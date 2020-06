Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh vị thế địa kinh tế để phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

(Phát biểu của đồng chí Đoàn Hồng Phong,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội)

Kính thưa: Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Trước hết thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu vào BCH Đảng bộ các cấp những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng.

Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV được Ban TVTU tin cậy lựa chọn làm điểm của nhiệm kỳ 2020-2025; qua nắm tình hình và nghe báo cáo các văn kiện trình trước đại hội; thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của Đảng bộ huyện; đồng thời chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Điểm nổi bật là:

1. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; với 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,5%/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,1%. Thu ngân sách tăng 1,8 lần so với chỉ tiêu đại hội.

2. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Ý Yên là một trong các địa phương hoàn thành về đích NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra; góp phần đưa Nam Định là một trong hai tỉnh hoàn thành xây dựng NTM đầu tiên của cả nước.

3. Trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Hầu hết các xã, thị trấn đều đầu tư phát triển các điểm, cụm công nghiệp và làng nghề. Trong 5 năm qua, huyện đã tích cực xúc tiến, thu hút được hàng trăm nhà đầu tư về đầu tư sản xuất kinh doanh, kể cả đối với các xã ở vùng sâu xa. Trong thời gian qua huyện Ý Yên cùng với các địa phương khác trong tỉnh đã đưa trên 5.000 doanh nghiệp về địa bàn nông thôn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách thu nhập bình quân đầu người giữa thành phố và nông thôn chỉ còn 1,35 lần.

4. Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa có sự bứt phá so với những năm trước đây. Khi tỉnh có chủ trương cho phép các huyện được đầu tư xây dựng các khu đô thị mới ở nông thôn; huyện Ý Yên là một trong những địa phương đi đầu, tích cực triển khai thực hiện sớm, nên đã giải được bài toán khó về nguồn vốn cho đầu tư phát triển, hàng năm thu bình quân hàng trăm tỷ đồng, được tỉnh phân cấp 100% cho huyện để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và xây dựng NTM.

5. Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên được đầu tư, cải tạo nâng cấp khá đồng bộ; đã làm thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn như: Dự án đầu tư giai đoạn I tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đường 57B; đường Thành - Xá; Lương - Trị; Cụm công nghiệp Yên Dương... Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay huyện và các nhà đầu tư đã và đang triển khai đầu tư Cụm công nghiệp Yên Bằng; Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hồng Tiến... Đây đều là những công trình lớn, có ý nghĩa tạo nền tảng để huyện Ý Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

6. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: Đã chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện việc tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

7. Công tác vận động quần chúng nhân dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ý Yên đã vận động nhân dân hiến đất, góp đất, tháo dỡ công trình, đóng góp tiền của để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng và xây dựng NTM với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Ý Yên đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả, thành tích mà Đảng bộ huyện Ý Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn lại những hạn chế, khuyết điểm như trong các văn kiện trình Đại hội đã nêu; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vị thế địa kinh tế của địa phương; thu ngân sách Nhà nước trừ tiền thu từ đất còn thấp. Công tác quản lý đất đai có nơi còn buông lỏng, diễn biến phức tạp, nhất là ở cấp cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân còn chậm, vẫn còn tình trạng vượt cấp, kéo dài... Tại Đại hội này, tôi đề nghị các vị đại biểu cần tập trung nghiên cứu đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có các giải pháp, khắc phục những hạn chế, yếu kém đó trong thời gian tới.

Kính thưa Đại hội!

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Tôi đánh giá cao quan điểm định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có công tác xây dựng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư phát triển; cải cách hành chính, thu hút đầu tư... Đây chính là việc triển khai thực hiện quan điểm, định hướng của tỉnh trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã nêu. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin có mấy ý kiến gợi mở một số nội dung trọng tâm, để đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Một là, Cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về xây dựng NTM trong thời gian tới theo hướng: Gắn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp với việc đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn; xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh; phát triển mạnh mẽ các ngành nghề ở khu vực nông thôn theo phương châm “Ly nông, bất ly hương”. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tiện ích đến tận các xã, thị trấn, nhất là các xã vùng sâu xa của huyện...

Hai là, Tập trung nghiên cứu khai thác tối đa lợi thế khi huyện được tỉnh đầu tư những tuyến đường huyết mạch, những cây cầu lớn đi qua; để đẩy nhanh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Ngay sau khi Đại hội thành công; huyện cần sớm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm thật tốt công tác xây dựng các loại quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 như: Xây dựng quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch vùng tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn; Xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Quy hoạch phát triển khu vực cầu Bến Mới, cầu Đống Cao và nút giao cắt Cao Bồ; Nút giao thuộc địa phận các xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến để sớm hình thành chuỗi phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị ở các khu vực này.

Ba là, Trên cơ sở quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; huyện tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao vào đầu tư trên địa bàn. Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để sớm khởi công Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hồng Tiến; Hoàn thành đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Bằng, Yên Dương; Xây dựng mới Cụm công nghiệp Yên Đồng, Yên Chính, Yên Phong...

Bốn là, Tiếp tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; đặc biệt làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Giai đoạn 2 tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đi qua địa phận Nam Định; Cầu Bến Mới; Cầu Đống Cao và các dự án đầu tư xây dựng do huyện làm chủ đầu tư. Đây chính là cơ hội để Ý Yên tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh, vị thế địa kinh tế; là tiền đề để huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Năm là, Huyện Ý Yên cần phải quan tâm hơn nữa trong việc phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; Đặc biệt, là phải làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sáu là, Đảng bộ huyện Ý Yên cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo theo nguyên tắc và các quy định của Đảng; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa ra toàn Đảng bộ. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi đây là khâu “then chốt” của “then chốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh trong chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; Song song với việc đó cần phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nhất là trong việc ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy.

Bảy là, Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Đặc biệt tập trung cao độ cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người vượt cấp. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng năm giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông.

Kính thưa Đại hội!

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tính quyết định đến sự thành công của Đại hội đó là: Đại hội chúng ta phải bầu ra BCH Đảng bộ huyện đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu của Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bàn bạc, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức khỏe để bầu vào BCH Đảng bộ huyện. Bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo phương án nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc bầu BCH Đảng bộ huyện, Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Đề nghị Đại hội cần bám sát Thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu đại biểu, để bầu ra Đoàn đại biểu là những đồng chí tiêu biểu, có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một lần nữa, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh tôi kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; Chúc Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV thành công tốt đẹp./.