Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đoàn kết, dân chủ, thống nhất, tập trung nguồn lực xây dựng huyện Ý Yên phát triển nhanh, bền vững

Đinh Đức Tuyến

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Ý Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) trong điều kiện có nhiều thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, huyện đã thực hiện thắng lợi 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do đại hội đề ra.

Điểm nổi bật của huyện Ý Yên trong nhiệm kỳ qua là hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Huyện đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Qua đó, nhân dân tích cực, đồng lòng đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất làm đường với tổng kinh phí trên 820 tỷ đồng. Thành tựu từ chương trình xây dựng NTM đã làm cho diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện được cải thiện rõ rệt. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế được đầu tư, nhất là hệ thống đường giao thông được mở rộng, nâng cấp đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được đầu tư, ngày một khang trang. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Kết thúc năm 2018, huyện Ý Yên có 100% số xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018; so với chỉ tiêu Đại hội về đích sớm hơn 2 năm. Huyện Ý Yên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.

Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Ý Yên luôn chú trọng, thực hiện tốt công tác quy hoạch làm cơ sở và định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án đầu tư như quy hoạch vùng huyện; quy hoạch đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM của các xã đến năm 2025; quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tiếp tục ổn định và có bước phát triển, mở rộng. Hầu hết các xã đều có quy hoạch xây dựng điểm công nghiệp; các cụm công nghiệp tập trung và nhiều điểm công nghiệp hoạt động hiệu quả. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 5.576 cơ sở CN-TTCN, trong đó có 683 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. CN-TTCN được quan tâm đầu tư phát triển đã thu hút nhiều lao động, tạo thêm việc làm mới, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu cho ngân sách. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN, xây dựng (giá so sánh năm 2010) đến năm 2020 ước đạt 11.482 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,11%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn khó khăn, huyện tranh thủ nguồn hỗ trợ của các cấp, các ngành, các chương trình, dự án và đặc biệt là huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống như đường giao thông, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan huyện và các xã, thị trấn. Đến nay hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã được trải nhựa; đường giao thông thôn, xóm được bê tông hóa; đường giao thông nội đồng được "cứng hóa". Trong 5 năm qua, toàn huyện đã nâng cấp, làm mới 179km đường giao thông nông thôn, trong đó thảm nhựa 27km, láng nhựa 58km, bê tông 32km, rải đá cấp phối 62km. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách xã hội, giảm nghèo luôn được huyện chú trọng, triển khai đầy đủ, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 1,83%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện, nhân đạo như làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; nhận đỡ đầu, phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết; ủng hộ đồng bào bị thiên tai luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được kết quả cao.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều đổi mới, trong đó bộ máy tổ chức được quan tâm củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đến nay, Đảng bộ huyện có 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 36 đảng bộ và 41 chi bộ trực thuộc và 597 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Bình quân hàng năm có 92,4% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%. Trong nhiệm kỳ đã đề nghị chỉ định bổ sung 7 ủy viên BCH Đảng bộ huyện, bầu bổ sung 6 ủy viên Ban TVHU, 3 ủy viên UBKT Huyện ủy; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, đã chủ động, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy thành kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện xuống cơ sở từng bước đổi mới, đi vào thực chất. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên duyệt pa-nô ảnh tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trưng bày trong dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Ảnh: Xuân Thu

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển; tập trung nguồn lực, tạo bước phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 huyện Ý Yên thuộc tốp các huyện phát triển nhanh của tỉnh Nam Định”, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Ý Yên tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị thông minh. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch hữu cơ; đẩy mạnh chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư­ phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ, xây dựng các cụm, điểm công nghiệp, phát triển ngành nghề ở nông thôn. Phát triển văn hóa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng và phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo phương châm hướng về cơ sở. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân từ 9% đến 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế nông, lâm, thuỷ sản giảm xuống còn 11%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng lên, đạt 89%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,5%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 9%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt trên 700 tỷ đồng; đến năm 2025, huyện cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao; trong đó 80% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 30% thôn (xóm) NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn 0,15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80% trở lên; tỷ lệ tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.