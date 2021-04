Ở một chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) hiện có 12 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, chi bộ đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, lãnh đạo các đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều năm liền chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trần Nhật Lệ (bên trái), Bí thư chi bộ Hồng Hà 2 trao đổi với đảng viên về thực hiện nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Nhật Lệ, Bí thư Chi bộ Hồng Hà 2 cho biết: “Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chất lượng sinh hoạt luôn được đổi mới. Trong sinh hoạt chuyên đề, chi bộ lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm được đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm làm nội dung thảo luận, bàn bạc cụ thể, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong chi bộ trước khi triển khai tới nhân dân. Bên cạnh đó, chi bộ tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đồng thời xây dựng, triển khai các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nghị quyết của chi bộ luôn bám sát yêu cầu thực tế, tạo đồng thuận trong nhân dân nên nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhau sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; tích cực tham gia bảo vệ môi trường… Trong phát triển kinh tế, bám sát lợi thế của thôn là nằm ở ngoài đê sông Hồng với hàng chục ha đất đai màu mỡ, lại có nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống, chi bộ chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động nhân dân đưa khoa học công nghệ, mạnh dạn đầu tư trồng các loại hoa chất lượng cao như: lay ơn, ly, cát tường… đảm bảo tiêu chuẩn, được thị trường ưa chuộng. Bên cạnh đó, chi bộ chỉ đạo thôn Hồng Hà 2 thành lập HTX chuyên ngành cây và hoa Mỹ Tân để hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, cung cấp nguồn giống hoa có chất lượng cao và nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoa của nông dân. Nhờ đó, nghề trồng hoa của thôn ngày càng phát triển, được thị trường ưa chuộng, hiện tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện thôn có khoảng 25/244 hộ có thu nhập 200 triệu đồng trở lên trong vụ hoa tết; cá biệt, có hộ trồng các loại hoa cao cấp phục vụ dịp Tết Nguyên đán có thu nhập từ 300-500 triệu đồng. Tiêu biểu như: Mô hình sản xuất và tiêu thụ giống hoa chất lượng cao của hộ ông Nguyễn Trọng Đại, có doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã Mỹ Tân về xây dựng thôn Hồng Hà 2 trở thành “Làng văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu”, chi bộ đã xây dựng nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên đến từng hộ dân tuyên truyền, giúp người dân hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cùng đồng lòng thực hiện. Đến nay, thôn Hồng Hà 2 đã xây dựng hương ước làng, xóm văn hóa kiểu mẫu; các hộ dân đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa kiểu mẫu. Thôn có đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp và giao cho các đoàn thể, cụm dân cư tự quản. Toàn bộ hệ thống giao thông trong thôn được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng về đêm. Nhân dân có ý thức giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và chủ động chỉnh trang nhà cửa, sân ngõ, vườn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; mỗi hộ dân đều có sơ đồ bài trí khuôn viên gia đình, có hai thùng rác (một thùng đựng rác thải vô cơ để tổ thu gom rác thu gom, một thùng đựng rác thải hữu cơ để ủ làm phân hữu cơ). Các hộ sản xuất cam kết không sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép; mỗi vườn canh tác có một hố chứa rác thải hữu cơ để ủ làm phân hữu cơ…

Với sự tập trung lãnh đạo của chi bộ thôn Hồng Hà 2, các phong trào hành động cách mạng ở khu dân cư luôn diễn ra sôi nổi, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội… đạt nhiều kết quả; an ninh trật tự đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao; tình làng nghĩa xóm bền chặt. Các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của thôn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; gần 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn Hồng Hà 2 đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm… Đánh giá chất lượng hàng năm, các tổ chức đoàn thể của thôn Hồng Hà 2 đều đạt vững mạnh. Liên tục 5 năm (từ 2016 đến 2020) Chi bộ Hồng Hà 2 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Bài và ảnh: Văn Trọng