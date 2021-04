Đảng bộ xã Yên Bình tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng

Thôn An Quý, xã Yên Bình (Ý Yên) có 120 hộ với khoảng 300 khẩu. Chi bộ thôn có 22 đảng viên. Trước đây do mất đoàn kết trong nội bộ nên chi bộ không tiến hành được đại hội nhiệm kỳ. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tháng 1-2020 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ tiếp tục nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở khu dân cư. Bí thư chi bộ Phạm Văn Dũng cho biết: Do đặc điểm của chi bộ thôn, phần lớn đảng viên đều là anh em, con cháu trong dòng họ, Ban Chi ủy đã điều hành công việc khách quan, vô tư, tạo được sự đồng thuận cao. Tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình mang tính xây dựng của các đảng viên được cấp ủy cấp trên đánh giá cao. Đảng viên, hội viên các đoàn thể: Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực làm theo. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, có 6 hộ dân tự nguyện hiến gần 400m2 để mở rộng đường thôn. Tiêu biểu như Bí thư chi bộ Phạm Văn Dũng hiến 60m2, đảng viên Ngô Thị Lanh hiến 30m2, CCB Trần Thị Minh hiến 30m2 đất… Với gần 700 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi đây, các tuyến đường trục xóm được đổ bê tông sạch sẽ, cánh đồng mẫu lớn hình thành thuận lợi cho sản xuất, hàng trăm mét đường ra đồng được “cứng hóa”. Đến nay, cảnh quan của thôn sạch đẹp, hai bên đường rợp bóng cây xanh, kênh mương được kè chắc chắn, dòng chảy sạch sẽ, không có rác thải.

Kênh tiêu nước thôn An Quý, xã Yên Bình (Ý Yên) được kè chắc chắn, dòng chảy không có rác thải, góp phần đưa cảnh quan ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Là địa bàn xa trung tâm xã nhưng những năm qua cán bộ, đảng viên thôn An Vân đã khắc phục khó khăn, tích cực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là khi thôn được xã chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020. Bí thư chi bộ thôn Ngô Tiến Chinh cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Ban chi ủy, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong thôn đã tích cực hoàn thiện các tiêu chí như cải tạo môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, tổ chức việc phân hủy rác thải tại nguồn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với 52 cột điện led, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa, xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường… Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân thực hiện nền nếp. Đến nay, thôn đã đạt các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Năm 2020, chi bộ thôn An Vân được Đảng bộ xã công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tranh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Bình cho biết: Những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung đổi mới, tạo bước đột phá trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng uỷ duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức hoạt động, phân công cán bộ phụ trách sâu sát các chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ xã quan tâm, kiện toàn số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chỉ đạo các chi bộ phát hiện chọn, cử quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, 15 chi bộ thôn, xóm và 5 chi bộ cơ quan, trường học đều tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, sau khi chi bộ thôn An Quý được ổn định, cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn khởi, tập trung thực hiện hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, các khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả trong vùng quy hoạch chuyển đổi sang các mô hình sản xuất canh tác khác mang lại hiệu quả kimh tế cao. Đến nay, diện tích nuôi thuỷ sản, cá lúa kết hợp của xã khoảng 51,8ha. Các ngành nghề dịch vụ thương mại phát triển. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề xây dựng, mộc, gò hàn, mây tre đan, thêu ren…; đội ngũ thanh niên được đào tạo nghề đi làm công nhân cho các khu, cụm công nghiệp quanh vùng. Đến nay, thu nhập của người dân trong xã thuộc top những xã đầu của huyện; toàn xã chỉ còn 1,04% hộ nghèo. Cùng với chuyển biến ở các thôn, xóm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hội CCB xã đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác hậu phương quân đội, thăm và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động các chi hội trồng hoa ở đường làng ngõ xóm; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc quản lý và giải ngân vốn vay giúp hội viên phát triển kinh tế. Cùng với vận động chị em tham gia chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản và làm nòng cốt trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở các thôn xóm, hội còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mua BHYT cho bản thân và gia đình. Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau giảm nghèo; thường xuyên phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT cho các hộ có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Đoàn Thanh niên xã chỉ đạo các liên đội thực hiện hiệu quả chương trình “Vòng tay bè bạn”, ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, phối hợp tốt với lực lượng quân sự xã trong huấn luyện dân quân tự vệ. Các đoàn viên công đoàn cơ sở phát huy tinh thần tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, luôn giữ thái độ hòa nhã khi tiếp dân. Với nhiều đổi mới trong hoạt động, năm 2020, Đảng bộ xã được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 17 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 79% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Yên Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, Đảng ủy, UBND xã đã đang tích cực chỉ đạo các thôn, xóm, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, xã có 26 đại biểu được bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ mới. Đến nay, xã đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân nơi cử tri cư trú cho 53 đại biểu ứng cử, sớm hoàn thành danh sách cử tri để cuộc bầu cử diễn ra thành công; qua đó lựa chọn những người có đức, có tài phát huy được trí tuệ tập thể trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, đưa địa phương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Thiện