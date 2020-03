Trường Chính trị Trường Chinh nâng cao chất lượng đào tạo

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, công tác giảng dạy, đào tạo của Trường Chính trị Trường Chinh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp trong tỉnh.

Tổ chức hội thảo khoa học lý luận là một trong các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường. (Trong ảnh: Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên phủ - Giá trị thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam" tháng 4-2019).

Đồng chí Hoàng Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở. Từ đó, đặt ra yêu cầu đối với nhà trường phải nâng cao chất lượng công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói riêng”. Với phương châm đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo triển khai giảng dạy, quản lý, phối hợp đào tạo 10 chương trình, gồm: đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đào tạo trung cấp pháp luật; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã; bồi dưỡng theo chức danh; phối hợp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; phối hợp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; liên kết đào tạo đại học hành chính. Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 24-3-2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Trường Chinh, trong đó, nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Giám hiệu, các khoa, phòng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện nghị quyết, tập trung đổi mới nội dung chương trình cho phù hợp với từng đối tượng học viên và tình hình cụ thể của tỉnh, địa phương. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn như: thao giảng, dự giờ, thông qua bài, đánh giá giáo án, duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn; đổi mới đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, từ ra đề, coi thi, chấm thi, hướng dẫn và chấm khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp; tăng cường công tác quản lý học viên; thành lập tổ thanh tra đào tạo, bồi dưỡng. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện 10 chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trực tiếp giảng dạy, quản lý, phục vụ 225 lớp với 22.671 học viên. Trong đó, mở 86 lớp đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 7.358 học viên; 5 lớp Trung cấp pháp luật với 344 học viên; 38 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho 3.556 học viên; 4 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cho 419 học viên; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 với 166 học viên; 47 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã với 6.339 học viên; phối hợp đào tạo 9 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 820 học viên; 3 lớp bồi dưỡng chức danh theo Đề án 1956 với 300 học viên; phối hợp tổ chức 30 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, đảng viên mới cho 3.282 học viên và liên kết đào tạo 1 lớp Đại học hành chính cho 87 học viên. Qua tổng kết hàng năm, so với kế hoạch tỉnh giao (đối với các lớp hệ trung cấp), nhà trường đều hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về số lượng lớp và số lượng học viên (bình quân đạt trên 120%/năm); chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt 70-75%. Học viên tốt nghiệp ra trường trở về địa phương, đơn vị đều phát huy vai trò trách nhiệm cùng cấp uỷ, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị Trường Chinh chấp hành nghiêm túc quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan. Các đồng chí giảng viên trong quá trình giảng dạy đã thường xuyên đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tế của địa phương vào nội dung bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn, giúp học viên nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng để khi ra trường nhanh chóng tiếp cận thực tế công tác - hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy, đào tạo, trường thường xuyên tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo hướng đổi mới, gắn nhà trường với xã hội. Nhận thức của đội ngũ đảng viên, giảng viên về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đã được nâng lên. Kết quả hàng năm, 100% giảng viên, đảng viên của Đảng bộ nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu, định mức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu: 22 đề tài cấp trường, 1 đề tài cấp khoa, phòng. Qua nghiệm thu, các đề tài đều đạt loại khá trở lên, nhiều đề tài đã được đưa vào ứng dụng phục vụ công tác giảng dạy. Nhà trường còn tổ chức 35 hội thảo và tọa đàm khoa học; trong đó có 3 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 26 hội thảo khoa học cấp trường, 4 hội thảo khoa học cấp khoa phòng, 2 tọa đàm khoa học, 30 sáng kiến kinh nghiệm. Đặc biệt 2 hội thảo khoa học cấp tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, các sở, ban, ngành của địa phương tham gia. Sau hội thảo, nhà trường đã biên tập các bài tham luận và xuất bản được 2 đầu sách: “Nam Định - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Nam Định - 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, từ đó xác định trách nhiệm, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều đồng chí tham gia viết tin, bài gửi cho các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Nhà trường còn biên soạn tài liệu giảng dạy phần học Tình hình, nhiệm vụ địa phương thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đưa vào phục vụ giảng dạy và học tập, từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng bài giảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn