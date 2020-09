Đảng ủy Công ty Cổ phần May Nam Hà: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh

Công ty CP May Nam Hà (thành phố Nam Định) có 470 lao động với ngành nghề chính là sản xuất quần áo bơi chuyên nghiệp, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ. Đảng bộ Công ty có 9 chi bộ trực thuộc với 96 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Công ty đã quan tâm xây dựng đảng bộ, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Công ty CP May Nam Hà.

Đồng chí Đoàn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty CP May Nam Hà cho biết: “Trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới luôn biến động, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến thị trường ngành dệt may cộng với yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, chi phí sản xuất luôn tăng nên để sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, nâng cao đời sống công nhân, lãnh đạo Công ty luôn xác định kinh doanh và xây dựng Đảng là 2 nhiệm vụ quan trọng, song hành. Nếu làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và ngược lại, sản xuất kinh doanh hiệu quả sẽ nâng cao vai trò tổ chức đảng”. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty CP May Nam Hà là chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đều gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của doanh nghiệp. Những đảng viên có năng lực và uy tín đều được bầu là thành viên HĐQT, BGĐ, Ban kiểm soát, các phòng, ban, phân xưởng và trên 1/2 các tổ trưởng tổ sản xuất. Trên cơ sở đồng thuận cao giữa Đảng ủy, HĐQT, BGĐ thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ và thường niên, Công ty xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh khoa học, hiệu quả, điều chỉnh phù hợp với sự biến động của thị trường. Những dự án đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực… đều được bàn, thảo luận rộng rãi, công khai trong Đảng bộ, toàn doanh nghiệp. Để từng bước nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, Đảng ủy, HĐQT, BGĐ đã hợp tác với Viện Năng suất Việt Nam, có sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia tổ chức năng suất châu Á xây dựng hệ thống quản trị chất lượng trên nền tảng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO quốc gia; thực hành tốt các công cụ quản lý: TPM (bảo trì năng suất toàn diện), Lean (sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm); hệ thống doanh nghiệp tích hợp Pass 99… Các hoạt động đầu tư - phát triển đều được công khai, minh bạch, bám sát mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Theo đó, các hạng mục đầu tư đều thực hiện theo quy trình: từ tham khảo ý kiến của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động, sau đó Đảng ủy, HĐQT, BGĐ nghiên cứu và thống nhất phương án tối ưu về lắp đặt, vận hành thử nghiệm trước khi đầu tư diện rộng. Từ năm 2015-2020, Công ty đầu tư hàng loạt trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến thay thế các loại máy, thiết bị cũ để nâng cao năng suất lao động, chuyên sâu mặt hàng gia công xuất khẩu như: hệ thống chuyền treo thông minh cho tất cả các tổ may, máy trần đè, máy vắt sổ, máy dò kim, máy vẽ sơ đồ, tủ soi màu, hệ thống bàn là hút chân không… Đến nay, Công ty có 2 cơ sở sản xuất với 20 dây chuyền treo thông minh cùng trên 700 thiết bị may hiện đại. Các dự án đầu tư đã đem lại hiệu quả rõ rệt, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Hàng tháng, Đảng ủy họp định kỳ và có thông báo tổng hợp đánh giá tình hình công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng Đảng, quần chúng và an ninh trật tự tháng trước và những nhiệm vụ chủ yếu tháng sau. Các chi bộ sinh hoạt định kỳ, nghiêm túc đúng quy định, nội dung sinh hoạt Đảng được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, có ghi chép, lưu trữ. Bên cạnh đó, Đảng uỷ cũng chú trọng lãnh đạo, định hướng hoạt động của các đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phấn đấu vì mục tiêu phát triển của Công ty. BCH Công đoàn đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Tháng Công nhân”, Phong trào “xanh - sạch - đẹp”, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được các đơn vị và cá nhân trong toàn Công ty hưởng ứng tham gia nhiệt tình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. Hàng năm, Công ty xây dựng, điều chỉnh quy chế thưởng, phụ cấp để tạo động lực thúc đẩy công nhân lao động thi đua sản xuất. Để bổ sung lực lượng đảng viên cho Đảng bộ, công tác phát triển Đảng được quan tâm. Đảng bộ quy định, đối tượng phát triển Đảng phải là những cán bộ, công nhân lao động có thành tích xuất sắc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua cụ thể và có động cơ tích cực, phải có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm trở lên và có 2 năm theo dõi từ khi là đối tượng đảng đến khi kết nạp. Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hàng năm qua phân loại, đảng bộ và các chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và 100% các đảng viên đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc chú trọng công tác xây dựng Đảng trong Công ty đã góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Mặc dù trong điều kiện ngành dệt may gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty vẫn hoạt động ổn định, phát triển bền vững. Năm 2019, Công ty đạt tổng doanh thu 96 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt trên 14 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động năm 2019 đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng. Người lao động nơi đây được hưởng 15 khoản phúc lợi được quy định cao hơn Luật Lao động trong thỏa ước lao động tập thể như: được tặng hoa, quà nhân ngày sinh nhật; có hỗ trợ hàng tháng con công nhân lao động khuyết tật; hỗ trợ hàng tháng cho trẻ dưới 72 tháng tuổi. Từ đó tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Đức Thiện