm chắc, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật về tình hình trong nước, lôi kéo, móc nối, cài cắm đối tượng chống phá ngay tại địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc bắt giữ, khởi tố bị can Đỗ Nam Trung (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại huyện Nghĩa Hưng; chỗ ở hiện nay: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Công an tỉnh còn bóc gỡ, vô hiệu hóa 6 đối tượng liên quan đến các tổ chức phản động. Công tác an ninh vùng giáo được Công an tỉnh chú trọng thực hiện tốt đã tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với các tôn giáo, tín ngưỡng hợp pháp trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đấu tranh, giải tán 3 nhóm tập luyện Pháp luân công; điều tra, khởi tố 16 vụ tàng trữ, lưu hành tiền giả, 10 vụ sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; 1 vụ tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Tích cực, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, trong năm 2021, lực lượng Công an tỉnh đã góp phần giảm 12,5% tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nam Định là đơn vị dẫn đầu trong Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an) với 30 chuyên án được đấu tranh thành công; triệt xóa 11 đường dây; phát hiện, bắt giữ 1.698 vụ với 1.947 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ, tham nhũng với 11 chuyên án được đấu tranh thành công, khởi tố 94 vụ. Lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện, xử lý 108 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; đạt 110% chỉ tiêu năm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao khi quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy và Kế hoạch triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định), góp phần làm trong sạch địa bàn. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Công an tỉnh triển khai 2 Kế hoạch đột phá “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng mới 17 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp và vinh dự được Bộ Công an lựa chọn 2 mô hình nhân rộng toàn quốc. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục chú trọng việc tuyên truyền lưu động và tập huấn giúp người dân nâng cao kiến thức phòng ngừa cũng như kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ; nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy phát huy hiệu quả. Việc quản lý lưu trú, nhân, hộ khẩu, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ được siết chặt. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tiếp tục được Công an tỉnh thực hiện chuyên sâu hơn thông qua chuyên đề công tác đột phá “Xây dựng Công an cấp xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”; đang triển khai xây dựng “Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

Trong những thành tích của lực lượng Công an tỉnh năm 2021 “nổi bật” là lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đã huy động tổng lực về quân số, trang thiết bị đến những vùng đỏ, vùng cam trong tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng đối diện nguy cơ lây nhiễm, ngày đêm rà soát, truy vết nguồn lây bệnh cùng các lực lượng khác thực hiện khoanh vùng, dập dịch thực sự là lá chắn hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tất cả vì sức khỏe, vì sự an toàn của nhân dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã thực hiện tốt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tình nguyện làm tăng ca, triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết. Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm người, nắm hộ gia đình; kiểm tra, làm sạch dữ liệu trong kho dữ liệu dân cư, đảm bảo khi người dân đến làm thủ tục cấp CCCD đã có sẵn dữ liệu. Nhờ đó, Công an tỉnh Nam Định là 1 trong 2 địa phương đứng đầu toàn quốc về tiến độ, vượt mức chỉ tiêu cấp CCCD do Bộ Công an giao sớm 45 ngày; được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng tập trung lực lượng, làm việc 24/24h và hoàn thành rà soát 100% dữ liệu căn cước can phạm, là 1 trong 5 địa phương đứng đầu toàn quốc; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất về thành tích làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm.

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2021, Công an tỉnh có 507 lượt tập thể và 1.085 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân. Bộ Công an tặng Bằng khen 97 tập thể, 198 cá nhân và 8 chiến sĩ thi đua toàn lực lượng... Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện phong trào thi đua năm 2022 với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tích cực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, qua đó góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển bền vững./.