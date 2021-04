Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng viên có đạo ở Xuân Trường thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực (kỳ 1)

Đảng bộ huyện Xuân Trường hiện có 69 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tổng số 8.446 đảng viên; trong đó có 385 đảng viên theo đạo Công giáo, sinh hoạt ở 117 chi bộ. Số đảng viên là người có đạo ở Xuân Trường đều được đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng tín nhiệm; gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Kỳ I: “Cầu nối” giữa Đảng và đồng bào có đạo

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn, Phó bí thư chi bộ, trưởng xóm, chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ xóm 9, xã Xuân Thành (Xuân Trường) là đảng viên Công giáo gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về hoạt động tôn giáo, để từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như bà con giáo dân gương mẫu thực hiện, sống “tốt đời đẹp đạo”. Gắn với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của người dân trong xóm của mình, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn chủ động phối hợp với Ban chi uỷ chi bộ thảo luận, bàn bạc, tham mưu xây dựng định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của chi bộ; phân tích đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch trong công tác chỉ đạo, điều hành cán bộ, nhân dân triển khai các hoạt động sản xuất, xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự... phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn xóm. Chị luôn bình tĩnh, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gần gũi với bà con nhân dân, khéo léo xử lý các tình huống nảy sinh. Hàng năm chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, các chi hội đoàn thể thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên và có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Quốc (bên trái), xóm 17 xã Xuân Hòa là đảng viên có đạo làm kinh tế giỏi từ nghề mộc.

Thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chị Hoàn đã cùng với chi bộ, cơ sở xóm, các chi hội vận động người dân tích cực đóng góp nhân lực, vật lực như hiến 320m2 đất để làm đường giao thông; xây nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; đầu tư đổ bê tông 936m2 đường giao thông; vận động chị em chi Hội Phụ nữ trồng hơn 1km tuyến đường hoa; lắp đặt 35 cột đèn đường; thành lập câu lạc bộ phụ nữ sống vui, sống khỏe thu hút hàng trăm chị em tham gia thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn nêu quan điểm: “Các đồng chí cán bộ, đảng viên trong vùng giáo nào luôn gương mẫu theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phối hợp chặt chẽ và có “tiếng nói” cùng với Linh mục xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, tuyên truyền, vận động các gia đình Công giáo sống “tốt đời đẹp đạo” thì đồng bào Công giáo sẽ luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; người công giáo sẽ tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương”.

Thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh có hơn 4.000 nhân khẩu; 100% dân số theo đạo Công giáo với nghề nghiệp chính là trồng lúa, trồng hoa, cây cảnh và dệt chiếu truyền thống. Thôn được chia thành 5 xóm với 5 chi bộ có 26 đảng viên. Đồng chí Đinh Văn Khuyến, Bí thư chi bộ 37 cho biết: Với phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong 2 năm qua, các khu dân cư đã huy động nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống, sản xuất. Với đặc thù thôn Xuân Dục có 100% dân số theo đạo Công giáo, cán bộ, đảng viên trong thôn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban hành giáo và cha xứ để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng NTM, từ đó tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận của mọi người dân trong việc triển khai phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia xây dựng NTM.

Xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) có trên 8.000 ngư­ời sinh sống tại 8 thôn, trong đó 92% dân số là ng­ười theo đạo Công giáo. Trên địa bàn xã có Toà Giám mục Bùi Chu là trung tâm điều hành các hoạt động Công giáo của 6 huyện phía nam tỉnh, có 5 dòng nữ tu, 1 Cô nhi viện Thánh An, 7 nhà thờ xứ họ. Đảng bộ xã có 196 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ, trong đó, số đảng viên Công giáo là 97 đồng chí, chiếm tỷ lệ 49,5%. Chi bộ Liên Thượng, Trung Lễ, Phú An có 100% đảng viên là người Công giáo. Đồng chí Đỗ Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Ngọc cho biết: Đội ngũ cán bộ, đảng viên Công giáo xã Xuân Ngọc luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo, các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động, đặc biệt là phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, sống tốt đời đẹp đạo được bà con giáo dân hưởng ứng tích cực và thu được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể. Các đảng viên Công giáo luôn gương mẫu, hưởng ứng tích cực các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng thôn xóm bình yên”, “Xây dựng khu dân cư tiên tiến”; Khu dân cư 5 không; xây dựng “Giáo xứ, giáo họ tiên tiến - gia đình Công giáo gương mẫu”. Tiêu biểu như thôn Liên Thượng được xã chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đến nay bà con giáo dân đã đoàn kết, đồng lòng đóng góp kinh phí để nâng cấp, đổ đường bê tông trong xóm, tu sửa hệ thống thoát nước, lắp đặt trên 125 cây đèn thắp sáng với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Hộ ông bà Phạm Văn Tăng đã hiến gần 50m2 đất thổ cư để mở rộng đường dong. Hội Phụ nữ xã đổi mới công tác tuyên truyền thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Câu lạc bộ Gia đình phụ nữ Công giáo gương mẫu thôn Bùi Chu có 47 gia đình, với 60 thành viên duy trì sinh hoạt định kỳ với các nội dung phong phú. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, 6/8 thôn trong xã có thùng rác 2 ngăn dùng để phân loại rác thải với 665/1.350 hộ dân làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn; trồng được hơn 4.000m đường hoa, trồng các vồng hoa tại các nhà văn hóa thôn. Vận động hội viên và nhân dân tham gia BHYT, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia BHYT của xã đạt 93,5%.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Trong 385 đảng viên Công giáo toàn huyện có 3 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện; 14 đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp xã; 39 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã; 40 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; xóm trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố; 73 đồng chí là giáo viên các bậc học. Đến nay đã có 97 lượt đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu của Đảng. Đảng viên Công giáo cao tuổi đảng nhất hiện tại là đồng chí Phạm Công Thân, chi bộ Trung Linh, đảng bộ xã Xuân Ngọc huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Nhìn chung, các đảng viên là người có đạo ở cơ sở đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, đảng viên chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng cơ sở, thực sự là tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng vùng có đông đồng bào Công giáo đã quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người có đạo. Năm 2020, toàn huyện đã kết nạp 9 đảng viên là người Công giáo trong tổng số 111 đảng viên được kết nạp trong năm (bằng 8,1%). Bên cạnh đó, các đồng chí luôn có ý thức làm tốt công tác nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những phát sinh ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đồng thuận trong nhân dân; là “cầu nối” giữa Đảng với đồng bào Công giáo, giúp cho nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống… Vì thế, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Từ vai trò, trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, củng cố, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ tập trung tuyên truyền, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức hội, đoàn thể. Tỷ lệ hội viên là người Công giáo hàng năm đều tăng, đến tháng 4-2021, Hội Phụ nữ có 31%, Hội Nông dân có 25,4%, Đoàn Thanh niên có 29%, Hội Cựu chiến binh có 11,6% hội viên là người Công giáo.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Việt Thắng