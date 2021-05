Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ở một đơn vị điển hình học tập và làm theo Bác

Trong 5 năm qua, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi CBCS Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (PX03) (Công an tỉnh). Từ việc thấm nhuần những giá trị tư tưởng đạo đức sáng ngời của Bác đã cụ thể hóa thành những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị là một trong những đơn vị của Công an tỉnh được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” năm 2020 của Bộ Công an. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm Phòng PX03 duy trì việc học tập các chuyên đề học và làm theo Bác đồng thời cụ thể hóa thành những nội dung thực hiện cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của từng đội công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác; trong đó khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận những phần việc khó, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đó cũng là tiêu chí phấn đấu và đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời luôn phát huy vai trò nêu gương, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo đơn vị; CBCS nêu cao ý thức tự giác tự rèn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng PX03 (Công an tỉnh) cho biết: “Từ nhiều năm nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động đơn vị và luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, góp phần quan trọng trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng của lực lượng Công an toàn tỉnh”. Theo đó, Phòng PX03 đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và tổ chức thực hiện các hội nghị định kỳ và đột xuất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ sát, đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Công an. Đồng thời tham mưu nâng cao chất lượng các văn bản định kỳ, chuyên đề của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh: Năm 2016, hoàn thành in cuốn “Biên niên cấp ủy và tổ chức đảng qua các kỳ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh” từ năm 1964 đến nay; biên soạn, ban hành 2 cuốn “Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác đảng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở”, cuốn “Hướng dẫn thực hiện công tác đảng đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở” và tập hợp đầy đủ các văn bản của Đảng về công tác đảng đưa lên mạng máy tính nội bộ của Công an tỉnh để cấp ủy các đơn vị Công an trong tỉnh thực hiện. Đơn vị cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hàng trăm quần chúng và lớp đảng viên mới cho hàng trăm đảng viên dự bị. Thẩm định, trình Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt kết nạp đảng viên mới và công nhận chính thức cho nhiều đảng viên dự bị. Đơn vị đã tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng với làm tốt công tác tham mưu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác đoàn thể, Phòng PX03 đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền hàng năm. Trong đó thường xuyên đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên truyền; làm tốt quy chế phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền trong Công an tỉnh, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời, hiệu quả. Duy trì đều đặn chuyên mục truyền hình “Vì ANTT”, xây dựng các chuyên đề, tập san với hơn 900 tin, bài tuyên truyền về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, những chiến công, thành tích đột xuất của các đơn vị Công an trong tỉnh; công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh, đẩy mạnh công tác đảm bảo tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19... trên các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương và địa phương... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với việc phát động sâu rộng các phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện theo 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, đã làm tốt công tác phát động, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật và trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, tham gia hiến máu tình nguyện và nhiều hoạt động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý; trong đó năm 2019, đơn vị được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh; năm 2020, được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” của Bộ Công an. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Phòng PX03 là một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng PX03, là một trong 2 cá nhân tiêu biểu được đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021./.

Thu Thủy