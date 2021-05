Thành công của cuộc bầu cử: Sức mạnh từ lòng dân

Ngày 23-5-2021 ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trên 69 triệu cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội xác định mục tiêu phát triển đất nước không chỉ cho 5 năm, 10 năm tới, mà còn hướng tới năm 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội XIII được đánh giá là đi vào lịch sử khi chuyển giai đoạn phát triển của đất nước từ thời kỳ phát triển để tạo thế và lực sang giai đoạn phát huy đến mức cao nhất tất cả các thế và lực đã tích lũy được để có thể phát triển đột phá. Chính vì vậy, nhiệm kỳ khóa XV sẽ ghi dấu một chặng đường hết sức có ý nghĩa, mang tính bản lề trong tiến trình phát triển của Quốc hội, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Đánh giá khái quát về cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra thành công và tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật. Còn Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận, đây là một cuộc bầu cử thành công toàn diện, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật. Không khí Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Con số 99,16% cử tri đi bầu cử là minh chứng cụ thể những điều này.

Để có được kết quả này, ngay từ rất sớm, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, cơ quan chức năng như Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tập trung nỗ lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Việc triển khai thực hiện rất cụ thể, chi tiết, tích cực của các địa phương, đơn vị và các Tổ Bầu cử cũng như sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết của người dân đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, bùng phát đợt thứ tư, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo tiến trình bầu cử không bị gián đoạn. Công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân từ việc tính toán các phương án tổ chức bầu cử đến tiếp xúc cử tri, hiệp thương và lập danh sách cử tri... Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất được tiến hành chu đáo, phương án bầu cử trong các tình huống khẩn cấp đã được dự lường.

Các địa phương đều tổ chức tập huấn cho các tổ chức phụ trách bầu cử bằng nhiều hình thức. Nhiều địa phương, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao đã tổ chức diễn tập về công tác ứng phó với dịch COVD-19 theo từng phương án để rút kinh nghiệm... Chính sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng đã đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn. Những địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng… đều hoàn thành công tác bầu cử đúng tiến độ với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Nhìn lại những kết quả này để thấy, dù trong muôn trùng khó khăn bủa vây, nhưng vượt qua trở ngại bằng ý thức, trách nhiệm cao với tương lai của đất nước, các địa phương có dịch cùng các địa phương khác trong cả nước đã tổ chức tốt cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Điều đáng phấn khởi nữa, đó là cuộc bầu cử đã diễn ra rất an toàn, an ninh trật tự được bảo đảm tuyệt đối. Các lực lượng Công an, Quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Có thể khẳng định, làm nên những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào này chính là sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đại đoàn kết toàn dân, chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm này đã được đúc rút qua lịch sử phát triển của đất nước và tiếp tục phát huy, tỏa sáng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm nên một kỳ bầu cử thành công trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả đáng tự hào này chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động rắp tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử. Những chiêu trò xưa cũ được làm mới bằng thủ đoạn lợi dụng sự phát triển của công nghệ, internet.

Trong Ngày hội non sông - 23-5-2021, đông đảo cử tri trên mọi miền Tổ quốc đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Thông qua những đại biểu đại diện của mình, người dân có thể tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp, chính sách, triển khai và giám sát quá trình thực hiện, cũng như trực tiếp hưởng lợi từ các chủ trương, chính sách đó.

Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực như ngày hôm nay. Kết quả ấy có được là sự nỗ lực, cố gắng của cả dân tộc. Những đại biểu đại diện cho người dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có một trọng trách rất quan trọng để góp phần hiện thực hóa khát vọng bứt phá vươn lên của cả dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện niềm tin và sự mong đợi mà cử tri gửi trọn vào những đại biểu của mình. Và chắc chắn rằng, những đại biểu trúng cử sẽ nhận thức rõ và không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách trước cử tri, nhân dân, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.

