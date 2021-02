Tạo bước đột phá ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ

Doãn Quang Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Giao Thủy vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển, tạo tiền đề khả quan để năm 2021 và các năm tiếp theo, huyện phấn đấu tạo bước đột phá về phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Giao Thủy kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương, xã Giao Hải.

Năm 2020, huyện Giao Thủy triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ cho 30.319 đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hỗ trợ gần 33 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã xây dựng được cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở khai thác và phát huy những lợi thế về lao động và tiềm năng của một huyện ven biển. Năm 2020, tổng thu ngân sách của huyện ước đạt 992 tỷ 725 triệu đồng, đạt 136,64% so với dự toán; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 335.288 triệu đồng, đạt 109,19% so với dự toán, bằng 112,59% so với cùng kỳ năm 2019; thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực CN-TTCN, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo sự chuyển biến trong cơ cấu giá trị sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn ước đạt 6.282 tỷ đồng. Huyện đã triển khai các bước lập, điều chỉnh 3 quy hoạch quan trọng; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thành đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2025; thực hiện các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng 12 khu dân cư tập trung tại 11 xã, thị trấn; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 726 hộ với kinh phí gần 19,8 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng, ban hành đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; ban hành Bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai, năm 2020 có 9 sản phẩm của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được công nhận đạt tiêu chuẩn.

Ngư dân Giao Thủy trong mùa đánh bắt hải sản. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Phát huy những thành tựu đã đạt được, năm 2021 huyện Giao Thủy tập trung quyết liệt phát triển toàn diện kinh tế theo các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu: thu nhập bình quân thực tế đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 3.340 tỷ đồng, tăng 3%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 74,5 triệu USD. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021, tạo bước đột phá ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, huyện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tích hợp quy hoạch tổng thể hai bên tuyến đường bộ ven biển, đoạn đi qua địa bàn huyện vào quy hoạch chung của tỉnh, tạo cơ sở để thu hút đầu tư. Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, đặc biệt là công nghệ cao, nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, tổ chức các chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, hộ chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có của huyện như: cơ khí sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng; chế biến nông sản, thực phẩm; may công nghiệp... Coi trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm của huyện. Điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Giao Thuỷ, “Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Đại Đồng, huyện Giao Thuỷ”; “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Quất Lâm”, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực lớn và công nghệ hiện đại. Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch tiềm năng của huyện như du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy, du lịch cộng đồng, du lịch biển…

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Giao Thủy phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, sớm phát triển trở thành huyện giàu mạnh của tỉnh và đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu./.