Đảng bộ Giao Thủy đẩy mạnh học và làm theo Bác

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Giao Thủy đã từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, qua đó ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) ngày càng khang trang, hiện đại.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đăng ký tu dưỡng làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ chốt các cấp từ huyện đến cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu trong học tập, sinh hoạt để đảng viên, nhân dân noi theo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ theo hướng đổi mới, thiết thực; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong Đảng. Vì vậy, hàng năm có 92,62% TCCS đảng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 7,38% TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCS đảng yếu kém; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công chức, viên chức trong toàn huyện có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cấp ủy còn gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chương trình, kế hoạch hành động hàng năm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương về đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Sự nghiêm túc, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Giao Thủy thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua do huyện phát động có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; tiêu biểu như phong trào thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng NTM. Năm 2018, huyện Giao Thủy được công nhận đạt chuẩn NTM, về đích trước gần 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, nhân dân ngày càng khăng khít, bền chặt. Trong 5 năm qua, huyện đã thực hiện 10 đợt hiến máu tình nguyện, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên, nhân dân. Riêng đợt hiến máu đầu tháng 10-2020 vừa qua, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện đã phát động cán bộ, nhân dân trong huyện hiến 1.300 đơn vị máu để chia sẻ máu cho người bệnh đang điều trị. Phong trào học và làm theo Bác của huyện, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đảng ủy Quân sự huyện phát động cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo xây dựng, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác, thực hiện các chuyên đề công tác trọng tâm, đột phá tăng cường trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng lực lượng công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... Đoàn Thanh niên huyện phát động phong trào đảng viên trẻ làm theo lời Bác với 14 đảng viên trẻ được Tỉnh Đoàn biểu dương, khen thưởng. Ở khối các xã, thị trấn, tiêu biểu là xã Giao Phong sau khi về đích NTM năm 2015 đã được UBND huyện chọn là 1 trong 4 xã điểm để xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Phạm Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Phong cho biết: Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên trong xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo; lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động từ đó vận động nhân dân làm theo. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đạt hiệu quả cao, trong đó năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51,3 triệu đồng; giá trị canh tác hàng năm đạt 300-330 triệu đồng/ha. Bên cạnh những tập thể tiêu biểu, nhiều cá nhân đã học và làm theo Bác từ những điều giản dị. Ông Nguyễn Hùng Vương ở xã Giao Hải đã xây dựng mô hình chế biến thủy hải sản, ông Lê Huy Điệp ở xã Giao Tiến tạo dựng mô hình sản xuất máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, ông Cao Văn Trường ở xã Giao Lạc nuôi ba ba và cá sấu, ông Nguyễn Văn Chinh ở xã Hồng Thuận mở xưởng may công nghiệp, ông Vũ Xuân Nghinh ở xã Giao Thanh tập trung sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ… có thu nhập cao, ổn định đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động. Ông Cao Văn Ba ở xã Giao Phong hiện đang sở hữu trang trại nuôi tôm công nghệ cao khoảng 4ha gồm 1 nửa là ao lắng, 1 nửa là ao nuôi. Thu nhập bình quân của gia đình ông sau khi trừ hết chi phí đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm. Ở các lĩnh vực khác cũng xuất hiện nhiều cá nhân với những việc làm giàu ý nghĩa. Thấu hiểu nỗi đau của các gia đình bao năm thất lạc mộ phần của người thân là liệt sĩ, từ tháng 5-2019 cựu giáo viên Trường THPT Giao Thủy Phạm Ngọc Báo ở xóm Liên Hải, xã Bạch Long đã thành lập trang facebook “Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Định” để chắp nối thông tin với nhiều gia đình trong và ngoài huyện đưa được nhiều phần mộ liệt sĩ trở về quê hương.

Thời gian tới Đảng bộ Giao Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các TCCS đảng tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; chú trọng biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Đức Thiện