Dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2021

Thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 609-QĐ/TU của Ban TVTU, trong năm 2021 tỉnh ta đã triển khai, thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; phân công rõ trách nhiệm, đề cao vai trò chủ động của các cấp, các ngành cũng như cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế; Chỉ thị số 04-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân... bằng nhiều hình thức tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời hiểu rõ hơn các định hướng, đường lối đối ngoại, quan điểm, chính sách của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đón tiếp một số đoàn ngoại giao đến làm việc, mở ra nhiều hướng phát triển mới cho tương lai của tỉnh. Tiêu biểu như đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam; đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc về các chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2024; đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam làm việc về cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới...

Đơn nguyên Trường Tiểu học Hải Lý (Hải Hậu) do Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng được khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 12-2021. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

Theo số liệu của Văn phòng UBND tỉnh, trong năm tỉnh ta đã triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đã tập trung vào việc tiếp tục triển khai hiệu quả thoả thuận hợp tác về nông nghiệp với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu (Nhật Bản), củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với tỉnh U Đôm Xay (Lào), tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế; tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hoá, quảng bá hình ảnh của tỉnh tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền về chủ quyền và giữ vững an ninh trên vùng biển của tỉnh; tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; củng cố mạng lưới và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng kiều bào của tỉnh tại nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tỉnh ta tiếp tục thực hiện các cam kết của Công ước Ramsar và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; thực hiện quản lý, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch sinh thái và khai thác nguồn lợi thuỷ sản. Về thỏa thuận hợp tác với Nhật Bản, mô hình liên kết đào tạo hệ Trung cấp Nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh sau THCS trên cơ sở Đề án “Xây dựng mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ Trung cấp nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh sau THCS tại tỉnh Nam Định” (Mô hình trường cấp 3 nông nghiệp Nhật Bản) do UBND tỉnh ban hành đang được tích cực triển khai thực hiện. Tháng 9-2021, đã thực hiện tuyển sinh khoá học đầu tiên với 58 học sinh. Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hiện tỉnh Nam Định đang hỗ trợ đào tạo 12 sinh viên của tỉnh U Đôm Xay học đại học và sau đại học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp bằng ngân sách của tỉnh. Trong năm, tỉnh đã tặng 100 triệu đồng cho tỉnh U Đôm Xay nhằm hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với Hoa Kỳ, thực hiện biên bản ghi nhớ về xây dựng Trung tâm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ký cuối năm 2019 với Văn phòng hợp tác quốc phòng (Đại sứ quán Hoa Kỳ), tỉnh ta đã bàn giao mặt bằng khu đất xây dựng Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại xã Nam Phong (thành phố Nam Định) cho nhà thầu để thực hiện khảo sát và thi công. Cùng với đó, Văn phòng hợp tác quốc phòng đã hoàn thành việc xây dựng Trường Tiểu học Hải Lý (Hải Hậu) đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

Thông qua hoạt động ngoại giao kinh tế, trong năm 2021 tình hình xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục có những tín hiệu lạc quan so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đã phần nào thích ứng được với tình hình mới. Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2.550 triệu USD, tăng 21,8% so với năm 2020; giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 1.325 triệu USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh có 7 dự án ODA thuộc các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông đang được triển khai thực hiện; tổng mức đầu tư đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt khoảng 85%. Đối với dự án FDI toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án FDI; tổng vốn đăng ký mới và bổ sung là hơn 62 triệu USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có 124 dự án đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 3.635 triệu USD; trong đó có 53 dự án hoạt động ở các khu công nghiệp và 71 dự án xây dựng ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp FDI đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực dệt may, da giầy và phụ trợ ngành may; trong đó quốc gia có dự án đăng ký đầu tư nhiều nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI của tỉnh khoảng 82 nghìn người. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 của tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai, thực hiện tốt. Hiện tại có 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai các hoạt động, các dự án theo cam kết trong giai đoạn 2020-2023. Công tác bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài được đẩy mạnh. Tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân của tỉnh khi nhập cảnh và hoạt động tại nước ngoài. Hiện nay, tỉnh ta đã có các Hội hữu nghị như: Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Cộng hòa Pháp, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Nhật Bản. Hoạt động nổi bật là Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan với hơn 400 thành viên, trong đó nòng cốt là các kiều bào trước đây đã từng sinh sống tại Thái Lan hồi hương về nước. Hội Việt kiều Nam Định tại Thái Lan đã và đang mở các lớp dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại Thái Lan. Các Hiệp hội là cầu nối để vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia xây dựng quê hương. Trong các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các Hội hữu nghị tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các hội viên có những thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gia đình chính sách, người có công, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng trong không khí ấm áp của những ngày xuân./.

Xuân Thu