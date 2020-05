Đảng ủy xã Quang Trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ xã Quang Trung (Vụ Bản) hiện có 235 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều mục tiêu phát triển mới nhằm tạo sự chuyển biến về kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quang Trung được nâng cấp mở rộng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Bài và ảnh: Văn Huỳnh

Nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng tham gia sinh hoạt với các chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Qua đó tham mưu, đề xuất với Đảng ủy giải pháp tháo gỡ những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia thường xuyên đạt trên 90%; các nghị quyết xây dựng sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 20 đảng viên mới. Hàng tháng, Đảng ủy duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã chú trọng, đặc biệt là chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng. Cán bộ, đảng viên trong xã luôn phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua; tích cực nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của dân; chủ động tuyên truyền và triển khai nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hàng năm, có trên 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 85-90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát 30 cuộc, thi hành kỷ luật, khiển trách 2 đảng viên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Đảng bộ xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển kinh tế... Bám sát vào nghị quyết về phát triển kinh tế, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển trang trại, gia trại... Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho nhiều lao động. Đến nay, toàn xã đã quy hoạch 1.366 mẫu diện tích đất trồng lúa, 135 mẫu diện tích đất cây màu, 55 mẫu diện tích cây vụ đông. Năng suất lúa bình quân đạt 119 tạ/ha (tăng 8,9% so với đầu nhiệm kỳ). Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, toàn xã có 5 hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi lợn, gà, cá của hộ gia đình anh Nguyễn Đắc Vỹ xóm Bất Di 1, Nguyễn Văn Ngọ xóm Bất Di 3; mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Bùi Văn Quý xóm Phú… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và có bước tăng trưởng khá. Năm 2019, tổng doanh thu sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ước đạt 42,2 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng so với năm 2015), hiện toàn xã có 7 doanh nghiệp xăng dầu, bánh kẹo, cơ khí…; nhiều hộ đã đầu tư trang thiết bị, máy cơ giới vào phục vụ sản xuất, kinh doanh như: Máy gặt đập liên hoàn, máy làm đất nông nghiệp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị đóng góp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất. Với những nỗ lực cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, năm 2015, xã Quang Trung đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt trước 5 năm so với kế hoạch), đến nay xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh gắn với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã từng bước tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Đến nay, giá trị bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 90,4 triệu đồng, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,78%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Trung tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn đầu tư, quyết tâm khắc phục khó khăn, trong đó tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thi đua hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới với giá trị bình quân trên 1ha đất canh tác đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh