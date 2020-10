Đảng bộ xã Yên Thành lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Xã Yên Thành (Ý Yên) là địa bàn vùng trũng còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Với sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng ủy, UBND xã và sự đồng thuận của nhân dân, những năm qua, Yên Thành đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế. Năm 2016, xã về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn 4 năm so với nghị quyết của Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Cán bộ, nhân dân thôn Đông Phú, xã Yên Thành tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Về thôn Đông Phú, chúng tôi cảm nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của làng quê nghèo năm xưa. Qua chiếc cổng làng bề thế là các tuyến đường quanh làng được trải bê tông rộng rãi, hai bên đường các loài hoa khoe sắc. Nhà cao tầng đan xen với những ngôi nhà mái bằng khang trang, kiên cố, ao hồ được kè chắc chắn. Bí thư chi bộ thôn Đông Phú Hoàng Đình Doanh cho biết: Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 3 tỷ đồng cùng công sức để làm 3km đường làng bê tông, cứng hóa trên 3km đường nội đồng, xây dựng cổng làng, trùng tu, tôn tạo đình làng, giếng làng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Cùng với sự đổi thay của cảnh quan nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây cũng từng bước nâng cao. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được người dân tích cực áp dụng trên cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Toàn thôn hiện có 12 trang trại gia súc, gia cầm, 4 mô hình chăn nuôi VAC. Thôn cũng có gần 70 lao động làm việc tại các xí nghiệp may, công ty xi măng quanh vùng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 55 triệu đồng/năm. Thôn là một trong 2 đơn vị của xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích trong năm 2021. Kinh nghiệm của thôn là phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó chi bộ đảng với 45 đảng viên đóng vai trò “hạt nhân” lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, vận động nhân dân làm theo. Tất cả các chủ trương của cấp trên, đặc biệt về xây dựng NTM đều được chi bộ bàn thảo kỹ. Ban Chi ủy thôn nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên, cả những ý kiến trái chiều nhưng mang tính chất xây dựng để bàn bạc, trên cơ sở sự đồng thuận để xây dựng các nghị quyết lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và nhân dân thực hiện. Cùng với thôn Đông Phú, các thôn trong xã cũng có sự khởi sắc dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở. Thôn Hưng Ái vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thôn Phú Thọ đã đóng góp trên 100 triệu đồng hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng hiện đại trên tuyến tỉnh lộ 485 chạy qua địa bàn. Thôn Bôi Sơn xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang từ đường làng, đường ra đồng, cảnh quan nông thôn luôn duy trì “xanh - sạch - đẹp”…

Đồng chí Hoàng Trung Thông, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành cho biết: Đảng bộ luôn xác định, muốn phát triển, tạo bước “đột phá” để quê hương phát triển bền vững phải có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với 290 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ khu dân cư và 4 chi bộ cơ quan, trường học, trong đó có 170 đảng viên đang trực tiếp lao động sản xuất, Đảng ủy xã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Các chi bộ đều tín nhiệm bầu những đảng viên gương mẫu, có uy tín với nhân dân, trong đó nhiều người là cán bộ các cấp nghỉ hưu, bộ đội xuất ngũ... tham gia cấp ủy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; việc xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đảng các cấp ngày càng tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc học và làm theo lời Bác được Đảng ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, MTTQ và các đoàn thể chính trị hoạt động tích cực, hiệu quả. Giai đoạn 2015-2020, MTTQ xã đã vận động nhân dân ủng hộ 3,9 tỷ đồng và 2.500 ngày công để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền, vận động 38 đoàn viên ưu tú lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu giao quân của địa phương. Hội Phụ nữ xã đảm nhận hoạt động tín chấp ở kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên vay khoảng 7 tỷ đồng để phát triển kinh tế; vận động hội viên và nhân dân mua 2.600 thẻ BHYT tự nguyện. Ngoài nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Hội Nông dân xã còn tổ chức tín chấp cho hàng trăm hội viên vay vốn 18,6 tỷ đồng phát triển kinh tế; tổ chức 21 lớp tập huấn cho 2.500 hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Hội CCB phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” luôn gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động của địa phương… Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân của Đảng ủy xã đạt hiệu quả cao, nhất là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngoài Công ty Cổ phần May Bảo Linh xây dựng xưởng sản xuất quy mô lớn tại thôn Hương Ngãi, trong xã còn có một số xưởng may quy mô vừa, được thành lập ở thôn Phú Thọ, thôn Thanh Trung, xưởng cơ khí ở thôn An Hộ đã thu hút lượng lớn lao động tham gia, góp phần điều chỉnh cơ cấu lao động, tăng thu nhập. Hiện cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực; trong đó nông nghiệp chiếm 40%, công nghiệp, xây dựng chiếm 25% và thương mại, dịch vụ chiếm 35%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Cơ sở hạ tầng của địa phương không ngừng được nâng cấp. Đời sống của người dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,7%. An ninh, trật tự được giữ vững. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã có 2 năm được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 50% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 80%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để rút kinh nghiệm như: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa làm tốt vai trò lãnh đạo cán bộ, nhân dân; việc triển khai Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, công tác vận động quần chúng một số đơn vị chưa đạt hiệu quả cao… Đây sẽ là bài học kinh nghiệm để Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Đức Thiện