Suy nghĩ trước thềm Đại hội

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội

Là cán bộ lão thành cách mạng, trải qua bao cương vị công tác với hơn 90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, tôi rất phấn khởi nhận thấy Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ (2020-2025) diễn ra trong tinh thần đoàn kết - đổi mới - sáng tạo với nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội mang tính đột phá, tạo tiền đề để thành phố trở thành Trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả tỉnh và là đô thị Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Một số thành tựu có tính điểm nhấn tiêu biểu là: Hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quy hoạch bài bản, khoa học với hệ thống giao thông thuận tiện, thương mại dịch vụ phát triển; văn minh đô thị được đảm bảo các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng khởi sắc… Kết quả này là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ thành phố đến các phường, xã, các cơ quan, đơn vị. Tôi mừng hơn khi thấy tinh thần cách mạng, sự gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm với công việc, với nhân dân của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét trong từng chương trình hành động, từng phong trào thi đua của thành phố, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Tổ dân phố đường Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc An nơi tôi đang sinh sống, các phong trào thi đua, đóng góp xây dựng tuyến phố văn minh, giữ gìn đô thị xanh - sạch - đẹp đều do cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu.

Gửi trọn niềm tin vào Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi mong rằng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đối với các đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời xem xét, xử lý những vi phạm của cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin trong nhân dân. Phấn khởi, tự hào trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra, tôi mong Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khóa mới có đủ đức, tài lãnh đạo nhân dân gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, giữ vững nét văn hóa độc đáo của đất và người Thành Nam./.

Đảng viên Trịnh Ngọc Thắng

Cán bộ lão thành cách mạng, xã Lộc An,

thành phố Nam Định