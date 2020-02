Bảo hiểm xã hội tỉnh kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Qua 25 năm xây dựng và phát triển (16/2/1995 - 16/2/2020), được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc. Triển khai Nghị quyết 28NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh đã triển khai có hiệu quả các giải pháp như: Cải tiến quy trình nghiệp vụ; phát triển đối tượng tham gia; nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH; tăng mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH, BHYT… BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung tăng cường cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ và tác phong phục vụ theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đơn giản hóa quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết các chế độ đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu đặt ra. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017" cho BHXH tỉnh. Ảnh: Việt Thắng

Cụ thể, thời gian qua, ngành BHXH đã phát động phong trào thi đua “5 tốt” và phong trào thi đua “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn). Tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH một lần. Người dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng và hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ BHXH một lần tại bất kỳ cơ quan BHXH nào trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), quản lý tài chính - kế toán (TCKT), quản lý chính sách (TCS), tiếp nhận hồ sơ trong quản lý nghiệp vụ của ngành, thực hiện kiểm soát tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh điện tử từ các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, số người tham gia và số tiền thu BHXH, BHYT đã có bước tăng trưởng vượt bậc: Tổng thu BHXH Việt Nam giao từ năm 1995-2019 là 23.595,520 triệu đồng; trong đó, đến hết năm 2019, số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 4.144,018 tỷ đồng; số người tham gia BHXH bắt buộc gần 192 nghìn người, đạt 100% kế hoạch được giao; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.387 người, tăng 4.900 người so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,61%; tổng số người tham gia BHTN 177.963 người. Với những thành tựu đã đạt được trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 1996, 1999, 2009; năm 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam, phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh Nam Định tập trung toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết 28/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy từng cá nhân, tập thể phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo trong công việc được giao để đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phối hợp với thanh tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường khởi kiện các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Ngày 1-1-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. BHXH tỉnh Nam Định nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ và nhất quán Quyết định số 136/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về “Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP”, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được giao, phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN chiếm tỷ lệ 29,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt 90,9% dân số tham gia BHYT. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; phong trào “Cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành./.

Trần Văn Dũng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh