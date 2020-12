Đảng bộ Trực Cường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Trực Cường (Trực Ninh) luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nông thôn mới xã Trực Cường hôm nay.

Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã. Hiện tại, đội ngũ cán bộ, công chức xã có 5 cán bộ trình độ đại học; 7 cán bộ trình độ cao đẳng đang được cử đi học đại học; 100% cán bộ đều có trình độ trung cấp lý luận. Mỗi cán bộ, công chức đều thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá và hiệu quả”, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Trên địa bàn xã có 1,2km Quốc lộ 37B đi qua và hệ thống giao thông liên xã được bê tông hóa. Phát huy lợi thế đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách ưu tiên phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và mở rộng ngành nghề. Hiện, trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng và may mặc; 350 hộ tham gia sản xuất lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 1.500 lao động. Ngoài ra 1.600 lao động tham gia lao động ở các công ty may, giày da trong khu vực. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ của xã đạt 91 tỷ đồng, tăng bình quân 12,5% năm. Kinh tế phát triển, xã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, bằng nguồn vốn ngân sách và với sự đóng góp của nhân dân, xã tập trung xây mới nhà đa năng 3 tầng và công trình vệ sinh của trường tiểu học với kinh phí trên 10 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 10 phòng học trường THCS trị giá gần 2 tỷ đồng; thi công 2km đường bê tông ở các thôn, xóm trị giá 300 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 4 cây cầu trị giá gần 2 tỷ đồng; triển khai nạo vét 5km sông cấp 1 trị giá 300 triệu đồng, xây dựng 3km cột đèn chiếu sáng và 3,5km đường hoa phục vụ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Cùng với phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục của xã ngày càng khởi sắc. Trường THCS Trực Cường luôn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, chất lượng giáo dục đứng ở tốp đầu của huyện. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì nền nếp và bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. UBND xã tập trung giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, nắm bắt và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận công khai, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định. Đồng chí Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được thời gian qua là do Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên. Do đó các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã được triển khai hiệu quả. Từ một xã thuần nông, 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 12,5%, dịch vụ 17,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,82%. Trực Cường được công nhận đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020 của huyện.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Trực Cường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh