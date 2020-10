Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo

Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Nam Định thuộc Trấn Sơn Nam Hạ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của Vương triều Trần. Người dân Nam Định cần cù, thông minh, sáng tạo; trong đó đồng bào theo các tôn giáo vừa là những công dân tốt vừa là những người có đời sống tinh thần phong phú, góp phần làm sáng hơn cốt cách, tâm hồn con người Nam Định. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu chung, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và đồng bào theo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã hình thành mối quan hệ thân thiết, gắn bó tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các chức sắc tôn giáo gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thu

Khi tôn giáo đồng hành cùng dân tộc

Tháng 8-2014, tại Nam Định, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào theo đạo Công giáo trong tình hình mới (1994-2014). Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an lúc bấy giờ đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo Công giáo cả nước nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong vùng đồng bào có đạo. Cũng tại hội nghị này, những linh mục, nữ tu thường ngày làm tốt việc đời, việc đạo thì hôm nay trở thành những nghệ sĩ đích thực trên sân khấu với những lời ca, tiếng hát, những giai điệu ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc và quê hương Việt Nam. Tất cả cùng hòa quyện, thăng hoa trong sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, lực lượng Công an và đạo Công giáo trong quá trình thực hiện mục tiêu chung. Không chỉ riêng đạo Công giáo, tại Nam Định, các tôn giáo khác cũng hình thành mối quan hệ thân thiết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp. Trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc với lực lượng Công an, ngoài những lời thăm hỏi thân tình, nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo không quên bàn thảo, trao đổi những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống kinh tế - xã hội cũng như những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhằm chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa quyện giữa đạo với đời trong xu thế phát triển.

Đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

Xuất phát từ tình hình thực tế, trong những năm qua, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, với cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng, thường xuyên tiếp xúc, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, thông báo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tới các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Tòa Giám mục Bùi Chu, Giáo phận Hà Nội, các Hội thánh Tin lành trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị các tôn giáo hàng năm ra “thông bạch”, “thư chung”, “đưa tin tốt cho mọi người” nhằm nhắc nhở tín đồ chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng thành công 37 loại mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong các tôn giáo đang duy trì 9 loại mô hình thực hiện tại 1.615 cơ sở tôn giáo. Tiêu biểu là mô hình “Tâm sáng hướng thiện”, “Chùa tinh tiến” trong 821/858 chùa. Mô hình “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” tại 187/206 giáo xứ, 607/716 giáo họ. Các mô hình, phong trào được xây dựng dựa trên yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong giai đoạn mới; phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn, đặc điểm từng tôn giáo; tên mô hình, khẩu hiệu hành động, nội dung thực hiện đều dễ hiểu, dễ nhớ. Qua đó, đã nâng cao ý thức cảnh giác cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trước âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn tín đồ giải quyết những vấn đề nổi lên có liên quan đến tôn giáo. Thông qua thực hiện các mô hình phong trào đã xuất hiện hàng chục điển hình tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Phát huy hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo đang góp phần tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp… Do đó tội phạm hình sự được kiềm chế, hàng năm giảm từ 2 đến 4%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được tập trung chỉ đạo, chú trọng công tác phòng ngừa, nhân rộng mô hình “Cai nghiện ma túy và quản lý đối tượng sau cai”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo “Đánh từ xa, triệt phá tận gốc” tạo hiệu ứng làm giảm tội phạm các loại; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn, nhất là các điểm chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp trái phép trong nhà nghỉ, quán karaoke... Lực lượng Công an đã phá 125 chuyên án ma túy; phát hiện, bắt giữ 6.405 vụ, trong đó khởi tố 2.316 vụ, xử lý hành chính 4.089 vụ, thu giữ 225,5 bánh heroin, 97,2kg ma túy đá, 41.401 viên ma túy tổng hợp. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế được đẩy mạnh; đã tập trung xác minh, điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật 8 vụ việc về kinh tế, tham nhũng; khởi tố mới 167 vụ kinh tế, tham nhũng; xử lý hành chính 1.046 vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế. Tiến hành khởi tố 7 vụ, 7 bị can vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý hành chính 1.260 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt hàng chục tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường bằng nhiều giải pháp hữu hiệu. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 1.041 vụ vi phạm về mua bán, tàng trữ pháo trái phép; phát hiện, xử lý 88 vụ, 119 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động, thu hồi 4.548 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại... Tổ chức tốt biện pháp vũ trang tuần tra, canh gác tại địa bàn, mục tiêu trọng điểm, giáp ranh; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác đặc biệt, tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng gắn với phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nắm vững, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng đắn các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; trọng tâm là Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 09-CT/BCA-V28, ngày 19-8-2014 của Bộ Công an và Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 18-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo. Mục tiêu xuyên suốt cần nắm vững đó là, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận không nhỏ quần chúng; đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để xâm phạm ANTT và lợi ích của đất nước, của nhân dân. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp do lực lượng Công an tham mưu, làm nòng cốt góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh./.